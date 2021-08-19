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رياضة|أفغانستان

عثر على جزء من أشلائه.. مصرع لاعب كرة قدم أفغاني إثر سقوطه من طائرة أمريكية

اللاعب الراحل زكي أنواري (مواقع التواصل)
اللاعب الراحل زكي أنواري (مواقع التواصل)
19/8/2021-|آخر تحديث: 19/8/202109:38 PM (مكة المكرمة)

لقي لاعب منتخب الشباب الأفغاني لكرة القدم زكي أنواري مصرعه إثر سقوطه من طائرة أمريكية أثناء محاولته الفرار من بلاده بعد إعلان حركة طالبان سيطرتها على أفغانستان.

وأعلنت المديرة العامة للرياضة في أفغانستان، اليوم الخميس، وفاة أنواري (19 عاما) وقالت إنه كان ضمن “مئات الشباب الذي حاولوا مغادرة البلاد عبر تسلق طائرات الجيش الأمريكي”.

وأوضحت أن اللاعب توفى على خلفية سقوطه من الطائرة.

وفي السياق، أشارت وسائل إعلام دولية أنه “تم العثور على أشلاء من جثة أنواري في غرفة معدات الهبوط”.

وأشارت وكالة أريانا الأفغانية للأنباء إلى أن أنواري سقط من طائرة بوينغ سي-17 التابعة للقوات الجوية الأمريكية.

وقالت صحيفة (ميرور) البريطانية إن الطائرة الأمريكية طلبت “هبوطا اضطراريا” في قطر على خلفية وجود أشلاء في غرفة معدات الهبوط.

وكان مقطع فيديو قد انتشر على مواقع التواصل يُظهر سقوط شخصين من طائرة كانا قد تشبثا بها أثناء إقلاعها من مطار كابل.

كما انتشر مقطع آخر يوثق تشبّث مواطن أفغاني بجناح طائرة خلال إقلاعها من مطار كابل، مع وجود عدد من الأفغان على جناح الطائرة ذاتها.

وشهد مطار العاصمة الأفغانية كابل فوضى عارمة، منذ الأحد الماضي، عقب إعلان طالبان سيطرتها على أفغانستان.

وحاول آلاف الأفغان الهروب على متن طائرات الجيش الأمريكي التي كانت مخصصة لنقل الرعايا الأمريكيين، والأفغان الذين تعاونوا مع الجيش الأمريكي خلال سنوات حربه في أفغانستان.

المصدر : وكالات

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