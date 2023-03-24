التلفزيون السعودي عن وزارة الخارجية: مباحثات مع سوريا لاستئناف تقديم الخدمات القنصلية (فيديو)

نقلت قناة “الإخبارية” السعودية الحكومية عن “مصدر في وزارة الخارجية” أن الرياض بدأت مباحثات مع دمشق بشأن “استئناف تقديم الخدمات القنصلية”.

وأضافت القناة نقلا عن المصدر، الخميس، أن المباحثات تأتي “في إطار حرص المملكة على تسهيل تقديم الخدمات القنصلية الضرورية للشعبين”.

وأغلقت السعودية سفارتها في دمشق وسحبت كل الدبلوماسيين والعاملين فيها في مارس/ آذار 2012، بعد نحو عام من اندلاع النزاع في سوريا.

فيديو عاجل | الخارجية لـ #الإخبارية: مباحثات مع سوريا لاستئناف تقديم الخدمات القنصلية#الإخبارية pic.twitter.com/hBvqKK2toQ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 23, 2023

وفي الدوحة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، الخميس، إن موقف دولة قطر من الأزمة السورية “واضح وضوح الشمس، لكنه يعتمد على محددين رئيسيين، الأول هو أن يقوم النظام بما يلبي تطلعات الشعب السوري في الحل السياسي وبيان جنيف 1، والمحدد الثاني هو الإجماع العربي حول هذه التحركات”.

وأضاف الأنصاري في إحاطة إعلامية أنه “فيما يتعلق بالمبادرة الأردنية المزمع إطلاقها التي تقوم على دور عربي مباشر ينخرط مع الحكومة السورية في حوار سياسي يستهدف حل الأزمة ومعالجة تداعيتها الإنسانية والأمنية والسياسية، فإن دولة قطر تدعم جميع المبادرات التي تهدف إلى إيجاد السلام الشامل في سوريا، وتدعم جميع الجهود العربية والدولية في هذا الإطار”.

وأشار إلى أن “هناك الكثير من المبادرات التي تم إطلاقها وأن قطر منخرطة في العديد منها هادفة في المقام الأول إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري، ودعم أي جهد يحقق السلام الشامل وفقا للمحددين الرئيسيين السابق ذكرهما”.

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية @majedalansari : موقفنا من الأزمة السورية يعتمد على تحركات النظام والإجماع العربي عليها 🔗 لقراءة المزيد : https://t.co/3xYLUbsAmr#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/qkriaM7U41 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) March 23, 2023

وزار رئيس النظام السوري بشار الأسد مؤخرا الإمارات وسلطنة عمان، علمًا بأنّه لم يزر أي دولة عربية أخرى منذ بداية النزاع.

ويعتزم الأردن إطلاق مبادرة لحل الأزمة السورية تحدث عنها وزير خارجيته العام الماضي، وتقوم على “دور عربي مباشر ينخرط مع الحكومة السورية في حوار سياسي يستهدف حل الأزمة ومعالجة تداعيتها الإنسانية والأمنية والسياسية”.