ميسي سفيرا لشركة تكنولوجية إسرائيلية

وقال الحساب التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدته إن "نجم كرة القدم ليونيل ميسي هو السفير الجديد لشركة "أوركام" الإسرائيلية، ويساعد الشركة على توزيع الابتكارات التكنولوجية التي طورتها للمصابين بالعمى أو ضعف البصر من أجل مساعدتهم ".

ونشر حساب الشركة لقاء دعائي مع ميسي وهو يقدم أجهزة الشركة للمصابين بالعمى، كما أعاد حساب إسرائيل الرسمي نشر الإعلان.

With Soccer superstar Messi on OrCam’s Team, we aim to empower those who are #blind or #VisuallyImpaired with the help of OrCam's assistive technology. #OrCam_DreamTeam pic.twitter.com/oOEkR7hXom

— OrCam (@OrCam) September 9, 2020