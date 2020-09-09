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رياضة|إسرائيل

ميسي سفيرا لشركة تكنولوجية إسرائيلية

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
9/9/2020

وقال الحساب التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدته إن "نجم كرة القدم ليونيل ميسي هو السفير الجديد لشركة "أوركام" الإسرائيلية، ويساعد الشركة على توزيع الابتكارات التكنولوجية التي طورتها للمصابين بالعمى أو ضعف البصر من أجل مساعدتهم ".

ونشر حساب الشركة لقاء دعائي  مع ميسي وهو يقدم أجهزة الشركة للمصابين بالعمى، كما أعاد حساب إسرائيل الرسمي نشر الإعلان.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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