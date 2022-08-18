السودان.. الأمن يفرق بالغاز محتجين يطالبون بالحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين (فيديو)

استخدمت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع والمياه لتفريق محتجين يطالبون بتسليم السلطة للمدنيين ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

وشارك المئات في المظاهرات التي دعت لها “لجان المقاومة” في مدن الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري ومدني، وسط السودان.

وذكرت وكالة الأناضول أن السلطات أغلقت جسر “المك نمر”، الرابط بين الخرطوم والخرطوم بحري والشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي ومحيط القيادة العامة للجيش وسط انتشار أمني مكثف.

وحمّل المتظاهرون أعلام السودان ورددوا هتافات تطالب بعودة الحكم المدني، كما رفعوا لافتات كُتب عليها “دولة مدنية كاملة” و”الشعب أقوى والردة مستحيلة” و”حرية سلام وعدالة”.





ويشهد السودان بوتيرة شبه يومية احتجاجات شعبية تطالب بالحكم المدني وترفض الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وتعدّه “انقلابًا عسكريًا”.

على الجهة الأخرى، يقول رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن إجراءاته جاءت من أجل “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، متعهدًا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.