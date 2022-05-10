لأول مرة.. مسيرة في السودان احتفالا بيوم النصر الروسي (فيديو)

نشرت وكالة أنباء نوفوستي الحكومية الروسية مقطع فيديو لمسيرة سودانية للاحتفال بيوم النصر الروسي جابت العاصمة الخرطوم.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسي روسي بالسفارة في الخرطوم أن العشرات من المواطنين السودانيين والروس المقيمين والعاملين في السودان قد شاركوا بهذا الاحتفال.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن هذه المرة هي الأولى التي يحيي فيها السودان ذكرى يوم النصر الروسي.

В Судане впервые прошел автопробег в честь Дня Победыhttps://t.co/Gwj6sCmSj2 pic.twitter.com/0XlwvdmjMZ — РИА Новости (@rianru) May 8, 2022

وكان ناشطون سودانيون قد تداولوا مقطع فيديو للمسيرة وهي تجوب شوارع العاصمة، الجمعة الماضية، وهي تحمل الأعلام الروسية وهو ما يشير إلى تسجيل هذه المسيرة مسبقا.

Sudan's coup d'état publicly supports #Russia/n invasion of #Ukraine. Security authorities allowed the organization of a Russian march in the heart of Khartoum Friday to celebrate the so-called "Victory Day over Nazism"#sudancoup pic.twitter.com/LNfO7yss4T — Mohamed Mustafa – محمد مصطفى جامع (@Moh_Gamea) May 6, 2022

ويشهد السودان تقاربا جديدا مع روسيا منذ زيارة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميدتي إلى روسيا، في فبراير الماضي، برفقة وفد ضم وزراء المالية والطاقة والنفط والمعادن، حيث التقى عدد من المسؤولين الروس من بينهم وزر الخارجية سيرغي لافروف.

وفي وقت سابق الإثنين، شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمسيرة “الفوج الخالد” في الساحة الحمراء بموسكو، في إطار احتفالات ذكرى النصر على ألمانيا النازية.

وتدفق الآلاف حاملين صور ذويهم الذين قتلوا أو أصيبوا خلال الحرب العالمية الثانية إلى الساحة الحمراء التاريخية وسط موسكو.

وانضم بوتين إلى المسيرة في الساحة الحمراء، حاملا صورة والده الذي أصيب في الحرب العالمية الثانية.

ومنذ عام 2012 يجري تنظيم المسيرة في عيد النصر الموافق 9 مايو/ أيار، تكريما للجنود المشاركين في الحرب العالمية الثانية والذين فقدوا أرواحهم خلالها.

وتقام المسيرة في مدن روسية مختلفة، وجرى تنظيمها افتراضيا في 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا.

وشهدت الساحة الحمراء الإثنين عرضا عسكريا ضخما بمناسبة عيد النصر الوطني الروسي احتفالا بانتصار القوات السوفييتية على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية قبل 77 عاما.