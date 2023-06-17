ناشطون يحيون الذكرى الرابعة لوفاة محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا

شهدت الذكرى السنوية الرابعة لوفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي زخمًا احتفائيًّا عبر سرد ما تم معه لمدة 6 سنوات منذ بداية اعتقاله في الثالث من يوليو/تموز 2013، وحتى وفاته في 17 يونيو/حزيران 2019.

وأحيا ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذكرى الرابعة لرحيل مرسي عبر الترحم عليه وذكر مآثره.

في ذكرى وفاته، نستذكر دفاع الرئيس محمد مرسي (رحمه الله) عن رسول الله ﷺ من على منبر الأمم المتحدة.#أنصار_النبي#محمد_مرسي #الرئيس_الشهيد pic.twitter.com/xGIKbI5RvW — الھیئة العالمیة لنصرة نبي الإسلام (@SupportProphetM) June 17, 2023

اليوم 17 يونيو.. إنها ذكرى وفاة الرئيس البطل الشهيد محمد مرسي رحمه الله.. ولقد كان وصوله، ثم سياسته، ثم وقفته الأخيرة، ثم وفاته محطات حافلة بالعبر لكل ثوري ولكل إسلامي.. سجلت في هذه الروابط بعض ما في نفسي من ذلك.. القيمة الأهم في سيرة محمد مرسيhttps://t.co/DOonNzXOzt — محمد إلهامي (@melhamy) June 17, 2023

يشهد أودي سيغل، المعلق في قناة 12 الصهيونية أن إسرائيل كانت معنية بإنهاء حربها على غزة في 2012 بأية وسيلة خوفا من رد رئيس مصر محمد مرسي وأن أكثر كلمة تكررت خلال اجتماعات حكومتها أثناء الحرب كانت "مرسي".#محمد_مرسي — د.صالح النعامي (@salehelnaami) June 17, 2023

وفي 17 يونيو 2019، أعلن التلفزيون الرسمي المصري وفاة “مرسي” أول رئيس مصري مدني منتخب، أثناء جلسة محاكمته، بعد معاناة طويلة من السجن الانفرادي والإهمال الطبي.

وكان مرسي قد تعرّض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة توفي على إثرها، وكانت الجلسة تحاكم أول رئيس للبلاد منتخب ديمقراطيًّا (2012-2013) بالتهمة المعروفة إعلاميًّا بـ”التخابر مع حماس”.

آنذاك، طلب مرسي (67 عامًا) الكلمة أثناء المحاكمة، وسمح له القاضي بالحديث، وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها.

وأثارت وفاة مرسي إدانات عربية ودولية واسعة، ندّد معظمها بأوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وطالبت جماعة الإخوان المسلمين في العالم بتحقيق دولي في ما وصفته بـ”جريمة اغتيال” أول رئيس مدني منتخب خلال جلسة محاكمته، كما حمّلت السلطات مسؤولية وفاته واعتبرته “شهيدًا” جراء ما اعتبرته “إهمالًا صحيًّا”، الأمر الذي نفته السلطات المصرية بشدة مؤكدة أن الوفاة “طبيعية”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة تنظر في اتهام 22 من قادة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، يتقدمهم مرسي ومرشد الجماعة محمد بديع، بارتكاب “جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد”.

ومرسي هو أول رئيس انتُخب ديمقراطيًّا في تاريخ البلاد، عام 2012، وذلك عقب ثورة شعبية أجبرت “حسني مبارك” (1981-2011) على التنحي.

وفي الثالث من يوليو 2013، أطاح الجيش المصري بمرسي بعد عام واحد فقط من الحكم.

ووصفت أطراف محلية ودولية تلك الأحداث بـ”الانقلاب العسكري”، بينما زعم آخرون أنها نتاج “ثورة شعبية”.

#مصر: 4 سنوات على وفاة #محمد_مرسي في محبسه، والإهمال الطبي في السجون ما زال أداة فعالة لاغتيال الخصوم السياسين.

آخرون عانوا المصير نفسه، ومئات أخرين ينتظرون الموت، ولا تحقيقات جادة في الوقائع ولا زيارات مستقلة للسجون ولا محاسبة للجناة. (1/2)#القتل_البطئ_في_السجون pic.twitter.com/oEJvRMRVYX — CIHRS (@CIHRS_Alerts) June 17, 2023

آمل أن يبادر أحد المشاركين فيما يسمي "الحوار الوطني" بالدعوة للوقوف دقيقة للتأمل في ذكري وفاة محمد مرسي أول رئيس جمهورية مصري جاء بانتخابات حرة، وفي ملابسات وفاته/قتله وآخرين من خصومه بنفس الوسيلة

سلبية أدائه وكونه خصما سياسيا لكل المشاركين بالحوار لا يقلل من المناسبة التاريخية. https://t.co/z6TJ9vBTG7 — Bahey eldin Hassan (@BaheyHassan) June 17, 2023

#منصف_المرزوقي

لا تنسوا يوم 17 – 6

إنه يوم اغتيال أول رئيس ديمقراطي منتخب في مصر الرئيس #محمد_مرسي شهيد الديمقراطية وثورات الربيع العربي

ولا بد لليل أن ينجلي pic.twitter.com/N0G4RRhwyF — منصف المرزوقي – Moncef Marzouki (@MMarzouki01) June 16, 2023

اللهم ارحم عبدك محمد مرسي. pic.twitter.com/N5NDOgHFN1 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) June 17, 2023

في الذكرى الرابعة لاستشهاد الرئيس #محمد_مرسي الذي قضى نحبه، وأتم عهده، ثم لقي ربه صابر محتسبا…(وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا). pic.twitter.com/fkAgQCkoxq — د. محمد الصغير (@drassagheer) June 17, 2023

رحم الله الرئيس محمد مرسي أول رئيس مصري مدني منتخب رحل ثابتا على مبادئه ، صامدا في وجه الخونة

لم يتنازل عن حق أو يفرط في مبدأ #مرسي_الرئيس_المدني_البطل #محمد_مرسي pic.twitter.com/9v2iBP5ffo — Osama Gaweesh (@osgaweesh) June 17, 2023

قالها وصدق ..

اقسم وبر بالقسم ..

ثمن الشرعية حياتي ..

الله غالب#محمد_مرسي pic.twitter.com/y4dcWG55gG — معتز مطر (@moatazmatar) June 17, 2023

في ذكرى رحيله الرابعة ، رحم الله الرئيس الشهيد بإذن الله الدكتور محمد مرسي ، مات مظلوما ، بل قتل مظلوما ، بتعاون قضاة فاسدين معدومي الضمير، وينبغي على خصوم جماعة الإخوان تنحية الخلاف السياسي عند تقييم وفاة الرجل والإرهاب والظلم الذي تعرض له وحفظ الحق كاملا في إعادة التحقيق في… pic.twitter.com/3LZI6DUbjX — جمال سلطان (@GamalSultan1) June 17, 2023

«أصبت وأخطأت ولكني لم أخن فيكم أمانتي».. الذكرى الرابعة لرحيل الدكتور #محمد_مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ #مصر pic.twitter.com/VDLtu85s4Z — شبكة رصد (@RassdNewsN) June 17, 2023