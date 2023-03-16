بعد أسابيع من انقطاع أخبارهم.. سجناء بدر 3 يظهرون أخيرا أمام المحكمة وهذا ما كشفوه (فيديو)

كشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن ظهور المعتقلين في سجن بدر 3 أمام المحكمة بعد أسابيع من انقطاع أخبارهم، وتواتر أنباء عن وجود حالات انتحار بين المعتقلين بسبب ظروف الاحتجاز السيئة داخل السجن.

وقالت المبادرة في بيان إن فريق محاميها استمع للمرة الأولى لشهادات واستغاثات سجناء سياسيين من نزلاء بدر 3، أثناء نظر جلسة تجديد حبسهم إلكترونيًّا أمام محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر يوم الاثنين الماضي.

وبحسب المبادرة، أجمع كل المحتجزين في بدر 3 على خطورة الأوضاع داخل السجن، وأبلغوا هيئة المحكمة معاناتهم التعذيب بيد كل من مأمور السجن ورئيس المباحث، وضلوع أحد مساعدي وزير الداخلية في هذه الانتهاكات.

يذكر أن المعتقلين في سجن بدر 3 يعانون منع الزيارات، وكانت إدارة السجن قد قررت منع السجناء من حضور جلسات التجديد على مدى الشهر الماضي، وهو ما أدى إلى عزل السجناء كلّيًّا عن العالم الخارجي.

وتزامن هذا الانقطاع مع تسريب عدد من الرسائل والاستغاثات من داخل السجن بشأن انتهاكات عديدة دفعت عددًا من النزلاء إلى الإضراب عن الطعام فضلًا عن تقارير حول محاولات للانتحار بين السجناء.

ووفقًا لبيان المبادرة، فإن عددًا من المتهمين ذكروا أنهم تعرضوا للتجريد من ملابسهم بشكل كامل والاعتداء عليهم بالضرب داخل الزنازين، كما تحدث عدد من السجناء عن وقوع عشرات من محاولات الانتحار بسبب الاعتداءات وسوء الأوضاع في السجن النموذجي الجديد الذي لا يسمح بالزيارات أو التريض مخالفًا بذلك القوانين المصرية والدولية.

وأكدت المبادرة رفض القاضي محمد حماد رئيس المحكمة طلب المحامي إثبات أقوال المتهمين بشأن التعذيب ومحاولات الانتحار في محضر مستقل وفتح تحقيق بشأنها.

وقد قام محامو المبادرة بإثبات أقوال السجناء في محضر جلسة القضية 238 لسنة 2020، فضلًا عن مخالفة محكمة جنايات بدر للقانون عبر تجديد حبس متهمين على مدى الأسابيع الماضية رغم تخطيهم أقصى مدة قانونية للحبس الاحتياطي.

وحمّلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النيابة العامة، التي حضر ممثلوها جلسة أمس، المسؤولية عن التحقيق العاجل في هذه الانتهاكات الجسيمة وإحالة المسؤولين عنها إلى المحاكمة الجنائية.

“أخيرًا سمعوها بأنفسهم”

وتعقيبًا على البيان وما ذكره من شهادات للمعتقلين في سجن بدر 3، كتب حسام بهجت مدير المبادرة المصرية “النيابة والقضاء أخيرًا سمعوا بأنفسهم شهادات سجناء بدر 3 أمس وأثبتناها في محضر الجلسة”، وذلك بعد تشكيك من برلمانيين وإعلاميين حول صحة الرسائل المسربة من السجن.

وطالب عضو مجلس أمناء الحوار الوطني نجاد البرعي، بضرورة تحرك لجنة من حقوق الإنسان في البرلمان والهيئات المختصة للتحقيق في مزاعم التعذيب في سجن بدر 3، خاصة بعدما أدلى المسجونون بشهاداتهم أمام المحكمة.

١. من المهم ان تتحرك لجنه حقوق الانسان في البرلمان والمجلس القومي لحقوق الانسان ولجنه العفو الرئاسي والنائب العام للتحقيق في مزاعم التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان بسجن بدر ٣ خاصه بعد ان ادلي المسجونين فيه بشهاداتهم امام المحكمه التي تنظر امر تجديد حبسهم . — Negad El Borai (@negadelborai) March 14, 2023

وعلقت الناشطة الحقوقية سوزان فياض على البيان وكتبت “ما يحدث في سجن بدر 3 إجرام غير مقبول لا مع المعارضين السياسيين ولا الإرهابيين، ولا مع أي مخلوق على وجه الأرض”.