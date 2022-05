لأول مرة.. مسيرة في السودان احتفالا بيوم النصر الروسي (فيديو)

نشرت وكالة أنباء نوفوستي الحكومية الروسية مقطع فيديو لمسيرة سودانية للاحتفال بيوم النصر الروسي جابت العاصمة الخرطوم.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسي روسي بالسفارة في الخرطوم أن العشرات من المواطنين السودانيين والروس المقيمين والعاملين في السودان قد شاركوا بهذا الاحتفال.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن هذه المرة هي الأولى التي يحيي فيها السودان ذكرى يوم النصر الروسي.

وكان ناشطون سودانيون قد تداولوا مقطع فيديو للمسيرة وهي تجوب شوارع العاصمة، الجمعة الماضية، وهي تحمل الأعلام الروسية وهو ما يشير إلى تسجيل هذه المسيرة مسبقا.

Sudan's coup d'état publicly supports #Russia/n invasion of #Ukraine.

Security authorities allowed the organization of a Russian march in the heart of Khartoum Friday to celebrate the so-called "Victory Day over Nazism"#sudancoup pic.twitter.com/LNfO7yss4T

— Mohamed Mustafa – محمد مصطفى جامع (@Moh_Gamea) May 6, 2022