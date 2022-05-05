لحظة بلحظة.. قتلى وجرحى في عملية طعن وإطلاق نار قرب تل أبيب (فيديو)
أعلنت خدمات الطوارئ الإسرائيلية مقتل 3 مستوطنين وإصابة 3 آخرين بجروح بالغة في هجوم ببلدة (إلعاد) قرب تل أبيب.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية أعلنت وقوع 6 إصابات بينها 4 حالتها خطيرة جراء الهجوم.
وقال الصحفي أحمد حلايقة للجزيرة مباشر إن هناك حالة من التخبط والتضارب في الأرقام التي توردها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن العملية وتفاصيلها حتى الآن.
شاهد: مقتل 3 مستوطنين وإصابة 4 بينهم 2 في حالة حرجة في عملية طعن ببلدة #إلعاد قرب #تل_أبيب والشرطة الإسرائيلية تقول إن #عملية_إلعاد نفذها شخصان أحدهما مسلح بسلاح ناري وآخر ببلطة pic.twitter.com/3OTIqRV3bG
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 5, 2022
وفيما يلي آخر تطورات العملية:
القيادي بالجبهة الشعبية ماهر مزهر للجزيرة مباشر:
- عملية إلعاد تأتي في إطار الرد الطبيعي على الاعتداء على المسجد الأقصى.
- نحن على أعتاب مرحلة جديدة في رد العدوان الإسرائيلي وإعادة البوصلة للقضية الفلسطينية.
- عملية إلعاد صفعة على وجه الشاباك وانتصار للمقاومة المشروعة في الدفاع عن الحق الفلسطيني.
رئيس الكنيست الإسرائيلي: فرحة الاستقلال انقلبت إلى يوم فظيع وحزين وهذا يعكس ثمن العيش في هذه البلاد.
المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية:
- لم يتم القبض على منفذي هجوم إلعاد حتى الآن.
- نشر قوات وإقامة حواجز مع استمرار التمشيط بمشاركة مروحيات وطائرات تعقب.
الجبهة الشعبية: عملية تل أبيب الفدائية تعبير عن رد شعبنا ومقاوميه على اقتحامات الأقصى ومحاولات تهويد القدس.
مراسل الجزيرة: مستوطنون يعتدون على سيارات الفلسطينيين على الطريق الرئيسي بين رام الله ونابلس.
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مدير مستشفى بيلينسون: نكافح لإنقاذ حياة جريحين أصيبا في هجوم إلعاد شرق تل أبيب.
عضو الكنيست المتطرف بن غفير: على سلاح الجو الإسرائيلي قصف بيت السنوار في غزة بالصواريخ لأنه المحرض على الهجوم.
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نستسلم للإرهاب وستلاحق القوات الأمنية القتلة ومرسليهم وتحاسبهم.
الناطق باسم حركة #حماس حازم قاسم: عملية #إلعاد هي تطبيق عملي لما حذرت منه المقاومة من أن #الأقصى خط أحمر pic.twitter.com/lxi04CZfsI
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 5, 2022
داود شهاب القيادي بالجهاد الإسلامي للجزيرة مباشر:
- الاحتلال يتحمل مسؤولية ما جرى اليوم بالمسجد الأقصى وعليه تحمل تبعات اعتداءاته.
- عملية إلعاد استهدفت أكبر منطقة ينطلق منها المستوطنون لاقتحام المسجد الأقصى.
- أمر معيب تفاخر السفير الإماراتي بدعوة رئيس إسرائيل له اليوم.
- المساس بالأقصى أمر لا يمكن السكوت عليه ومن يتحمل المسؤولية اليوم هم قادة الاحتلال.
- المقاومة الفلسطينية مستعدة للتعامل مع أي مستجدات.
المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم: الاحتلال يدفع فاتورة انتهاكاته وحقنا الطبيعي أن نرد على جرائم الاحتلال وأن نردعه وندافع عن أقصانا.
أمين حركة فتح بالقدس شادي مطور للجزيرة مباشر:
- الاحتلال يتحمل مسؤولية التصعيد بانتهاكاته المستمرة في الأقصى.
- على الاحتلال إعادة حساباته وعدم اختبار إرادة الشعب الفلسطيني.
- لا شريك لنا في المسجد الأقصى ولا مكان للاحتلال فيه.
- نريد وحدة وطنية حقيقية من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.
- قبضة الاحتلال الحديدية لن تنال من عزيمتنا الفلسطينية في الدفاع عن المسجد الأقصى.
- لن نسمح بأن يكون المسجد الأقصى ساحة للتنافس بين الأحزاب الإسرائيلية قبل الانتخابات.
- الاحتلال حاول اليوم فرض مسألة أنه هو المسؤول عن المسجد الأقصى لكن هذا غير حقيقي.
الصحفي محمد خيري: اليوم كانوا يحتفلون بيوم الاستقلال ولم ينته اليوم إلا بعملية وهذا كارثة بالنسبة للحكومة الإسرائيلية على المستوى السياسي والأمني pic.twitter.com/6aSGIjeeyI
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 5, 2022
إذاعة الجيش الإسرائيلي: وزير الدفاع يجري مشاورات مع رئيس الأركان بعد هجوم إلعاد.
إذاعة الجيش الإسرائيلي: وزير الدفاع يجري مشاورات مع رئيس الأركان بعد هجوم إلعاد.
وسائل إعلام إسرائيلية: منفذا عملية إلعاد هربا من موقع الهجوم في سيارة كانا يستقلانها وهناك خشية من تنفيذهما عملية أخرى في مكان آخر.
مسؤول ملف القدس بحماس للجزيرة مباشر:
- شعبنا الفلسطيني يريد إيصال رسالة للاحتلال بأنه لن يكون آمنا طالما استمرت الاعتداءات على الأقصى.
- في حال تواصل الاعتداءات الإسرائيلية فسوف يرى المحتل نسخة ثانية من سيف القدس.
تعليقا على عملية #إلعاد.. محافظ #القدس عدنان غيث: الاحتلال لن يستخلص العبر pic.twitter.com/tfW4Dn02jH
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 5, 2022
عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي محمد أبو الحسن: العملية البطولية في منطقة إلعاد تشكل انتصاراً للأقصى.
المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع: عملية إلعاد ضربة قاصمة للاحتلال ومنظومته الأمنية وردا على جرائمه واقتحامات مستوطنيه للأقصى.
بلدية إلعاد: نطلب من السكان التزام منازلهم وإغلاق الأبواب وعمليات التمشيط متواصلة بحثا عن منفذي العملية.
وسائل إعلام إسرائيلية: مصادر أمنية ترجح أن يكون منفذا هجوم إلعاد من سكان الضفة الغربية.
هآرتس عن الشرطة الإسرائيلية: مهاجمان وصلا إلى مواقع عدة في حديقة ببلدة إلعاد وبحوزتهما سلاح ناري وفأس.
الناطق باسم حماس حازم قاسم:
- عملية إلعاد جزء من الغضب الشعبي الفلسطيني على اعتداءات الاحتلال على المقدسات.
- عملية إلعاد هي تطبيق عملي لما حذرت منه المقاومة بأن الأقصى خط أحمر.
هيئة الإسعاف الإسرائيلية: الهجوم في إلعاد أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين بينهم 2 في حالة حرجة.
هآرتس عن مصادر طبية: إصابات بطلقات نارية في هجوم إلعاد شرق تل أبيب.
الشرطة الإسرائيلية: عملية إلعاد نفذها شخصان أحدهما مسلح بسلاح ناري وآخر ببلطة.
هيئة البث الإسرائيلية: قوات الجيش تطارد منفذ هجوم بلدة إلعاد وتطالب المواطنين بعدم الخروج من منازلهم.
هيئة الإسعاف الإسرائيلية: الهجوم في #إلعاد أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين بينهم 2 في حالة حرجة pic.twitter.com/nVGhctkN41
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 5, 2022
مراسل الجزيرة: الشرطة الإسرائيلية تقيم حواجز عسكرية على محاور قرب إلعاد بحثا عن منفذي الهجوم.
يديعوت أحرنوت: الشرطة الإسرائيلية تستخدم مروحية للبحث عن سيارة فرت من مكان الهجوم.
يديعوت أحرنوت عن الشرطة الإسرائيلية: الهجوم وقع في أماكن عدة بحديقة أمفي المزدحمة في بلدة إلعاد.
يديعوت أحرنوت: عمليات البحث جارية عن سيارة هربت من مكان الهجوم في إلعاد.
خدمات الطوارئ الإسرائيلية: 3 قتلى وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في هجوم ببلدة إلعاد.