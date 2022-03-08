لحظة بلحظة.. آخر تطورات حرب روسيا على أوكرانيا لليوم الـ 13 على التوالي (تغطية مباشرة)

قالت المخابرات العسكرية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية قتلت جنرالا روسيا بالقرب من مدينة خاركيف المحاصرة، وهو ثاني قائد روسي كبير يلقى حتفه في الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت يومها الثالث عشر على التوالي.

وقبل ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، احتدمت المعارك في محيط العاصمة الأوكرانية كييف وعلى محوري الشمال والشمال الغربي وسط تقديرات عسكرية أمريكية بأن ما يقرب من 100% من القوات التي حشدتها روسيا على حدود أوكرانيا في الأشهر الأخيرة أصبح اليوم داخل أوكرانيا.

يأتي ذلك في حين تتواصل العقوبات الدولية على روسيا، كما أرسلت الولايات المتحدة 500 جندي إضافي إلى أوربا لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو). وتقول أوكرانيا إن قواتها قتلت أكثر من 11 ألف جندي روسي، وأكدت روسيا فقد نحو 500.

يمكنكم متابعة تطورات اليوم الثاني عشر من هنا:

آخر التطورات.. لحظة بلحظة:

منذ 55 دقيقة مدير المخابرات المركزية الأمريكية: التقديرات تشير إلى مقتل ما بين ألفين و4 آلاف جندي روسي في أوكرانيا.

منذ ساعتين مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية:العملية العسكرية الروسية شابتها مشاكل منها سوء التخطيط وتدني المعنويات.

منذ ساعتين مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية: موسكو أساءت تقدير قوة المقاومة الأوكرانية.

منذ ساعتين مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية: بوتين لن يرتدع على الأرجح وقد يصعد هجومه على أوكرانيا.

منذ ساعتين مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية: مع ارتفاع حالة التوتر يبقى احتمال حدوث تصعيد غير مقصود في أوكرانيا مرتفعا.

منذ ساعتين مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية: قرار بوتين رفع تأهب قوات الردع النووي يهدف لثني الغرب عن مساعدة أوكرانيا.

منذ ساعتين مديرة إدارة الاستخبارات الوطنية الأمريكية: الغزو الروسي لأوكرانيا أحدث صدمة للنظام الجيوسياسي الدولي.

منذ ساعتين رويترز: العقود الآجلة للنفط ترتفع 9 دولارات للبرميل.





منذ ساعتين الرئيس الصيني: الوضع في أوكرانيا مقلق ونأسف لعودة الحرب إلى أوروبا.

منذ ساعتين المفوضية الأوروبية تنشر خطة لخفض واردات أوروبا من الغاز الروسي بالثلثين خلال عام وإنهائها قبل 2030.

منذ ساعتين وسائل إعلام بريطانية: لندن ستعلن اليوم عن خطة لتقليل واردات النفط والغاز الروسيين.

منذ ساعتين وزير الاقتصاد الألماني: انفجار أسعار الطاقة غير مسبوق.

منذ ساعتين رويترز: الفاتيكان أبلغ لافروف في اتصال ضرورة وقف قصف أوكرانيا وتأمين ممرات إنسانية.

منذ ساعتين الدفاع الروسية: كييف رفضت الممرات الآمنة الرئيسية من سومي وتشيرنيهيف وخاركيف وماريوبل باتجاه روسيا.

منذ ساعتين الإليزيه: الرئيس الصيني أعرب عن دعمه جهود فرنسا وألمانيا الرامية إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

منذ ساعتين الخارجية الروسية: ارتفاع أسعار الغاز في السوق الأوروبية جاء نتيجة التخلي عن مشروع نوردستريم 2.





منذ ساعتين مكتب حقوق الإنسان الأممي: ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في أوكرانيا منذ 22 فبراير لـ 474 قتيلا و861 مصابا.

منذ ساعتين وسائل إعلام أمريكية: الولايات المتحدة قد تعلن حظرا على واردات النفط الروسية.

منذ ساعتين حزمة عقوبات جديدة مقترحة من الاتحاد الأوروبي تستهدف 14 فردا من الأثرياء الروس.

منذ 5 ساعات وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي:

المعلومات تتضمن بيانات مفصلة عن تحركات القوات الروسية لمساعدة أوكرانيا في ردها العسكري.

التغيير جاء بعد شكاوى مشرعين من أن إدارة بايدن لا تمد كييف ببيانات الاستهداف في الوقت الفعلي.

البيت الأبيض يعدل قواعد تبادل المعلومات الاستخبارية مع كييف لإزالة أي عقبات.

منذ 5 ساعات بلومبرغ:

الصين تدرس زيادة حصصها في شركات الطاقة والسلع الروسية.

حزمة عقوبات جديدة مقترحة من الاتحاد الأوربي تستهدف 14 فردا من الأثرياء الروس.





منذ 5 ساعات الرئيس الأوكراني لإيه بي سي الأمريكية: أهم ما طلبته من الرئيس بايدن هو تأمين الأجواء الأوكرانية.

منذ 5 ساعات وزير الاقتصاد الفرنسي: أوروبا لديها حلول لتصبح مستقلة عن الغاز الروسي.

منذ 5 ساعات مظاهرة في خيرسون احتجاجا على سيطرة القوات الروسية على المدينة.

منذ 5 ساعات نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: القوات الروسية تقصف طريق القافلة الإنسانية المتوجهة من زابوروجيا إلى ماريوبل.

منذ 5 ساعات هيئة الطوارئ الأوكرانية: إجلاء أكثر من 300 مواطن من مدينة إربين وعمليات الإجلاء مستمرة.

منذ 5 ساعات مستشار الرئيس الأوكراني:

القوات الروسية تحاول التقدم في كييف وسومي وتشيرنيهيف وخاركيف وميكولايف وتتكبد خسائر.

تباطؤ وتيرة تقدم الجيش الروسي على أراضينا بشكل كبير.

منذ 5 ساعات وزير الخارجية الأوكراني: نطالب الشركات العالمية بوقف أو تعليق عملياتها مع روسيا لمنع تمويل جرائمها ضد الإنسانية.

منذ 5 ساعات ستولتنبرغ: نواصل مساعدة أوكرانيا للدفاع عن سيادتها ودولنا تزيد دعمها العسكري والمالي لكييف لمواجهة العدوان.

منذ 5 ساعات الأمين العام للناتو:

تقع على عاتقنا مسؤولية ألا يتصاعد النزاع أو يمتد إلى خارج أوكرانيا.

هناك حاجة لإيقاف الأعمال الحربية الروسية وسندافع عن كل شبر من أراضي الحلف.

الرئيس الروسي يدفع ثمنا غاليا جراء أفعاله وعزلته تزداد.

ملايين غادروا أوكرانيا والروس يستهدفون المدنيين وهذه جريمة حرب وهناك حاجة لممرات إنسانية.

رصاص كالمطر.. جنود روس يستهدفون قوات أوكرانية خلال الاشتباكات في مدينة خاركيف الأوكرانية#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/BXLYoBVro3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 8, 2022

منذ 6 ساعات وزير الدفاع الأوكراني:

دمرنا بالفعل 300 دبابة وألف عربة مصفحة وأكثر من 40 طائرة وما يقرب من 70 مروحية.

خسائر روسيا من القتلى والجرحى ستفوق خسائرها في الحرب التي دامت 10 سنوات في أفغانستان.

القوات الروسية دمرت أكثر من 200 مدرسة و34 مستشفى وأكثر من 1500 مبنى سكني في 11 يوما.

نحو 10 آلاف طالب من بلدان أخرى في أوكرانيا أهداف لقوات بوتين اليوم.

الجيش الروسي أخذ 400 ألف أوكراني رهائن في ماريوبول بعد قصفها بالطائرات والمدفعية.

منذ 6 ساعات شركة شل البريطانية تعلن انسحابها من سوق النفط والغاز الروسية ووقف جميع عملياتها في روسيا.

منذ 6 ساعات بلينكن:

نعمل على تأمين إمداد ثابت من الطاقة العالمية إلى أوربا وموسكو تستخدم الطاقة سلاحا.

إذا أرادت روسيا الانخراط في عمل سلمي فسنرحب بذلك لكن عليها وقف عدوانها على أوكرانيا.

الروبل الروسي في انهيار وعدد من الشركات الكبيرة غادرت روسيا.

كثير من الحلفاء نشروا أعدادا أكبر من القوات في شرق أوربا.

نعمل على زيادة تكلفة حرب أوكرانيا على الكرملين.

سنستمر في الوقوف إلى جانب أوكرانيا وتوفير مساعدات إنسانية وعسكرية لها.

على العالم أن يدعم أوكرانيا في حقها بسيادتها ووحدة أراضيها.

عملنا على تجهيز سيناريوهات للتعامل مع الوضع الحالي في أوكرانيا.

منذ 6 ساعات رئيسة وزراء إستونيا:

موقفنا كان ردعيا وعلينا الآن أن ننتقل إلى مرحلة الدفاع.

على الناتو اتخاذ قرارات سريعة بشأن استراتيجية متجددة وتعزيز جميع القوات.

الوضع الأمني الجديد يتطلب تغييرات دفاعية كبيرة في الاتحاد الأوروبي وإستونيا.

نرى تغيرات سياسية كبيرة تجاه روسيا ونحتاج إلى الصبر الاستراتيجي لاتخاذ مزيد من القرارات.

يجب أن نقابل العنف الروسي بمزيد من العقوبات والعزل.

يجب أن نعمل على عزل روسيا بشكل كامل.





منذ 6 ساعات أ ف ب: الرئيس الصيني يحث في اتصال مع ماكرون وشولتس على التزام أقصى درجات ضبط النفس بشأن الأزمة الأوكرانية.

منذ 6 ساعات وزارة الدفاع الأوكرانية: القوات الروسية تقصف الممر الإنساني قرب ماريوبول.

منذ 6 ساعات مراسل الجزيرة يرصد آثار القصف الذي استهدف مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا.

منذ 7 ساعات وزير الخارجية الأوكراني: روسيا تحتجز 300 ألف مدني رهائن في ماريوبول وتمنع عمليات الإجلاء.

منذ 7 ساعات وزارة الخارجية الروسية تطالب أيرلندا باعتذار رسمي عن اقتحام شاحنة لبوابة سفارة موسكو في دبلن.

منذ 7 ساعات أ ف ب: وزارة الدفاع الأوكرانية تتهم روسيا بعدم احترام الممر الإنساني في ماريوبول.

منذ 7 ساعات الرئيس الأوكراني يندد بعدم إيفاء الغرب بوعوده.

منذ 7 ساعات زيلنسكي:

لن نسمح بتدمير أوكرانيا وعلى الشعوب الأوربية توفير المساعدة الإنسانية لنا.

إذا أطلقت النار على الممرات الإنسانية فهذا عمل غير أخلاقي أبدا.

سمعنا كثيرا عن الاتفاقيات بشأن الممرات الإنسانية في ماريوبول لكن لا تطور في هذا الأمر.

الجيش الروسي قصف مدينة سومي ودمر شبكة الاتصالات في ماريوبول.

منذ 8 ساعات الخارجية الأوكرانية: ندعو روسيا إلى الموافقة على فتح ممرات إنسانية أخرى.

منذ 7 ساعات السلطات الأوكرانية: مقتل 21 مدنيا في ضربة جوية روسية بمدينة سومي.

منذ 7 ساعات مفوضية شؤون اللاجئين: ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا إلى 2 مليون.

منذ 7 ساعات باشليه: قلقون من قوانين تعيق الحقوق السياسية والمدنية في روسيا وتحول الأعمال السلمية إلى سلوك إجرامي.

منذ 7 ساعات إطلاق صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 7 ساعات عمدة بولتافا شمال شرقي أوكرانيا: 35 حافلة غادرت المدينة باتجاه سومي لإجلاء المدنيين.

منذ 9 ساعات سلطات كييف: إجلاء سكان إربين مستمر عبر منطقة رومانيفكا في العاصمة.

منذ 9 ساعات مراسل الجزيرة: قصف عنيف يستهدف الأحياء الشمالية والغربية في مدينة دونيتسك.

لحظة بلحظة.. تطورات #الحرب_الروسية_الأوكرانية لليوم الـ 13 على التوالي https://t.co/MZTr9oFTny — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 8, 2022

منذ 9 ساعات الخارجية الروسية:

استدعاء السفير الأيرلندي لدى موسكو للاحتجاج على اقتحام شاحنة بوابة السفارة في دبلن.

واشنطن أوصلت العلاقات مع موسكو إلى نقطة اللاعودة وعليها أخذ مجالات النفوذ الروسي في الحسبان.

الأمل في استعادة العلاقات الطبيعية بين روسيا والولايات المتحدة ما زال موجودا.

منفتحون على حوار صادق وقائم على أساس الاحترام المتبادل مع واشنطن.

يتعين على واشنطن وموسكو العودة إلى مبدأ التعايش السلمي على غرار فترة الحرب الباردة.

روسيا تدعم بقاء قنوات الحوار مفتوحة مع الولايات المتحدة في مجال الأمن الدولي.

نسعى للحفاظ على الحوار مع واشنطن في ملفات الأمن الدولي ونتواصل بشأن المشكلات الإقليمية.

الولايات المتحدة وكندا تسعيان إلى تغيير النظام في روسيا وتدمير دولتنا.

علاقاتنا مع الولايات المتحدة وكندا وصلت إلى ما دون الحضيض.

روسيا تدعم بقاء قنوات الحوار مفتوحة مع الولايات المتحدة في مجال الأمن الدولي.

منذ 7 ساعات طيران العال الإسرائيلي ردا على تغريدة لوزير الخارجية الأوكراني:

حظرنا بطاقات الائتمان الروسية منذ 28 فبراير/شباط.

نقلنا مئات الأطنان من المواد الإنسانية والطبية إلى أوكرانيا.

منذ 9 ساعات الانفصاليون في دونيتسك:

الجيش الأوكراني حول المدارس في مدينة كراماتورسك إلى ثكنات عسكرية.

القوات الأوكرانية تمنع المدنيين من مغادرة فولنوفاخا وماريوبول عبر الممرات الإنسانية.

منذ 9 ساعات بدء عملية خروج المدنيين من خاركيف نحو دنيبرو عبر الممرات الإنسانية.

منذ 9 ساعات رئيس الوزراء الأوكراني: البنك الدولي يوافق على حزمة مساعدات عاجلة لأوكرانيا بقيمة 723 مليون دولار.

منذ 9 ساعات مكتب الرئيس الأوكراني: عملية إجلاء المدنيين من مدينة سومي تجري حاليا.

منذ 9 ساعات وزير الدفاع البريطاني: بريطانيا ستواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة لتعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة الغزو الروسي.

منذ 9 ساعات وزير خارجية أوكرانيا مغردا: طيران العال يجني المال بدماء الأوكرانيين رغم العقوبات الدولية المفروضة على موسكو.

منذ 9 ساعات وزير خارجية أوكرانيا يهاجم إسرائيل بسبب تعامل شركة طيران العال مع نظام مصرفي روسي.

Український народ продовжує бити російських окупантів та захоплювати нові трофеї.#stoprussia Разом переможемо! Слава Україні!https://t.co/BMnrojIYpH pic.twitter.com/iLqffuV37w — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) March 7, 2022

منذ 10 ساعات رئيس وكالة الأمم المتحدة للاجئين: ممرات الإجلاء في أوكرانيا يجب أن تكون آمنة وعملية.

منذ 10 ساعات وزارة الدفاع الروسية: وقف إطلاق النار من 10 صباحا وفتح الممرات الإنسانية في كييف وخاركيف وسومي وماريوبول.

منذ 10 ساعات إنترفاكس نقلا عن وزارة الدفاع الروسية: فتح ممرات إنسانية من كييف وأربع مدن أخرى.

منذ 10 ساعات عمدة بلدية أوختيركا: تدمير وسط المدينة بالكامل وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات في غارات روسية ليلا.

منذ 10 ساعات وزارة الدفاع البيلاروسية: لا يوجد جندي واحد من قواتنا على الأراضي الأوكرانية ولا نقوم بأي أنشطة تعبئة حاليا.

منذ 10 ساعات رويترز عن وزير الدفاع البريطاني: سندعم خيار بولندا إذا قررت تزويد أوكرانيا بالمقاتلات.

منذ 10 ساعات رويترز عن نائب رئيس الوزراء الأوكراني: سيبدأ إجلاء المدنيين اليوم من مدينة سومي عبر الممرات الإنسانية.

منذ 10 ساعات مراسل الجزيرة: سماع دوي انفجارات وقصف في الجهة الشرقية من العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 11 ساعة الحكومة اليابانية تعلن فرض مزيد من العقوبات على روسيا وبيلاروسيا على خلفية الحرب على أوكرانيا.

منذ 11 ساعة الاستخبارات البريطانية: روسيا تضخم اتهاماتها لأوكرانيا بتطوير أسلحة نووية أو بيولوجية لتبرير الغزو.

منذ 11 ساعة الرئيس الأوكراني:

سنواصل المحادثات مع روسيا رغم أننا افترضنا أن الجولة الثالثة ستكون الأخيرة.

ما زلت في كييف ولست مختبئا ولا أخاف من أحد.

الجولة الثالثة من المحادثات مع روسيا ليست الأخيرة.

اتفقنا مع روسيا بشأن الممرات الإنسانية لكن الجيش الروسي لم يوقف الأعمال العسكرية.

الأوكرانيون لن يستسلموا وسيواصلون قتال العدو.

قواتنا توجد في مواقعها وتواصل التصدي للجيش الروسي.

منذ 11 ساعة هيئة الأركان الأوكرانية:

روسيا تنشر معلومات مضللة بين الأوكرانيين لمحاولة بث الذعر في نفوسهم.

ادعاءات روسية كاذبة بمغادرة قواتنا البلاد وتوقيع اتفاقيات استسلام.

منذ 11 ساعة وزارة الطاقة الأوكرانية:

نطالب بمراقبة وتحليل الوضع في محطتي تشيرنوبل وزابوروجيا للطاقة النووية.

نطالب بتكثيف أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنع الإرهاب النووي بمحطة تشيرنوبل.

ناشدنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية منع اقتراب القوات الروسية من المنشآت النووية.

نأمل فرض حظر جوي لضمان أمن الطاقة النووية في أوكرانيا وأوربا.

منذ 11 ساعة الخارجية الأسترالية:

فرض عقوبات على 6 قادة عسكريين روس مسؤولين عن تنفيذ هجمات بحرية وبرية وجوية على أوكرانيا.

فرض مزيد من العقوبات على روسيا تستهدف كبار ضباط الجيش ومسؤولين روسيين.

منذ 11 ساعة تاس عن رئيس وفد التفاوض الروسي:

عمليات إجلاء الأوكرانيين عبر الممرات الإنسانية فشلت بسبب جيش بلادهم.

موسكو جهزت 400 حافلة الأحد الماضي لإجلاء الأوكرانيين عبر الممرات الإنسانية.

نأمل إيجاد حل مع كييف للاعتراف بشبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

منذ 12 ساعة رئيس وفد التفاوض الروسي:

موسكو جهزت 400 حافلة الأحد الماضي لإجلاء الأوكرانيين عبر ممرات إنسانية لكن العملية فشلت بسبب الجيش الأوكراني.

موسكو تأمل إيجاد حل في أوكرانيا بشأن الاعتراف بشبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

منذ 12 ساعة وكالة ريا نوفستي: الانفصاليون في لوغانسك يقولون إنهم سيطروا على 54 مستوطنة أوكرانية منذ بداية الهجوم.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من مكتبه في #كييف:

• نبذل ما بوسعنا للانتصار في هذه الحرب الشرسة وننتقم لكل رصاصة ولكل صاروخ استهدف أرضنا

• هم تكلموا عن توفير ممرات آمنة لكننا لا نرى أيا منها على الرغم من التوافق على أساس تأمينها#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/nXyGaTlHOz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 7, 2022

منذ 12 ساعة وزير البنية التحتية الأوكرانية:

الأضرار التي لحقت بالطرق والجسور والسكك الحديدية تجاوزت 10 مليارات دولار.

الأضرار التي سببها العدوان الروسي في المرافق ستستغرق عامين لإعادة البناء.

منذ 11 ساعة مراسل الجزيرة: دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 12 ساعة المخابرات الأوكرانية: قتل وجرح عدد من كبار ضباط الجيش الروسي خلال معارك قرب خاركيف.

منذ 12 ساعة الشرطة الأوكرانية: قتلى وجرحى بهجمات روسية استهدفت مبنى المجلس الإقليمي والمؤسسات التعليمية والمباني السكنية في خاركيف.

منذ 12 ساعة مراسل الجزيرة: المضادات الأرضية في كييف تتصدى لطائرات روسية حلقت في سماء مركز المدينة.

منذ 12 ساعة بوليتيكو: بايدن قد يعلن منفردا حظرا على الواردات النفطية الروسية بعد تصاعد الضغط على الكونغرس.

منذ 12 ساعة وكالة الأنباء الأوكرانية: قتلى وجرحى بينهم أطفال بقصف روسي على مجمع سكني في سومي شمال شرقي البلاد.

منذ 12 ساعة رويترز: غوغل تقول إن قراصنة روسيين يشنون هجمات إلكترونية على أهداف أوكرانية وأخرى تابعة لحلفاء أوروبيين لكييف.

منذ 12 ساعة وزارة الدفاع الأوكرانية: