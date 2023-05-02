تركيا: تأشيرة عند الوصول للأتراك الراغبين في زيارة مصر

أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، أن مواطنيها الراغبين في السفر إلى جمهورية مصر العربية، سيتمكنون من الحصول على تأشيرات الدخول في المعابر المصرية.

وقالت وزارة الخارجية التركية في حسابها على تويتر “سيتمكن مواطنونا الذين سيسافرون إلى مصر من الحصول على تأشيراتهم من بوابات الحدود المصرية من الآن فصاعدا، تهانينا”.

وكان القائم بأعمال سفارة تركيا في القاهرة صالح موطلو شن، قد أعلن في منتصف أبريل/ نيسان الماضي، بدء مصر تطبيق منح تأشيرات دخول للمواطنين الأتراك في المطارات والمعابر الحدودية.

Mısır’a seyahat edecek vatandaşlarımız bundan böyle Mısır sınır kapılarından vizelerini alabilecektir.🛂✈️ Hayırlı olsun.🇹🇷 pic.twitter.com/lbRv3t1cLf — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 2, 2023

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد زار القاهرة في مارس/ آذار الماضي بعد أقل من شهر من زيارة نظيره المصري، سامح شكري لمدينة أضنة التركية في فبراير/ شباط، وهي أول زيارة من وزير خارجية تركي لمصر منذ أكثر من 10 سنوات.

وكانت زيارة شكري لأضنة من أجل تقديم الدعم لتركيا في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد في السادس من فبراير الماضي.

وفتحت الزيارتان المتبادلتان الطريق أمام البدء الفعلي لمشوار تطبيع العلاقات بين البلدين.

وكانت العلاقات قد تدهورت بين أنقرة والقاهرة بعد الإطاحة بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي في صيف 2013، وهو ما عارضته أنقرة، وندد به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أكثر من مناسبة.

وبدأت العلاقات التحسن عام 2021، والتقى أردوغان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتصافحا خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في قطر.