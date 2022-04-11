نتائج عكسية.. تسريبات “الاختيار” تثير موجة تعاطف مع رئيس مصر الراحل محمد مرسي

قال الكاتب الصحفي المصري سليم عزوز إن تسريب حلقة السبت، من مسلسل (الاختيار) يمرر رسالة على خلاف ما أراد التسريب إيصالها للناس.

وأضاف -في حديثه لبرنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر- أن صانعي المسلسل توهّموا أن هذا التسريب يسيء للرئيس الراحل محمد مرسي، ويقدّم صورة عن الإخوان فحواها أنهم كانوا مستعدين لإحراق البلد إن لم ينجح مرشحهم في الانتخابات الرئاسية.

وتابع “كان معلومًا منذ اللحظة الأولى أن مرسي هو الفائز بالانتخابات، وعقدت اجتماعات عدة بين القوى الوطنية، وكان هناك تخوّف من احتمال تربّص المجلس العسكري بنتيجة الانتخابات، ما ترتّب عليه تكتّل الناس إلى جانب الدكتور مرسي”.

وأكد عزوز أن تسريب أمس سدّ فراغًا معلوماتيًا فيما يتعلق بكواليس ما قبل إعلان النتيجة، ونفى الرواية التي تقول إن الدكتور مرسي كان يتهيّب من المجلس العسكري، وأشارت بما لا يدع مجالًا للشك أنه لم يقدّم أي تنازلات.

في المقابل، قال الكاتب الصحفي مجدي شندي إن التسريب يعطي ظلًا من الحقيقة، مضيفًا “التسريب لا يدين محمد مرسي بقدر ما يدين الجماعة ويكشف أسلوبها ومنهجها”، وفق قوله.

التسريب ده خطير.. مرسي بيهدد المشير طنطاوي إنه هيولع البلد هو وجماعته لو نتيجة الانتخابات ماكنتش في صالحه#الاختيار3 #خلي_رمضانك_ON#MonthofGood#رمضان_الخير pic.twitter.com/MOT5MHYj9w — ON (@ONTVEgy) April 9, 2022

وعرض مسلسل “الاختيار” في الجزء الثالث تسريبات قال إنها لاجتماع الرئيس الراحل محمد مرسي قبيل إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة 2012 مع المشير محمد حسين طنطاوي، والرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي.

وقال مغردون إن التسريب جاء بنتائج عكسية لأهداف نشره، وعدّ نشطاء على مواقع التواصل ما قاله مرسي دليل حفاظه على اختيار الشعب بعد أعوام من التزوير وإملاء القرارات السياسية عليه دون مشاركة.

يقولون ان هناك تسريب للدكتور محمد #مرسي

يحذر فيه من تغيير نتيجة الانتخابات.

هي سقطة خطيرة فعلا … كيف يحذر من التزوير؟!

الا يعلم ان هناك تاريخ طويل امتد لاكثر من 60 سنة تزوير.

رحم الله الرئيس محمد مرسي …

#الاختيار3 pic.twitter.com/4PZLZqvKDV — محمود سالم – Mahmoud Salem (@DrMahmoudSalemE) April 9, 2022

وقال رواد مواقع التواصل إن مرسي الذي عبّر عن “لسان حال الشعب في حال تزوير صوته بأنه لن يهدأ، كان مدركًا للمؤامرة التي يحيكها المجلس العسكري وتعامل بحكمة مراهنًا عليه”، وفق تعبيرهم.

وهاجم آخرون السلطات المصرية بسبب عرضها لأسرار الدولة بهدف تشويه حكم الإخوان فقط، من دون النظر لأي اعتبارات أخلاقية أو قانونية، الأمر الذي جاء بنتائج عكسية.

شيء لطيف جدا والله ان مسلسل برعاية الدولة يعرض علنا كده تسريبات من داخل مكتب وزير الدفاع اتصورت واتنشرت بدون اذن اللي طالع فيها وبالمخالفة لكل القوانين المتعارف عليها بخصوص حماية الخصوصية، احنا مش في طابونة لأ، دي لو طابونة أصحابها هايبقوا فاهمين عن العالم اللي بيحكمونا دول — بَاهِرْ (@Baher) April 9, 2022

وأرجع بعضهم التعاطف الواسع الذي لاقته التسريبات بأنه جاء في وقت يشهد فيه الشعب المصري ضغوطًا اقتصادية وقبضة أمنية خانقة تمنعه من التعبير عما يمر به عكس واقع سنوات الثورة.

في المقابل، يرى بعض أنصار النظام الحالي أن المسلسل كشف ممارسات الإخوان المسلمين وطالبوا برد الجماعة على التسريبات المذكورة.

يا ترى #الإخوان كيف سيردون على تهديد #مرسي صوتاً وصورة للمشير طنطاوي بحرق مصر حال عدم فوزه في الانتخابات، في فيديو يعرض لأول مرة داخل مسلسل الاختيار.

فضيحة كبرى للجماعة. #الاختيار3 pic.twitter.com/zNT1B7Iqp4 — The Ramzi 🇪🇬🇦🇪🇸🇦 (@alw_amm) April 9, 2022

في التسريبات لم اسمع مرسي يهدد بالعنف اذا اتغيرت نتيجة الانتخابات بل سمعته يحذر من رد فعل تلقاءي للناس …هناك فرق. كلمة حق فقط — shahiraamin13 (@sherryamin13) April 10, 2022

التسريب اليوم عن ما جرى في لقاء الرئيس #مرسي وطنطاوي غاااية في القوة،

لم يكن مرسي رئيسا ومع ذلك كان من الجرأة بحيث حذر طنطاوي من التلاعب بنتيجة انتخابات الرئاسة،

كما أظهر انه كان يعلم من هو السيسي منذ اللحظة الأولى. — Rania Mostafa (@Ranimoas) April 9, 2022

معلش .. كان المفروض يقولهم تغيير النتيجة مفيد علشان نفسية الأولاد. pic.twitter.com/paH8cs2uyJ — Islam Lotfy (@Islam_lotfy) April 10, 2022

تسريب الدكتور مرسي بين الاختيار ٣ وبريد هيلاري كلينتون pic.twitter.com/JEhjrgh8uj — علاء بيومي – Alaa Bayoumi (@Alaabayoumi) April 9, 2022

تسريب يثلج الصدر.. ويعيد بعض الحق للرئيس الشهيد محمد مرسي الذي تصدى بقوة لمحاولة المجلس العسكري تزييف نتيجة الانتخابات الرئاسية.. وحل مجلس الشعب بقرار عسكري بغطاء قضائي..طبت حيا وميتا سيدي الرئيس pic.twitter.com/BVotHplc7J — kotb elaraby (@kotbelaraby) April 9, 2022