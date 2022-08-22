وفاة 80 شخصا وتضرر 25 ألفا جراء السيول في وسط السودان

قال المتحدث باسم المجلس القومي للدفاع المدني في السودان العميد عبد الجليل عبد الرحيم، إن الأمطار والسيول خلفت حتى الآن وفاة 80 شخصًا وإصابة 31 آخرين على مستوى البلاد.

وأكد عبد الرحيم في تصريحات للجزيرة مباشر انهيار 17080 منزلًا بشكل كلي و23850 منزلًا بشكل جزئي و34 مرفقًا عامًا و69 من المتاجر والمخازن، وتلف 1470 فدانا زراعيا، ونفوق 117 من المواشي.

وأعلنت الأمم المتحدة، أمس الأحد، تضرر أكثر من 25 ألف شخص ونزوح 2500، جراء السيول والأمطار في محلية المناقل، وسط السودان.

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، في بيان، إنه بين 16 و19 أغسطس/ آب الجاري تسببت الأمطار الغزيرة والسيول في نزوح أكثر من 2500 شخص في محلية المناقل بولاية الجزيرة.

وأضاف المكتب الأممي “يحتمي النازحون في 4 مدارس حكومية وملعب بمدينة المناقل ويحتاجون للمأوى والغذاء والاحتياجات غير الغذائية والمياه”.

وذكر أن استمرار الأمطار الغزيرة أثر في 17 قرية في محلية المناقل، كما أن 9 قرى ما زالت محاطة بمياه السيول، وأن أكثر من 25 ألف شخص تضرروا من هذه الكارثة التي حلّت بالمنطقة.

وتضم المناقل -وهي أكبر محليات ولاية الجزيرة- نحو 545 قرية وحيًّا سكنيًّا.

وأعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، عن تشكيل لجنة قومية برئاسة عضو مجلس السيادة الطاهر حجر، لمتابعة توفير الإعانات والدعم اللازم للمتأثرين من السيول والأمطار، حسب بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة.

ووجه البرهان سلاح المهندسين بالجيش السوداني لتحريك معداته وإنشاء معابر توصل إلى منطقة المناقل لإيصال المواد الغذائية للمواطنين المتضررين من السيول.

وفي وقت سابق أمس الأحد، أعلن مجلس الوزراء السوداني حالة الطوارئ في 6 ولايات بالبلاد على خلفية السيول والأمطار الغزيرة، هي نهر النيل (ِشمال) والجزيرة (وسط) والنيل الأبيض وغرب كردفان (جنوب) وجنوب دارفور (غرب) وكسلا (شرق).

وأعلنت الأمم المتحدة، في 14 أغسطس/آب الجاري، تضرر نحو 136 ألف سوداني بمختلف مناطق البلاد جراء الأمطار الغزيرة والسيول منذ يونيو/ حزيران 2022.

ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو إلى أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة.