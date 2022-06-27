طارق العوضي للجزيرة مباشر: قائمة عفو جديدة خلال أيام وأتوقع الإفراج عن هشام عبد العزيز قريبا (فيديو)

قال المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي في مصر، إن قائمة جديدة سيُعلن عنها، قبل 30 يونيو/حزيران الجاري، تضم عددًا من المحبوسين احتياطيًا وآخرين من المحكوم عليهم بأحكام قضائية.

وأضاف في حديثه للجزيرة مباشر “كل أعضاء اللجنة قدّموا طلبًا للإفراج عن (الزميل بقناة الجزيرة مباشر) الصحفي هشام عبد العزيز، وبصورة يومية أتحدث عن هشام نظرًا لظروفه الصحية، ولا يعنينا التوجه السياسي للمعتقلين المفرج عنهم، إنما نركز على طبيعة الاتهامات”.

عضو #لجنة_العفو_الرئاسي المحامي طارق العوضي لـ #الجزيرة_مباشر: سيتم الإعلان عن قائمة من العفو الرئاسي قبيل 30 يونيو و #عيد_الأضحى_المبارك pic.twitter.com/Y22bBqZwIZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 26, 2022

وبدأ الزميل هشام عبد العزيز سنة رابعة في السجن إذ اعتقل لدى عودته إلى مصر لقضاء إجازته السنوية، في 20 يونيو/حزيران 2019.

وفي معرض رده على سؤال الجزيرة مباشر بخصوص الإفراج عن الزملاء أحمد النجدي وبهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ، أجاب العوضي “هشام مرشح للإفراج عنه في الأيام القليلة المقبلة نظرًا لظروفه الصحية، وليس معنى ذلك أن البقية ليست على قائمة اللجنة”.

عضو #لجنة_العفو_الرئاسي المحامي طارق العوضي لـ #الجزيرة_مباشر: نبذل جهودا كبيرة من أجل الإفراج عن #هشام_عبد_العزيز بقناة #الجزيرة_مباشر وأتوقع الإفراج عنه قريبا نظرا لظروفه الصحية #مصر pic.twitter.com/bvczV3p5Y7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 26, 2022

وتحفّظ العوضي على إعلان أسماء المدرجين في القائمة الجديدة، مضيفًا أن قائمة أخرى من المحبوسين احتياطيًا سيُعلن عنها قبل عيد الأضحى المبارك، الذي يوافق 9 يوليو/تموز المقبل.

وأشار إلى أن الأعداد التي يُعفى عنها من خلال نشاط لجنة العفو الرئاسي ليست على قدر مستوى الناس وطموحاتهم، ولا حتى على قدر أمل لجنة العفو نفسها، حسب تعبيره.

عضو #لجنة_العفو_الرئاسي المحامي طارق العوضي لـ #الجزيرة_مباشر: لا يعنينا التوجه السياسي للمعتقلين المفرج عنهم ولكننا نركز على طبيعة الاتهامات#مصر pic.twitter.com/7zP8QdE2Kh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 26, 2022

وأضاف العوضي “ومع ذلك، فإننا نواصل جهودنا -وبصورة يومية- لإخراج المحبوسين، واليوم أخرجنا 9 أشخاص أخلت نيابة أمن الدولة سبيلهم. نحن نصوّر المشهورين فقط، ولكننا نُخرج عددًا آخر من المحبوسين، ولدينا أولوية للنساء والطلاب”.

وتابع في حديثه للجزيرة مباشر “جميع القوائم التي تشملها لجنة العفو السياسي تخص السياسيين ومحبوسي قضايا الرأي، لا علاقة لنا بالعفو الجنائي وإنما تختص به وزارة الداخلية ومصلحة السجون والنيابة العامة”، مؤكدًا في الوقت نفسه أن اللجنة لن تطالب بالعفو عمن تلوثت أيديهم بالدماء أو ارتكبوا أعمال عنف.

واستطرد العوضي “نحن صوت الناس لدى مؤسسة الرئاسة المصرية، لسنا -لجنة العفو الرئاسي- أصحاب قرار منحٍ ومنع، إنما لدينا وعود ومعلومات مؤكدة بالإفراج عن عدد من سجناء الرأي على دفعات، من مجموع 1074 مسجون رأي أفرِج عن بعضهم خلال الأيام الماضية”.

عضو #لجنة_العفو_الرئاسي المحامي طارق العوضي لـ #الجزيرة_مباشر: قوائم العفو الرئاسية كلها من المحبوسين على ذمة قضايا سياسية #مصر pic.twitter.com/RQ3Ghqu8nW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 26, 2022

وقبل أيام، بدأ الزميل الصحفي بالجزيرة مباشر هشام عبد العزيز سنة رابعة في السجن، إذ إنه اعتقل لدى عودته إلى مصر لقضاء إجازته السنوية في 20 يونيو/ حزيران 2019.

وكانت النيابة قد أخلت سبيل هشام بعد 6 أشهر من حبسه بتهمة نشر أخبار كاذبة، ثم أعيد تدويره بالتهمة ذاتها في قضية جديدة، وتناشد أسرته السلطات سرعة الإفراج عنه الذي توقعته مع بدء أخبار العفو الرئاسي.

وأصيب هشام بالمياه الزرقاء في عينه، وهو يعاني ارتفاعًا في ضغط العين يسبب إعتاما في القرنية وعدم وضوح في الرؤية ويهدد بفقدانه لبصره كليًّا.

وطالبت شبكة الجزيرة مرات عدة بالإفراج عنه وعن ثلاثة آخرين من صحفييها هم بهاء الدين إبراهيم وأحمد النجدي وربيع الشيخ، الذين اعتقلوا خارج نطاق العمل أثناء عودتهم إلى مصر لقضاء الإجازة السنوية.