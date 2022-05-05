تحديث مستمر,
سياسة|إسرائيل

لحظة بلحظة.. قتلى وجرحى في عملية طعن وإطلاق نار قرب تل أبيب (فيديو)

5/5/2022-|آخر تحديث: 5/5/202210:43 PM (مكة المكرمة)

أعلنت خدمات الطوارئ الإسرائيلية مقتل 3 مستوطنين وإصابة 3 آخرين بجروح بالغة في هجوم ببلدة (إلعاد) قرب تل أبيب.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أعلنت وقوع 6 إصابات بينها 4 حالتها خطيرة جراء الهجوم.

وقال الصحفي أحمد حلايقة للجزيرة مباشر إن هناك حالة من التخبط والتضارب في الأرقام التي توردها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن العملية وتفاصيلها حتى الآن.

وفيما يلي آخر تطورات العملية:

القيادي بالجبهة الشعبية ماهر مزهر للجزيرة مباشر:

  • عملية إلعاد تأتي في إطار الرد الطبيعي على الاعتداء على المسجد الأقصى.
  • نحن على أعتاب مرحلة جديدة في رد العدوان الإسرائيلي وإعادة البوصلة للقضية الفلسطينية.
  • عملية إلعاد صفعة على وجه الشاباك وانتصار للمقاومة المشروعة في الدفاع عن الحق الفلسطيني.

رئيس الكنيست الإسرائيلي: فرحة الاستقلال انقلبت إلى يوم فظيع وحزين وهذا يعكس ثمن العيش في هذه البلاد.

المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية:

  • لم يتم القبض على منفذي هجوم إلعاد حتى الآن.
  • نشر قوات وإقامة حواجز مع استمرار التمشيط بمشاركة مروحيات وطائرات تعقب.

الجبهة الشعبية: عملية تل أبيب الفدائية تعبير عن رد شعبنا ومقاوميه على اقتحامات الأقصى ومحاولات تهويد القدس.

مراسل الجزيرة: مستوطنون يعتدون على سيارات الفلسطينيين على الطريق الرئيسي بين رام الله ونابلس.

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مدير مستشفى بيلينسون: نكافح لإنقاذ حياة جريحين أصيبا في هجوم إلعاد شرق تل أبيب.

عضو الكنيست المتطرف بن غفير: على سلاح الجو الإسرائيلي قصف بيت السنوار في غزة بالصواريخ لأنه المحرض على الهجوم.

وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نستسلم للإرهاب وستلاحق القوات الأمنية القتلة ومرسليهم وتحاسبهم.

داود شهاب القيادي بالجهاد الإسلامي للجزيرة مباشر:

  • الاحتلال يتحمل مسؤولية ما جرى اليوم بالمسجد الأقصى وعليه تحمل تبعات اعتداءاته.
  • عملية إلعاد استهدفت أكبر منطقة ينطلق منها المستوطنون لاقتحام المسجد الأقصى.
  • أمر معيب تفاخر السفير الإماراتي بدعوة رئيس إسرائيل له اليوم.
  • المساس بالأقصى أمر لا يمكن السكوت عليه ومن يتحمل المسؤولية اليوم هم قادة الاحتلال.
  • المقاومة الفلسطينية مستعدة للتعامل مع أي مستجدات.

المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم: الاحتلال يدفع فاتورة انتهاكاته وحقنا الطبيعي أن نرد على جرائم الاحتلال وأن نردعه وندافع عن أقصانا.

أمين حركة فتح بالقدس شادي مطور للجزيرة مباشر:

  • الاحتلال يتحمل مسؤولية التصعيد بانتهاكاته المستمرة في الأقصى.
  • على الاحتلال إعادة حساباته وعدم اختبار إرادة الشعب الفلسطيني.
  • لا شريك لنا في المسجد الأقصى ولا مكان للاحتلال فيه.
  • نريد وحدة وطنية حقيقية من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.
  • قبضة الاحتلال الحديدية لن تنال من عزيمتنا الفلسطينية في الدفاع عن المسجد الأقصى.
  • لن نسمح بأن يكون المسجد الأقصى ساحة للتنافس بين الأحزاب الإسرائيلية قبل الانتخابات.
  • الاحتلال حاول اليوم فرض مسألة أنه هو المسؤول عن المسجد الأقصى لكن هذا غير حقيقي.

إذاعة الجيش الإسرائيلي: وزير الدفاع يجري مشاورات مع رئيس الأركان بعد هجوم إلعاد.

إذاعة الجيش الإسرائيلي: وزير الدفاع يجري مشاورات مع رئيس الأركان بعد هجوم إلعاد.

وسائل إعلام إسرائيلية: منفذا عملية إلعاد هربا من موقع الهجوم في سيارة كانا يستقلانها وهناك خشية من تنفيذهما عملية أخرى في مكان آخر.

مسؤول ملف القدس بحماس للجزيرة مباشر:

  • شعبنا الفلسطيني يريد إيصال رسالة للاحتلال بأنه لن يكون آمنا طالما استمرت الاعتداءات على الأقصى.
  • في حال تواصل الاعتداءات الإسرائيلية فسوف يرى المحتل نسخة ثانية من سيف القدس.

عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي محمد أبو الحسن: العملية البطولية في منطقة إلعاد تشكل انتصاراً للأقصى.

المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع: عملية إلعاد ضربة قاصمة للاحتلال ومنظومته الأمنية وردا على جرائمه واقتحامات مستوطنيه للأقصى.

بلدية إلعاد: نطلب من السكان التزام منازلهم وإغلاق الأبواب وعمليات التمشيط متواصلة بحثا عن منفذي العملية.

وسائل إعلام إسرائيلية: مصادر أمنية ترجح أن يكون منفذا هجوم إلعاد من سكان الضفة الغربية.

هآرتس عن الشرطة الإسرائيلية: مهاجمان وصلا إلى مواقع عدة في حديقة ببلدة إلعاد وبحوزتهما سلاح ناري وفأس.

الناطق باسم حماس حازم قاسم:

  • عملية إلعاد جزء من الغضب الشعبي الفلسطيني على اعتداءات الاحتلال على المقدسات.
  • عملية إلعاد هي تطبيق عملي لما حذرت منه المقاومة بأن الأقصى خط أحمر.

هيئة الإسعاف الإسرائيلية: الهجوم في إلعاد أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين بينهم 2 في حالة حرجة.

هآرتس عن مصادر طبية: إصابات بطلقات نارية في هجوم إلعاد شرق تل أبيب.

الشرطة الإسرائيلية: عملية إلعاد نفذها شخصان أحدهما مسلح بسلاح ناري وآخر ببلطة.

هيئة البث الإسرائيلية: قوات الجيش تطارد منفذ هجوم بلدة إلعاد وتطالب المواطنين بعدم الخروج من منازلهم.

مراسل الجزيرة: الشرطة الإسرائيلية تقيم حواجز عسكرية على محاور قرب إلعاد بحثا عن منفذي الهجوم.

يديعوت أحرنوت: الشرطة الإسرائيلية تستخدم مروحية للبحث عن سيارة فرت من مكان الهجوم.

يديعوت أحرنوت عن الشرطة الإسرائيلية: الهجوم وقع في أماكن عدة بحديقة أمفي المزدحمة في بلدة إلعاد.

يديعوت أحرنوت: عمليات البحث جارية عن سيارة هربت من مكان الهجوم في إلعاد.

خدمات الطوارئ الإسرائيلية: 3 قتلى وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في هجوم ببلدة إلعاد.

المصدر : الجزيرة مباشر