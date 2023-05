مصادر: توقيع هدنة جديدة بين الجيش السوداني والدعم السريع في جدة

قالت مصادر في وزارة الخارجية السعودية للجزيرة إنه “تم توقيع اتفاق هدنة إنسانية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لمدة 7 أيام”، مشيرة إلى أن الاتفاق يسري بعد 48 ساعة من توقيعه، وينص على وقف القصف بالطائرات والمدافع الثقيلة والمسيّرات.

وأوضحت المصادر للجزيرة، مساء السبت، أن ثمة جهودا حثيثة تُبذل لترقية المباحثات بين طرفي النزاع إلى مفاوضات لحل الأزمة.

وأشارت المصادر إلى أن “الاتفاق بين الجيش السوداني والدعم السريع يشمل خروج المسلحين من المستشفيات والسماح بإصلاح المرافق الخدمية”.

وكشفت المصادر للجزيرة أن طرفي النزاع في السودان التزما بفتح ممرات إنسانية لتسهيل وصول المساعدات إلى المدنيين.

وأكدت مصادر في الخارجية السعودية للجزيرة اقتراب صدور بيان وشيك يتضمن تفاصيل الاتفاق في جدة على هدنة إنسانية في السودان.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي، تشهد ولايات بالسودان بينها الخرطوم اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

ونقل مراسل الجزيرة مباشر في الخرطوم عن مصدر بقوات الدعم السريع قوله إن وفدهم المفاوض في جدة “رفض طلب الجيش السوداني إجلاء قواتنا من محيط القيادة العامة للجيش وسلاح الإشارة في الخرطوم بحري”.

وأضاف المصدر أن وفدهم “رفض طلب الجيش السوداني إخلاء القصر الجمهوري لتسهيل أعمال مجلس السيادة”.

وأكد المصدر أن وفدهم المفاوض “رفض طلب الجيش الاعتراف الكامل بجميع القرارات التي أصدرها القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه تحدث مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بشأن الجهود الجارية للتوصل إلى وقف قصير آخر لإطلاق النار.

وكتب بلينكن في تغريدة على تويتر “تحدثت هذا الصباح مع الفريق أول البرهان بشأن المحادثات الجارية للتوصل إلى وقف فعال قصير الأجل لإطلاق النار، بهدف تسهيل المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية التي يشتد احتياج الشعب السوداني إليها”.

I spoke this morning with Sudanese General Burhan about ongoing talks to reach an effective short-term ceasefire to facilitate humanitarian assistance and restore essential services desperately needed by the Sudanese people.

