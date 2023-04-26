أحمد هارون المسؤول السابق في نظام البشير: غادرنا سجن كوبر (فيديو)

قال أحمد هارون، المسؤول السوداني السابق في نظام عمر البشير، إنه غادر سجن كوبر مع مسؤولين سابقين آخرين، وإنهم سيوفرون الحماية لأنفسهم، لافتا إلى أنهم مكثوا تحت نيران المعارك جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع لمدة 9 أيام.

وأضاف هارون في بيان صوتي تحققت “الجزيرة مباشر” منه، مساء الثلاثاء، أنه مستعد هو والمسؤولون السابقون الآخرون للمثول أمام القضاء عندما يضطلع بدوره.

وتابع هارون -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور- أن “واجب الوقت الآن هو الحفاظ على كيان الوطن الذي اعتبره مقدَّما على أي مشروع حزبي أو سياسي”، على حد وصفه.

ودعا هارون “جماهير الشعب السوداني كافة إلى مساندة الجيش وقواته المسلحة”، كما حض منتسبي الدعم السريع المنحل على “الانخراط مع إخوتهم في القوات المسلحة”.

ويأتي بيان هارون بعد تقارير أفادت بأن النزلاء في سجن كوبر فروا في وقت سابق هذا الأسبوع.





وكان البشير وكبار نوابه من بين المحتجزين في هذا السجن. والأحد الماضي، قالت وسائل إعلام محلية سودانية إن عددا كبيرا من السجناء فروا من سجن كوبر شمالي الخرطوم.

ونشرت مواقع محلية عدة منها صحيفة “الجريدة” و”شبكة رصد السودان” تسجيل فيديو للحظات خروج السجناء، كما نشرت فيديو لاشتباكات حول سجن كوبر قبيل مغادرة السجناء.

إطلاق سراح مساجين سجن كوبر pic.twitter.com/tZCjCx7W7Q — Wli (@25Wli) April 23, 2023

وتداول ناشطون عددا من الفيديوهات تُظهر السجناء وهم يسيرون في شوارع منطقة كوبر، ويرتدون زي السجن الأبيض.

والثلاثاء، هدأت حدة القتال في السودان، وفر المزيد من الأجانب والسكان من العاصمة الخرطوم حيث تسبب الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في ما وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه “خطر بيولوجي كبير” بعد السيطرة على أحد المختبرات.

وأثار نزوح موظفي السفارات ومنظمات الإغاثة من السودان مخاوف من تعرّض المدنيين غير القادرين على مغادرة البلاد لخطر أكبر إذا لم يتوفر بديل للأعمال القتالية قبل انتهاء هدنة هشة مدتها 3 أيام، الخميس المقبل.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الجاري، تستمر في عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، راح ضحيتها مئات بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.