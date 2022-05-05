لحظة بلحظة.. قتلى وجرحى في عملية طعن وإطلاق نار قرب تل أبيب (فيديو)

أعلنت خدمات الطوارئ الإسرائيلية مقتل 3 مستوطنين وإصابة 3 آخرين بجروح بالغة في هجوم ببلدة (إلعاد) قرب تل أبيب.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أعلنت وقوع 6 إصابات بينها 4 حالتها خطيرة جراء الهجوم.

وقال الصحفي أحمد حلايقة للجزيرة مباشر إن هناك حالة من التخبط والتضارب في الأرقام التي توردها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن العملية وتفاصيلها حتى الآن.

شاهد: مقتل 3 مستوطنين وإصابة 4 بينهم 2 في حالة حرجة في عملية طعن ببلدة #إلعاد قرب #تل_أبيب والشرطة الإسرائيلية تقول إن #عملية_إلعاد نفذها شخصان أحدهما مسلح بسلاح ناري وآخر ببلطة pic.twitter.com/3OTIqRV3bG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 5, 2022

وفيما يلي آخر تطورات العملية:

منذ 3 دقائق القيادي بالجبهة الشعبية ماهر مزهر للجزيرة مباشر:

عملية إلعاد تأتي في إطار الرد الطبيعي على الاعتداء على المسجد الأقصى.

نحن على أعتاب مرحلة جديدة في رد العدوان الإسرائيلي وإعادة البوصلة للقضية الفلسطينية.

عملية إلعاد صفعة على وجه الشاباك وانتصار للمقاومة المشروعة في الدفاع عن الحق الفلسطيني.

منذ 5 دقائق رئيس الكنيست الإسرائيلي: فرحة الاستقلال انقلبت إلى يوم فظيع وحزين وهذا يعكس ثمن العيش في هذه البلاد.

منذ 13 دقيقة المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية:

لم يتم القبض على منفذي هجوم إلعاد حتى الآن.

نشر قوات وإقامة حواجز مع استمرار التمشيط بمشاركة مروحيات وطائرات تعقب.

منذ 12 دقيقة الجبهة الشعبية: عملية تل أبيب الفدائية تعبير عن رد شعبنا ومقاوميه على اقتحامات الأقصى ومحاولات تهويد القدس.

منذ 12 دقيقة مراسل الجزيرة: مستوطنون يعتدون على سيارات الفلسطينيين على الطريق الرئيسي بين رام الله ونابلس.

منذ 12 دقيقة إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مدير مستشفى بيلينسون: نكافح لإنقاذ حياة جريحين أصيبا في هجوم إلعاد شرق تل أبيب.

منذ 12 دقيقة عضو الكنيست المتطرف بن غفير: على سلاح الجو الإسرائيلي قصف بيت السنوار في غزة بالصواريخ لأنه المحرض على الهجوم.

منذ 18 دقيقة وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نستسلم للإرهاب وستلاحق القوات الأمنية القتلة ومرسليهم وتحاسبهم.

الناطق باسم حركة #حماس حازم قاسم: عملية #إلعاد هي تطبيق عملي لما حذرت منه المقاومة من أن #الأقصى خط أحمر pic.twitter.com/lxi04CZfsI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 5, 2022

منذ 26 دقيقة داود شهاب القيادي بالجهاد الإسلامي للجزيرة مباشر:

الاحتلال يتحمل مسؤولية ما جرى اليوم بالمسجد الأقصى وعليه تحمل تبعات اعتداءاته.

عملية إلعاد استهدفت أكبر منطقة ينطلق منها المستوطنون لاقتحام المسجد الأقصى.

أمر معيب تفاخر السفير الإماراتي بدعوة رئيس إسرائيل له اليوم.

المساس بالأقصى أمر لا يمكن السكوت عليه ومن يتحمل المسؤولية اليوم هم قادة الاحتلال.

المقاومة الفلسطينية مستعدة للتعامل مع أي مستجدات.

منذ 30 دقيقة المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم: الاحتلال يدفع فاتورة انتهاكاته وحقنا الطبيعي أن نرد على جرائم الاحتلال وأن نردعه وندافع عن أقصانا.

منذ 30 دقيقة أمين حركة فتح بالقدس شادي مطور للجزيرة مباشر:

الاحتلال يتحمل مسؤولية التصعيد بانتهاكاته المستمرة في الأقصى.

على الاحتلال إعادة حساباته وعدم اختبار إرادة الشعب الفلسطيني.

لا شريك لنا في المسجد الأقصى ولا مكان للاحتلال فيه.

نريد وحدة وطنية حقيقية من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.

قبضة الاحتلال الحديدية لن تنال من عزيمتنا الفلسطينية في الدفاع عن المسجد الأقصى.

لن نسمح بأن يكون المسجد الأقصى ساحة للتنافس بين الأحزاب الإسرائيلية قبل الانتخابات.

الاحتلال حاول اليوم فرض مسألة أنه هو المسؤول عن المسجد الأقصى لكن هذا غير حقيقي.

الصحفي محمد خيري: اليوم كانوا يحتفلون بيوم الاستقلال ولم ينته اليوم إلا بعملية وهذا كارثة بالنسبة للحكومة الإسرائيلية على المستوى السياسي والأمني pic.twitter.com/6aSGIjeeyI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 5, 2022

منذ 36 دقيقة إذاعة الجيش الإسرائيلي: وزير الدفاع يجري مشاورات مع رئيس الأركان بعد هجوم إلعاد.

منذ 37 دقيقة إذاعة الجيش الإسرائيلي: وزير الدفاع يجري مشاورات مع رئيس الأركان بعد هجوم إلعاد.

منذ 37 دقيقة وسائل إعلام إسرائيلية: منفذا عملية إلعاد هربا من موقع الهجوم في سيارة كانا يستقلانها وهناك خشية من تنفيذهما عملية أخرى في مكان آخر.

منذ 37 دقيقة مسؤول ملف القدس بحماس للجزيرة مباشر:

شعبنا الفلسطيني يريد إيصال رسالة للاحتلال بأنه لن يكون آمنا طالما استمرت الاعتداءات على الأقصى.

في حال تواصل الاعتداءات الإسرائيلية فسوف يرى المحتل نسخة ثانية من سيف القدس.

تعليقا على عملية #إلعاد.. محافظ #القدس عدنان غيث: الاحتلال لن يستخلص العبر pic.twitter.com/tfW4Dn02jH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 5, 2022

منذ 44 دقيقة عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي محمد أبو الحسن: العملية البطولية في منطقة إلعاد تشكل انتصاراً للأقصى.

منذ 51 دقيقة المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع: عملية إلعاد ضربة قاصمة للاحتلال ومنظومته الأمنية وردا على جرائمه واقتحامات مستوطنيه للأقصى.

منذ 51 دقيقة بلدية إلعاد: نطلب من السكان التزام منازلهم وإغلاق الأبواب وعمليات التمشيط متواصلة بحثا عن منفذي العملية.

منذ 51 دقيقة وسائل إعلام إسرائيلية: مصادر أمنية ترجح أن يكون منفذا هجوم إلعاد من سكان الضفة الغربية.

منذ 51 دقيقة هآرتس عن الشرطة الإسرائيلية: مهاجمان وصلا إلى مواقع عدة في حديقة ببلدة إلعاد وبحوزتهما سلاح ناري وفأس.





منذ 51 دقيقة الناطق باسم حماس حازم قاسم:

عملية إلعاد جزء من الغضب الشعبي الفلسطيني على اعتداءات الاحتلال على المقدسات.

عملية إلعاد هي تطبيق عملي لما حذرت منه المقاومة بأن الأقصى خط أحمر.

منذ 51 دقيقة هيئة الإسعاف الإسرائيلية: الهجوم في إلعاد أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين بينهم 2 في حالة حرجة.

منذ ساعة هآرتس عن مصادر طبية: إصابات بطلقات نارية في هجوم إلعاد شرق تل أبيب.

منذ ساعة الشرطة الإسرائيلية: عملية إلعاد نفذها شخصان أحدهما مسلح بسلاح ناري وآخر ببلطة.

منذ ساعة هيئة البث الإسرائيلية: قوات الجيش تطارد منفذ هجوم بلدة إلعاد وتطالب المواطنين بعدم الخروج من منازلهم.

هيئة الإسعاف الإسرائيلية: الهجوم في #إلعاد أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين بينهم 2 في حالة حرجة pic.twitter.com/nVGhctkN41 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 5, 2022

منذ ساعة مراسل الجزيرة: الشرطة الإسرائيلية تقيم حواجز عسكرية على محاور قرب إلعاد بحثا عن منفذي الهجوم.

منذ ساعة يديعوت أحرنوت: الشرطة الإسرائيلية تستخدم مروحية للبحث عن سيارة فرت من مكان الهجوم.

منذ ساعة يديعوت أحرنوت عن الشرطة الإسرائيلية: الهجوم وقع في أماكن عدة بحديقة أمفي المزدحمة في بلدة إلعاد.

منذ ساعة يديعوت أحرنوت: عمليات البحث جارية عن سيارة هربت من مكان الهجوم في إلعاد.