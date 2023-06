نتنياهو: مقتل الجنود الإسرائيليين لن يؤثر في التعاون الأمني مع مصر

توالت ردود الأفعال الإسرائيلية الرسمية بعد مقتل 3 جنود إسرائيليين وفرد أمن مصري، فجر اليوم السبت، قرب الحدود مع مصر.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسالة إلى وزراء حكومته إن “الحادث قرب الحدود مع مصر استثنائي، ولن يؤثر في التعاون الأمني معها”.

وكشف الجيش الإسرائيلي ومصدران أمنيان مصريان لوكالة رويترز أن مسؤولين من مصر وإسرائيل يحققون في الواقعة بتعاون كامل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه لم يتضح كيف عبر فرد الأمن المصري السياج الحدودي، مشيرًا إلى أن جنوده يمشطون المنطقة بحثًا عن مسلحين آخرين.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أنه أجرى تقييمًا للوضع مع رئيس الأركان، وأن الجيش “سيحقق في الواقعة على النحو الواجب”.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي إنه على الرغم من تكرار محاولات تهريب المخدرات في المنطقة، فإن آخر تسلل جرى رصده إلى إسرائيل وقع منذ نحو عشرة أعوام.

وأجرى رئيس الأركان العامة هرتسي هاليفي تحقيقًا وتقييمًا للوضع في مكان الحادث، كما قام بالتحقيق في تسلسل الأحداث مع قائد القيادة الجنوبية وقائد الفرقة 80.

وقال هاليفي في تصريحات نقلها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي “ما جرى اليوم “حادث صعب جدًّا، سقط خلاله جنديان ومجندة من خيرة أبنائنا في نشاط عملياتي للحفاظ على أمن الحدود مع مصر. نُجري تحقيقًا شاملًا ومعمقًا مع الجيش المصري، وسنستخلص العبر المطلوبة”.

وكشف الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أن الجنديين قُتلا بالرصاص في أثناء خدمتهما بمنطقة منعزلة نسبيا في صحراء النقب على طول الحدود المصرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وأنه عثر على جثتيهما في وقت لاحق بعد عدم ردهما على جهاز الراديو.

3 IDF soldiers were killed today.

2 soldiers were killed by live fire adjacent to the Egyptian border, and the third during an exchange of fire with an assailant in the area of the Paran Regional Brigade. An IDF NCO was also lightly injured. 1/2

— Israel Defense Forces (@IDF) June 3, 2023