الخارجية الأمريكية تطالب السلطات المصرية بإطلاق سراح صحفيي الجزيرة مباشر ومعتقلي الرأي

رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بإطلاق السلطات المصرية سراح الزميل هشام عبد العزيز، مطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي بمن في ذلك صحفيا الجزيرة مباشر، الزميلان بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ.

ورحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في رد مكتوب على مراسل الجزيرة مباشر، بإطلاق السلطات المصرية سراح الزميل هشام عبد العزيز.

كما أعرب المتحدث عن “خيبة الأمل من استمرار اعتقال الصحفيين في شبكة الجزيرة، بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ، وغيرهما من الصحفيين”.

وأضاف المتحدث أن الوزارة “تحث الحكومة المصرية على التوقف عن القبض على الأفراد بتهم تتعلق بحرية التعبير والتجمع، كما طالبتها بالإفراج عن الأشخاص المعتقلين بسبب هذه التهم”.

وأفرجت السلطات المصرية عن الزميل هشام عبد العزيز الصحفي في قناة الجزيرة مباشر، بموجب قرار بإخلاء سبيله، بعد مرور نحو 4 سنوات على اعتقاله.

واعتقلت سلطات الأمن المصرية الزميل هشام في يونيو/حزيران 2019، وضمته إلى القضية رقم 1365 لعام 2018 أمن دولة، ثم قررت النيابة الإفراج عنه لاحقًا، إلا أن سلطات الأمن أعادت حبسه بعد إدراجه في القضية رقم 1956 لعام 2019، حتى إطلاق سراحه قبل أيام.

وما زالت السلطات المصرية تعتقل اثنين آخرين من صحفيي الجزيرة مباشر، هما بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ، وقد اعتُقلا خلال ذهابهما في إجازة اعتيادية إلى مصر خارج نطاق العمل.

وطالبت شبكة الجزيرة في بيانات عدة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن صحفييها.

وناشدت أسرتا الزميلين بهاء إبراهيم وربيع الشيخ السلطات المصرية إطلاق سراحهما بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق الثالث من مايو/أيار في كل عام.