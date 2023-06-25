قتلى وجرحى بقصف جوي روسي على إدلب (فيديو)

قال مراسل الجزيرة مباشر إن 9 على الأقل قُتلوا، وأصيب 21، اليوم الأحد، جراء قصف جوي روسي استهدف سوقًا في جسر الشغور غربي إدلب بشمالي سوريا.

كما أفاد مراسل الجزيرة مباشر بسقوط قتيل و4 مصابين في قصف على محافظة إدلب.





وأفاد مراسل الجزيرة مباشر في سوريا بأن القصف الجوي الروسي استهدف الأطراف الغربية لمدينة إدلب شمالي سوريا.

وذكر الدفاع المدني السوري عبر حسابه على تويتر أن الغارة الجوية الروسية استهدفت سوقًا للخضروات والفواكه على أطراف مدينة جسر الشغور غربي إدلب.

اللحظات الأولى من الاستجابة لغارات جوية روسية استهدفت سوقاً للخضروات والفواكه على أطراف مدينة جسر الشغور غربي #إدلب، اليوم الأحد 25 حزيران.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/FdSwAEzQEj — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) June 25, 2023

وكان مدنيان (شابان شقيقان) قد قُتلا في غارة جوية نفذتها طائرة حربية تابعة لروسيا، أمس السبت، على منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وأفاد مرصد تعقب حركة الطيران التابع للمعارضة السورية، بأن طائرة حربية روسية أقلعت من قاعدة حميميم في اللاذقية شنت غارات على قرى بسبت وبداما وبكفلة في ريف إدلب.

وبحسب مصادر في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، فإن مدنيين اثنين قُتلا في الغارة على قرية بسبت.

اللحظات الأولى من استجابة فرقنا للغارات الجوية الروسية على قرية بسبت في ريف جسر الشغور غربي إدلب اليوم السبت 24 حزيران، والتي أدت لمقتل مدنيين اثنين (شابان شقيقان)، داخل مزرعتهما.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/d5UM4ZEmt6 — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) June 24, 2023

وفي سبتمبر/أيلول 2018، أبرمت أنقرة وموسكو مذكرة تفاهم إضافية لتعزيز وقف إطلاق النار في إدلب المشمولة باتفاق مناطق خفض التصعيد بين تركيا وروسيا وإيران خلال اجتماعات أستانا عام 2017، إلا أن النظام كثف هجماته على المنطقة في 2019.

وفي 5 مايو/أيار 2020، توصلت موسكو وأنقرة إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في إدلب، إلا أن قوات النظام وداعميه تخرقه بين الحين والآخر.

وبين 2017 و2020، بلغ عدد الفارّين من هجمات النظام السوري نحو مليوني مدني نزحوا إلى الأماكن القريبة من الحدود التركية.