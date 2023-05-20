أردوغان: نعدّ مشاريع مساكن في سوريا لعودة مليون لاجئ

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، أن بلاده تعدّ مشاريع لبناء مساكن في سوريا من أجل عودة قرابة مليون لاجئ إلى بلادهم.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة السي إن إن إنترناشيونال أجاب فيها عن أسئلة الصحفية باكي أندرسون بشأن ملفات عدة بما فيها الانتخابات والسياسة الخارجية.

وتعليقًا على تعهد المعارضة التركية بإعادة السوريين في تركيا إلى بلدهم في حال وصولها إلى السلطة، شدد أردوغان على أنه لا يمكنه مشاطرتها هذا الرأي.

واستدرك: لكن دعيني أخبركِ، حتى الآن قامت المنظمات غير الحكومية في تركيا ببناء منازل بشكل جدي في شمال سوريا، فلماذا يبنون هذه المنازل؟ إنهم يبنونها للاجئين في تركيا من أجل عودتهم إلى أراضيهم، إلى وطنهم، وقد بدأت هذه المرحلة.

وقال الرئيس التركي: أعددنا مشاريع لبناء مساكن في سوريا من أجل عودة قرابة مليون لاجئ، وسنضمن عودة اللاجئين إلى بلدانهم.

وردًّا على سؤال هل تقولون إنه إذا أعيد انتخابكم سيعود ما لا يقل عن مليون لاجئ طواعية في فترة معينة؟ أجاب أردوغان: ربما سيكون أكثر من ذلك، لأن استثمارات البنية التحتية التي نقوم بها هناك الآن في وضع يمكنها استيعاب أكثر من ذلك، لقد وجهنا المشروع بهذه الطريقة، واتخذنا الخطوات على هذا النحو، وسيعود هؤلاء الأشخاص بسعادة إلى أراضيهم وإلى بلدهم.

ولفت إلى أن سياسة المعارضة التركية بالتعهد بإعادة السوريين إلى بلادهم في حال وصولها إلى السلطة لن تجدي نفعا في تركيا، مضيفًا: لأن هناك أشخاصا ذوي جودة عالية بين هؤلاء اللاجئين؛ حيث يوجد أطباء ومهندسون ومحامون وممرضون. ولا يمكن اتباع سياسة من قبيل: “سأطردهم وأرسلهم إلى أراضيهم”. بداية ينبغي أن تتقبل (المعارضة) أسلوب حياة وأسلوب إدارة موجهة نحو الإنسان.

وردا على سؤال: هل ستكون هناك استعادة للعلاقات مع بشار الأسد؟

قال أردوغان: يمكننا فتح هذا الباب بسبب صداقتي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بيت القصيد هو أننا ينبغي أن نكون في تضامن خاصة بمسألة مكافحة الإرهاب في شمال سوريا، وإذا تمكنا من تحقيق ذلك فلا نرى أي عقبات أمام تصالحنا.

وفيما يخص العلاقات التركية مع روسيا، شدد أردوغان على أنه لا مشاكل في علاقات أنقرة مع موسكو.

وأضاف: لن نلجأ أبدا إلى فرض عقوبات عليها كما فعل الغرب فالعقوبات الغربية لا تُلزمنا، فتركيا دولة قوية، ونحن في وضع مثالي للغاية من حيث حجم التجارة الخارجية بعلاقاتنا مع روسيا، مشيرا إلى أن روسيا تحتل حاليا المرتبة الأولى في أرقام السياحة بتركيا.