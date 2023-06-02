بسبب عاصفة رملية.. مقتل امرأة سقطت عليها لافتة إعلانات في مصر (فيديو)

قتل شخص وأصيب آخرون في العاصمة المصرية القاهرة بعد أن ضربت عاصفة رملية المدينة وأجزاء أخرى من البلاد، الخميس.

وذكرت صحيفة الأهرام الحكومية أن الرياح العاتية تسببت في سقوط لوحة إعلانات أعلى جسر أكتوبر في القاهرة، مما تسبب في تحطم عدد من السيارات ودراجة بخارية و”مصرع شخص وإصابة 5 آخرين”.

بدورها، نعت نقابة المهندسين المصريين “المهندسة رانيا مصطفى التي وافتها المنية” إثر سقوط إحدى اللوحات الإعلانية بسبب العاصفة الشديدة.

واجتاحت مصر موجة من الطقس السيء والرياح المحملة بالرمال والأتربة أعقبها سقوط الأمطار.

وأدت حالة الطقس السيء إلى سقوط أشجار وأعمدة إنارة في عدد من المحافظات بينها القاهرة والجيزة والمنوفية.

كما تسببت في سقوط منزل خال من السكان في القاهرة ومئذنة مسجد في محافظة القليوبية، شمالي القاهرة.

تسببت في انعدام الرؤية.. عاصفة ترابية تضرب #مصر 🇪🇬 pic.twitter.com/7QUuz5xSlS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 1, 2023

وتم إغلاق موانئ السويس والسخنة والأدبية على البحر الأحمر بسبب هبوب الرياح وتجاوز ارتفاع الأمواج 4 أمتار.

وقالت هيئة الأرصاد المصرية إن من المتوقع استمرار التقلبات الجوية.

وطالبت المواطنين بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأشجار ولوحات الإعلانات وأعمدة الإنارة.

ودعت المصابين بأمراض الجهاز التنفسي إلى البقاء في المنازل وإغلاق النوافذ والأبواب بإحكام.

كما طالبت السائقين بالحذر خاصة على الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.