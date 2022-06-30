“مليونية 30 يونيو”.. بدء مظاهرات السودان وسط إجراءات أمنية مشددة وقطع الإنترنت والاتصالات (فيديو)

فرضت السلطات السودانية إجراءات أمنية مشددة مع انطلاق احتجاجات اليوم الخميس تحت شعار “مليونية 30 يونيو”، في حين أفادت رويترز بانقطاع خدمات الإنترنت في العاصمة الخرطوم للمرة الأولى منذ شهور قُبيل المظاهرات، وأكدت وسائل إعلام محلية انقطاع الاتصالات عن مناطق واسعة في البلاد.

وبدأ السودانيون تظاهرات احتجاجية اليوم لمطالبة العسكريين بتسليم السلطة للمدنيين بعد “انقلاب” 25 أكتوبر/تشرين الأول الذي أدى إلى تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية بالبلاد. وتكثف لجان المقاومة وقوى سياسية ونقابات عمالية وكيانات حقوقية دعواتها للمشاركة في المليونية الهادفة إلى “إسقاط الانقلاب العسكري”.

وقالت قوى الحرية والتغيير، في دعوتها إلى مظاهرات الخميس إن “30 يونيو طريقنا لإسقاط الانقلاب وقطع الطريق أمام أي بدائل وهمية”، داعية المحتجين إلى “المشاركة بفعالية” في الاحتجاجات، ودعا ناشطون إلى المشاركة تحت وسم “مليونية زلزال 30 يونيو”.

وتأتي الاحتجاجات في الذكرى الثالثة لمظاهرات ضخمة خرجت خلال انتفاضة 2019 التي أطاحت بحكم عمر البشير. وتعيد أجواء التحضيرات الجارية إلى الأذهان خروج السودانيين في مواكب ضخمة في 30 يونيو/حزيران قبل 3 سنوات لحمل المكون العسكري على العودة إلى التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير بعد أحداث العنف التي رافقت فض اعتصام القيادة العامة للجيش.





احتجاجات أسبوعية

وتشهد العاصمة السودانية والمناطق المجاورة لها احتجاجات شبه أسبوعية. ومنذ صباح أمس الأربعاء شهدت مناطق من الخرطوم انتشارًا كثيفا لقوى الأمن تركز حول المقار السيادية والجسور، إضافة إلى تفتيش دقيق للعابرين للجسور، على الرغم من رفع حالة الطوارئ التي فرضت عقب “الانقلاب”.

وشهدت أحياء بالخرطوم أمس مظاهرات احتجاجية للمطالبة بالحكم المدني وإنهاء الحكم العسكري، ودعا المتظاهرون خلالها إلى الاحتجاجات الحاشدة المقررة اليوم، وأطلقت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في أحياء بري وأم درمان وفي جنوب العاصمة وشرقها.

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل متظاهر إثر إصابته برصاصة في الصدر أطلقتها القوات الأمنية في مدينة بحري بشمال العاصمة الخرطوم، وبذلك يرتفع عدد قتلى قمع الاحتجاجات منذ “انقلاب” أكتوبر إلى 103، حسب اللجنة.

في سياق متصل، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان إن القوات المسلحة لن تتهاون في واجب العمل على تحقيق واستدامة أمن البلاد واستقرارها، وإنها تتطلع إلى اليوم الذي ترى فيه حكومة وطنية منتخبة تتسلم منها عبء إدارة البلاد.

وأضاف خلال زيارته مقر القوات الخاصة في جنوب الخرطوم، أن الطريق الوحيد لتشكيل حكومة منتخبة يكون إما بالتوافق الوطني الشامل أو الذهاب إلى الانتخابات وليس بالدعوة إلى التظاهر والتخريب، حسب تعبيره، مشيرًا إلى أنه لا يعترض على ممارسة الحق في التعبير من خلال التظاهر السلمي.

الغرب يدعم المتظاهرين

من ناحية أخرى، قال بيان مشترك لسفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والنرويج وسويسرا واليابان في الخرطوم، إن الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية تظهر أن الشعب السوداني يختار الانتقال الديمقراطي.

ودعا البيان الذي نشرته السفارة الأمريكية عبر تويتر، كل الأطراف إلى العمل في إطار العملية السياسية، لإيجاد طريق نحو الانتقال الديمقراطي، مع تأكيد حق الشعب السوداني في التظاهر من دون خوف أو عنف، كما حث البيان جميع الأطراف في السودان على ضبط النفس وحماية المدنيين.

ودعا فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان السلطات الثلاثاء إلى تجنب العنف في مواجهة الاحتجاجات. وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “لن يتم التسامح مع العنف ضد المتظاهرين”.

بيان صادر عن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة pic.twitter.com/wBNYHyZnKq — UN Integrated Transition Assistance Mission Sudan (@UNITAMS) June 28, 2022

أزمة الحوار

وخلال الأسابيع الأخيرة، مارست كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة دول شرق ووسط أفريقيا للتنمية (إيغاد)، ضغوطا لإجراء حوار مباشر بين العسكريين وتحالف قوى الحرية والتغيير الذي رفض ذلك. ووصفت قوى الحرية والتغيير الحوار بأنه “حل سياسي مزيف يضفي شرعية على الانقلاب”.

كما رفض الدعوة إلى الحوار حزب الأمة -أكبر الأحزاب السودانية- ولجان المقاومة في الأحياء السكنية، وهي مجموعات غير رسمية ظهرت خلال الاحتجاجات التي أطاحت البشير بين 2018 و2019 ثم قادت التظاهرات ضد انقلاب البرهان.

وقال محمد بلعيش سفير الاتحاد الأفريقي لدى الخرطوم الأسبوع الماضي إن “الحوار عملية غير شفافة وغامضة”. وحذرت الأمم المتحدة من أن تعمق الأزمة السياسية والاقتصادية يهدد ثلث سكان البلاد بنقص في الغذاء.