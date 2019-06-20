رقم قياسي جديد لأعداد المصريين بالخارج

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء دراسة تجميعية عن إحصاءات الهجرة (2013-2017) تتضمن إحصاءات الأجانب في مصر، والمصريين في الخارج.

بحسب الدراسة بلغ عدد المصريين العاملين في الخارج 10 ملايين و247 ألف مصري طبقا لتقديرات وزارة الخارجية المصرية عام 2017، تمثل الدول العربية العدد الأكبر منهم بعدد 6 ملايين و985 ألفا، وبنسبة 68.2% من إجمالي عدد المصريين العاملين بالخارج.

في دراسة سابقة أصدرها المعهد المصري للدراسات بعنوان "المهاجرون المصريون بعد الانقلاب: الخريطة والأبعاد"، أشارت إلى أن عددا كبيرا من المهاجرين من ذوي التعليم، أو اليد الماهرة، ما يجعل الهجرة خصمًا من أداء التنمية في مصر، وإن كان هؤلاء المهاجرون مصدرا للعملات الصعبة للاقتصاد المصري.

أسباب

عوامل كثيرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي أدت لهجرة المصريين، إلا أن الاطلاع على أعداد المهاجرين يظهر أن ثورة 25 يناير/كانون ثاني 2011 كان لها أثر واضح على تراجع أعداد المهاجرين، كما أن الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013 على أول رئيس مدني منتخب في مصر، أدى إلى عودة ارتفاع أعداد المهاجرين مرة أخرى، بل وبأعداد أكثر مما كانت عليه من قبل.

أعداد المصريين المقيمين بالخارج وصلت ذروتها عام 2010 وقدر عدد المصريين المقيمين بالخارج بنحو 9 ملايين و100 ألف نسمة، ما يعادل 10.3% من إجمالي عدد السكان في ذلك العام البالغ 87 مليونا و800 ألف نسمة.

انطلاق ثورة 25 يناير ونجاحها في الإطاحة برأس النظام، أعطى الأمل للكثير من المصريين المهاجرين بالخارج للعودة، فشهدت أعدادهم تراجعًا ملحوظًا عام 2011 و2012 على وجه التحديد لتصل إلى 7 ملايين و300 ألف مهاجر، و5ملايين و300 ألف مهاجر على التوالي، لقناعة المهاجرين بإمكانية تحسن الأجواء العامة بمصر على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

تداعيات