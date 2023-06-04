سليمان خاطر جديد.. الجندي المصري يتصدر عربيا بعد قتله 3 إسرائيليين وإصابة ضابط (فيديو)

تصدرت واقعة مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة ضابط برصاص شرطي مصري عند معبر العوجة الحدودي، قائمة التفاعلات عبر المنصات العربية لتعيد إلى الواجهة قصة الجندي المصري سليمان خاطر بعد 37 عاما على رحيله.

ففي أكتوبر/تشرين الأول عام 1985، قتل سليمان خاطر 5 من الإسرائيليين وأصاب 7 حاولوا تخطي نقطة حراسته على الحدود، ثم سلم نفسه للسلطات المصرية.

وبعد عام و3 أشهر من الواقعة، نشرت الصحف نبأ انتحار سليمان خاطر في مستشفى السجن الحربي، وسط شكوك واسعة بشأن الطريقة التي انتهت بها حياته.

ويباشر الجيش الإسرائيلي إجراء تحقيقات بالتعاون مع الجانب المصري بعد إعلان تل أبيب أمس مقتل جنودها الثلاثة وإصابة ضابط برصاص الشرطي المصري، في إطلاق نار بدأ فجر السبت عند معبر العوجة الحدودي.

وكان الجيش المصري قد ذكر في بيان أمس أن “أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية قام بمطاردة عناصر تهريب المخدرات فجرًا”.

وأضاف “أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران، مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة 2 آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران”.

لكن الجيش الإسرائيلي ذكر أن العملية “عمل تخريبي من قِبل شرطي مصري”.

اسرائيل ترجح ان دوافع الجندي المصري لمهاجمة الجنود الإسرائيليين هي كراهية شديدة لإسرائيل وللجيش الإسرائيلي ورغبة في الانتقام من إسرائيل بسبب معاملتها للفلسطينيين وللمسجد الأقصى. صورة الجنود القتلى#جندي_مصري pic.twitter.com/1AAcitwGV3 — Mohamed Azmy ⁦🇵🇸⁩ (@MohAboTbk) June 4, 2023

الجندي المصري

وعقب الإعلان عن العملية أمس، تصدّر وسم (#جندي_مصري) منصات التواصل في مصر والعالم العربي إلى جانب وسوم أخرى من بينها (#الجندى_المصرى) و(#سليمان_خاطر) و(#سليمان_خاطر_جديد) و(#الشهيد_البطل).

واستقبل المغردون نبأ العملية بحفاوة وفخر واعتزاز، ووصفوها بأنها “عمل بطولي” ذكّرهم بسليمان خاطر، والجندي أيمن محمد حسن.

وكان أيمن حسن جنديًّا بحرس الحدود المصري، واجتاز الحدود المصرية مع الاحتلال الإسرائيلي في 26 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1990، وهاجم عدة مركبات مما أسفر عن مقتل 4 إسرائيليين.

وأكد المدونون أن قضية فلسطين حية في قلوب العرب، وأن عملية الجندي المصري صفعة على وجه المطبّعين مع الاحتلال الإسرائيلي.

هاشتاغ #جندي_مصري الأكثر تفاعلاً في جمهورية مصر بعد مقتل 3 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي على يد #جندي_مصري قرب الحدود المصرية. pic.twitter.com/iPlOPq5rbw — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) June 3, 2023

وكتب الدكتور محمد الصغير “سليمان خاطر جديد حسب رواية الإعلام العبري: دخل عساكر صهاينة لأمتار داخل حدود مصر 4:30 فجرًا، فأطلق جندي مصري رصاصه عليهم، فقتلهم جميعًا (جندي+مجندة)، بعدها دخل الجندي أرض فلسطين وانتظر القوة الثانية لساعات، واشتبك معها فأصاب منهم 3 عساكر بإصابات خطيرة، واستشهد البطل المصري”.

سليمان خاطر جديد حسب رواية الإعلام العبري:

دخل عساكر صهاينة لأمتار داخل حدود #مصر 4:30 فجرا فأطلق جندي مصري رصاصه عليهم، فقتلهم جميعاً (جندي+مجندة)

بعدها دخل الجندي أرض #فلسطين وانتظر القوة الثانية لساعات، واشتبك معها فأصاب منهم 3 عساكر بإصابات خطيرة، واستشهد البطل المصري، ووردت… — د. محمد الصغير (@drassagheer) June 3, 2023

وكتب الإعلامي أحمد عطوان “الشيء الوحيد الثابت حاليًّا والمؤكد تمامًا في الرواية المصرية والإسرائيلية أن جنديًّا مصريًّا بطلًا قتل 3 جنود إسرائيليين وجرح 2 آخرين، ونحتسبه عند الله شهيدًا، والباقي مبررات لا تهمنا كثيرًا”.

الشيء الوحيد الثابت حاليا والمؤكد تماما في الرواية المصرية والإسرائيلية أن جندي مصري بطل قتل 3 جنود إسرائيليين وجرح 2 آخرين ونحتسبه عند الله شهيدا والباقي مبررات لاتهمنا كثيرا.

لذلك نطالب شعبيا ورسميا #تكريم_الحندي_المصري #سليمان_خاطر

صورة سلاح البطل الشهيد نشرها الاعلام الصهيوني pic.twitter.com/lkxGhRfDSa — أحمد عطوان AHMED ATWAN (@ahmedatwan66) June 3, 2023

وكتب الصحفي وائل قنديل “أكد جيش الاحتلال وكذا المتحدث العسكري المصري أن الشهيد فرد أمن مصري. بالمناسبة المخدرات بريئة. هذه عملية بطولية جريئة. ويا ترى يا هل ترى من سيؤلف لكم أكذوبة أن الجندي البطل الشهيد مختل عقليًّا قرر الانتحار كما فعل مكرم محمد أحمد في ملحمة البطل سليمان خاطر قبل 37 عامًا؟”.

جراء إلكترونية، بأسماء مصرية، ظلت تعوي وتستكثر على مصر العظيمة أن يكون شهيد عملية الاشتباك مع العدو على حدود فلسطين شرطيًا مصريًا..ما شكل هذه الجراء بعد أن أكد جيش الاحتلال وكذا المتحدث العسكري المصري أن الشهيد فرد أمن مصري؟

بالمناسبة المخدرات بريئة..هذه عملية بطولية جريئة

2-ويا… — wael kandil (@waiel65) June 3, 2023

وغرد الكاتب شادي جاهين “مقتل ثلاثة جنود من قوات الاحتلال وإصابة آخرين بعملية إطلاق نار نفذها جندي مصري قرب الحدود. سليمان خاطر عاد من تاني”.

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المتحدث العسكري مقتـ ل ثلاثة جنود من قوات الاحتـ لال وإصابة آخرين بعملية إطلاق نار نفذها جندي مصري قرب الحدود. سليمان خاطر عاد من تاني

#شادي_جاهين pic.twitter.com/1R6JCsebl7 — شادي جاهين (@shady___jahyn) June 3, 2023

من اللحظات الأولى معروف اسم البطل وأهله وعنوانه وكل ما يخصه و الواضح لن يتم إعلان لا اسمه ولا عنوانه وإن تم هذا يجب أن نسميه نحن حتى تتناقله الأجيال جيل بعد جيل مثلما حدث مع سليمان خاطر #جندي_مصري pic.twitter.com/uA1Irww5yK — عـ❣️⁩ـائدون✌️⁩ (@alla7ghalep) June 3, 2023

لكل من يظن إن #إسرائيل صديقة يتذكر صور دفن الجنود المصريين ورفاقهم العرب وهم أحياء … الامة العربية.. قد تضعف لكنها لاتنسى..#جندي_مصري pic.twitter.com/35BHerrN25 — سالم ربيح (@SalemRopi) June 3, 2023