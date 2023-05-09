غزة.. مشهد مؤثر لطفلة تبحث عن والدها الذي استشهد جراء القصف (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تداولته منصات التواصل طفلة فلسطينية تبكي أثناء نقلها إلى المستشفى بحثًا عن والدها الذي تبين أنه استشهد جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لغزة فجر اليوم.

وذكرت منصات التواصل أن الطفلة اسمها ميرال وأنها ابنة الشهيد طبيب الأسنان جمال خصوان ولم تكن تعلم أن والدها ووالدتها وشقيقها ارتقوا شهداء جراء القصف الإسرائيلي لغزة.

والدكتور جمال خصوان هو رئيس مجلس إدارة جمعية الوفاء الخيرية بغزة.

مشهد مؤثر لطفلة فلسطينية تبحث عن والدها الدكتور #جمال_خصوان الذي استشهد جراء القصف الإسرائيلي على #غزة pic.twitter.com/QfKEt10XMX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 9, 2023

واستشهد 13 فلسطينيا بينهم 4 أطفال و6 نساء، وأصيب عشرات بجروح بعضها حرجة وخطيرة، فجر اليوم الثلاثاء، بسلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفاد جيش الاحتلال في بيان، بإطلاق عملية عسكرية على قطاع غزة أطلق عليها اسم “السهم الواقي” تستهدف في بدايتها ثلاثة من كبار قادة الجهاد الإسلامي في القطاع يحمّلهم الاحتلال المسؤولية عن إطلاق نحو 100 قذيفة صاروخية على الأراضي الإسرائيلية مؤخرًا.

"بدي بابا"

ميرال ابنة الشهيد الطبيب "جمال خصوان" تبكي وتسأل عن والدها، ولم تكن تعي وقتها أن والدها وأيضا والدتها وشقيقها ارتقوا شهداء.#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/dGBx8oyFOI — رضوان الأخرس (@rdooan) May 9, 2023

وأعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بغزة، الحداد الوطني والإضراب الشامل، تنديدًا بجريمة الاغتيال التي نفذها الاحتلال في قطاع غزة، ودعت إلى مشاركة فاعلة في مواكب التشييع.

تغطية صحفية: "ارتقاء الدكتور جمال خصوان رئيس مجلس إدارة جمعية الوفاء الخيرية، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة". pic.twitter.com/VcdvIkgEYk — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 9, 2023