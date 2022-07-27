هيئة الانتخابات في تونس: 94.6% من المشاركين في الاستفتاء أيدوا الدستور الجديد (فيديو)

قالت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، الثلاثاء، إن النتائج الأولية تظهر أن الناخبين أيدوا دستورا جديدا يمنح الرئيس قيس سعيد مزيدا من الصلاحيات، وذلك في الاستفتاء الذي أجري الاثنين، في ظل مقاطعة

واسعة من أحزاب المعارضة.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إن نسبة التصويت بنعم بلغت 94.60% (مليونان وستمئة وسبعة آلاف وثمانمئة وأربع وثمانون صوتا) ، في حين بلغت نسبة التصويت بلا 5.40% (148 ألفا و723 صوتا).

وصرحت الهيئة بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية.

كما أشار بوعسكر إلى أن الاستفتاء أجري في الداخل وفي الخارج “بشكل محكم، رغم حملات التشكيك ومحاولات الإرباك”.

“مهزلة رفضها 75% من الشعب”

وتعليقا على الاستفتاء على الدستور، قال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، مساء الثلاثاء، إن الاستفتاء على الدستور الذي نظمه قيس سعيّد كان “مهزلة رفضها 75%” من الشعب التونسي.

وأضاف الغنوشي خلال مشاركة له مع قناة الجزيرة مباشر أن الدستور كانت إجراءاته باطلة، ومضمونه ترسيخ نظام ديكتاتوري كانت تونس تعيشه قبل الثورة (يناير/ كانون الثاني 2011).

وشدّد على أن 75% من الشعب التونسي لم يستجب لنداء قيس سعيّد.

وتابع “الشعب التونسي قاوم وسيقاوم الديكتاتورية، لأنه ذاق طعم الحرية 10 سنوات، ولن يضحي بها رغم أن العشر سنوات الماضية لم تكن مثالية”.

وحول الخيارات المطروحة على المعارضة بعد إقرار الدستور الجديد، قال الغنوشي: سنواصل مع شعبنا وقواه الحية ومع الشباب الطريق نحو استعادة الديمقراطية.

وتوقع أن يقر سعيد قانونا انتخابيا يحدد قواعد اللعبة لأنه حريص على السيطرة على كل جزئية في قواعد اللعبة السياسية.

وأردف بالقول “يُنتظر أن القانون الانتخابي الذي سيقره سعيّد سيضمن لأتباعه الفوز ويقصي أحزابا معينة مثل حركة النهضة”.

وأوضح الغنوشي أن النهضة “لم تأخذ شهادة ميلادها من حاكم بل من شعبها، وقاومت ديكتاتورية الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، وكذاك زين العابدين بن علي وستقاوم كل ديكتاتورية”.