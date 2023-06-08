مذيع الجزيرة مباشر يرد على محلل إسرائيلي طالب الحكومة المصرية بتعديل نظرة شعبها إلى إسرائيل (فيديو)

تسبب احتفاء المصريين بالجندي المصري محمد صلاح وتحويله إلى “بطل شعبي”، في غضب محللين ومراقبين إسرائيليين.

ودار نقاش ساخن بين مذيع الجزيرة مباشر أحمد طه والمحلل السياسي الإسرائيلي شلومو غانور، حين أرجع الأخير سبب فرحة المصريين بالعملية إلى تقصير الحكومة المصرية في تعديل نظرة شعبها إلى إسرائيل، وهو ما رد عليه طه، معتبرًا أنه لا يمكن إجبار الناس على حب دولة أخرى، خاصة أن تلك الدولة تقتل المدنيين وتدنس المقدسات.

ويرى غانور، أن سبب الاحتفاء الشعبي بالجندي المصري هو “تقصير من الحكومتين المصرية والإسرائيلية على مدى 43 عامًا في تعديل وتعليم وتغيير وجهة النظر لدى شعبيهما، من رياض الأطفال حتى المستوى العالي، وذلك بسبب الاعتماد على انحصار العلاقات في المستوى السياسي والأمني فقط”.

وهو ما رد عليه طه بشكل قاطع “وكأنك تريد أن تقول إن على الحكومة أن تعلّم وتجبر الناس على حب دولة أخرى، هذا لا يحدث في أي مكان في العالم”.

وأضاف “حتى لو أرضعوا الناس حب إسرائيل، ثم رأى الناس ما يفعله وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في المقدسات وما تفعله الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من قتل الفلسطينيين، لا أعتقد أن هذا الحب الذي سُقي سيصمد، لا يمكن أن تؤثر في مشاعر الناس بالأمر والقوانين”.

وعلق غانور على هذا الرد قائلا “هل معنى ذلك أننا سنستمر في الحروب والمعارك، وأن الاتفاقات ستكون بمثابة حبر على ورق؟”، فأجاب أحمد “جزء كبير من الإجابة لديكم”.

واحتفى المصريون بشكل واسع على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالجندي محمد صلاح الذي قتل 3 جنود إسرائيليين وأصاب آخرين قبل أن يُقتَل، وحولوه إلى “بطل شعبي” جنبًا بجنب مع سليمان خاطر وأيمن حسن، وهما جنديان كانا يخدمان على الحدود وقتلا أيضًا جنودًا إسرائيليين على الجبهة الأخرى.

فضيلة الشيخ #أحمد_القطان في نداء إلى جنود أرض الكنانة، مازال صداه يتردد في نفوس الأحرار، وأعاده اليوم للأذهان #جندي_مصري على خطى #سليمان_خاطر …رحم الله الشهداء الأبرار. pic.twitter.com/FdPygnEcBk — د. محمد الصغير (@drassagheer) June 3, 2023

ولا تزال عملية محمد صلاح التي هزت الأوساط العربية والإسرائيلية حديث المنصات، ولا يزال اسمه يتصدر قوائم البحث والأعلى تداولًا في موقع تويتر بالرغم من مرور نحو 5 أيام على الحادثة، كما كان لهذه العملية صدى مميز في فلسطين على وجه الخصوص، حيث أقيم له بيت عزاء في جنين وجنازة رمزية برام الله في الضفة الغربية المحتلة.