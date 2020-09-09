ميسي سفيرا لشركة تكنولوجية إسرائيلية

وقال الحساب التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدته إن "نجم كرة القدم ليونيل ميسي هو السفير الجديد لشركة "أوركام" الإسرائيلية، ويساعد الشركة على توزيع الابتكارات التكنولوجية التي طورتها للمصابين بالعمى أو ضعف البصر من أجل مساعدتهم ".

ونشر حساب الشركة لقاء دعائي مع ميسي وهو يقدم أجهزة الشركة للمصابين بالعمى، كما أعاد حساب إسرائيل الرسمي نشر الإعلان.

تعاون تاريخي.. نجم كرة القدم ليونيل ميسي هو السفير الجديد لشركة "أوركام" الإسرائيلية ويساعد الشركة على توزيع الإبتكارات التكنولوجية التي طورتها للمصابين بالعمى أو ضعف البصر من أجل مساعدتهم. يلتقي ميسي بمكفوفين ويمنحهم جهاز OrCam MyEye وهو حل تكنولوجي صنعته الشركة. تصوير: OrCam pic.twitter.com/pPnoWzcIYT — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 9, 2020