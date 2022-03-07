حرب روسيا على أوكرانيا.. آخر تطورات اليوم الـ12 لحظة بلحظة (بث مباشر)

يواصل الجيش الروسي، اليوم الإثنين، هجومه الشامل في أوكرانيا، حيث يقصف خاركيف ثانية المدن الكبرى في البلاد، ويحاول تطويق العاصمة كييف، مع دخول الحرب يومها الثاني عشر.

ومن المقرر عقد جولة ثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية لكن الأمل في نجاحها ضئيل.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم، إن القصف الروسي يمنع إجلاء المدنيين من كييف وماريوبول وسومي وخاركيف وفولنوفاخا وميكولاييف.

وأضافت في بيان “هذا يمنع العبور الآمن الإنساني للأوكرانيين والأجانب وكذلك يمنع إيصال الأدوية والأغذية”.

ودعت الوزارة الزعماء الأجانب إلى إجبار روسيا على الالتزام بوقف لإطلاق النار لتجنب ما وصفته بأنه كارثة إنسانية.

وأدى تفاقم الصراع، صباح اليوم، إلى مزيد من الاضطراب في الأسواق الدولية مع تسجيل ارتفاع حاد في أسعار النفط والذهب وهبوط حاد في أسواق الأسهم في آسيا.

واستهدف قصف جوي مكثف، مساء الأحد، مدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، فأصاب مجمعا رياضيا تابعا لجامعة محلية ومبانيَ مدنية.

وقالت هيئة أركان الجيش الأوكراني إن القوات الروسية تركز جهودها على مدن خاركيف، وتشيرنيغوف (شمال) وسومي (شمال شرق) وميكولاييف (جنوب) وتحشد مواردها لشن هجوم على كييف.

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وهذه أبرز تطورات اليوم الـ(12).. لحظة بلحظة:

منذ ساعتين نائبة وزير الخارجية الأمريكي: إرسال أسلحة إلى أوكرانيا قد يصبح أكثر صعوبة خلال الأيام المقبلة.

منذ ساعتين وزير الخارجية الفرنسي: روسيا تهدف إلى إلغاء أوكرانيا وظروف التفاوض هي لإخضاع الأوكرانيين.

منذ ساعتين البيت الأبيض: بايدن يعقد اجتماعا عبر الفيديو مع قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا بشأن الوضع في أوكرانيا.

منذ ساعتين رئيس الوزراء الأوكراني: قررنا تخفيض فواتير الغاز والكهرباء.

منذ ساعتين رئيس الوزراء الأوكراني: الرئيس قرر وقف تحصيل الضرائب من رجال الأعمال والمتطوعين في المقاومة.

منذ ساعتين رئيس الوزراء الأوكراني: نواصل القتال ضد القوات الروسية ونقدم كل ما يلزم للحفاظ على أرواح المدنيين.





منذ ساعتين نائبة وزير الخارجية الأمريكي: شحنات ضخمة من الأسلحة وصلت حتى الآن إلى أوكرانيا.

منذ 3 ساعات بلينكن: بكل تأكيد رسالتنا الموجهة إلى بوتين هي أن يوقف هذه الحرب.

منذ 3 ساعات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: إذا حدث أي اعتداء على أراضي النيتو فنحن ملتزمون بالدفاع عن تلك الأراضي.

منذ 4 ساعات الوفد الوكراني يصل إلى بيلارووسيا لإجراء جولة ثالثة من المحادثات مع روسيا.

منذ 4 ساعات وزارة الدفاع الروسية: هيئت كل الظروف في الاتحاد الروسي لاستضافة اللاجئين من أوكرانيا.

منذ 4 ساعات البيت الأبيض: بايدن سيعقد اجتماعا اليوم عبر الفيديو مع قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا بشأن الوضع في أوكرانيا.

منذ 4 ساعات وزارة الدفاع الروسية: الحقائق تشير إلى أن القيادة الأوكرانية فقدت السيطرة تماما على بلادها.





منذ 4 ساعات وزارة الدفاع الروسية: نعلم سبب منع النظام في كييف عملية خروج اللاجئين الأوكرانيين نحو روسيا.

منذ 4 ساعات وزارة الدفاع الروسية: مسؤولو كييف يواصلون الكذب والإدعاء بعدم التزام روسيا بتأمين الممرات الإنسانية.

منذ 5 ساعات المخابرات العسكرية الأوكرانية: إنشاء وحدة خاصة ضمن الفيلق الدولي وبدأت أداء مهام قتالية لمواجهة القوات الروسية.

منذ 5 ساعات الدفاع الروسية: الجانب الأوكراني لم يف بأي من شروط تأمين الممرات الإنسانية حتى الآن.

منذ 5 ساعات المتحدث باسم الكرملين: لا بد أن تعترف أوكرانيا بأن القرم روسية وتنبذ أي مطالب بالانضمام لأي تكتل.

منذ 6 ساعات سي إن إن عن مسؤول أمريكي: تزويد أوكرانيا ب 17 ألف صاروخ مضاد للدبابات و 2000 صاروخ مضاد للطائرات حتى الآن.

منذ 6 ساعات جونسون: بوتين يضاعف قوته في العدوان على أوكرانيا ويهاجم بطريقة عشوائية.





منذ 6 ساعات جونسون: النظام الذي يحكم روسيا هو المعتدي ولسنا ضد الشعب الروسي.

منذ 6 ساعات بوريس جونسون: من المهم أن نبعث رسالة مفادها أننا لسنا ضد الروس.

منذ 6 ساعات رئيس الوزراء البريطاني: ينبغي أن نشدد العقوبات على روسيا.

منذ 6 ساعات وزارة الخارجية الروسية تدعو السلطات الفرنسية لحماية بعثاتها الدبلوماسية لديها.

منذ 6 ساعات الرئيسة التنفيذية لشركة الطاقة الفرنسية: عقوبات أوروبا على الغاز الروسي لم تؤثر والواردات زادت منذ بدء الأزمة.

منذ 6 ساعات الخارجية الروسية: من المقرر عقد لقاء بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا على هامش منتدى أنطاليا الخميس المقبل.

منذ 6 ساعات موسكو: إدراج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية في قائمة الدول غير الصديقة لروسيا.

منذ 6 ساعات وزير الخارجية التركي: وزيرا خارجية روسيا وأوكرانيا سيلتقيان بوساطة تركية للتباحث في أنطاليا في 10 مارس.





منذ 7 ساعات المدير العام لوكالة الطاقة الذرية: نحن بحاجة إلى بذل ما بوسعنا لتجنب وقوع حادث نووي في أوكرانيا.

منذ 7 ساعات وزير الخارجية الأمريكي: الصين تتحدث دائما عن استقرار النظام العالمي لكنها لم تدن انتهاك روسيا لوحدة أوكرانيا وسيادتها.

منذ 7 ساعات وزير الخارجية الأمريكي: سنزيد الضغط على روسيا وسنواصل الدعم لأوكرانيا.

منذ 7 ساعات وزير الخارجية الأمريكي: الناتو يراجع بصفة مستمرة وضعيته الدفاعية بما في ذلك بحث نشر مزيد من التعزيزات الدائمة.

منذ 7 ساعات وزير الخارجية الأمريكي: سنعزز وجود الناتو في الضفة الشرقية الأوربية ونحن بصدد تقييم الاحتياجات لنشر مزيد من القوات.

منذ 7 ساعات وزير الخارجية الأمريكي: أكثر من 4000 شخص اعتقلوا أمس في روسيا بسبب تظاهرهم ضد الحرب.

منذ 7 ساعات وزير الخارجية الأمريكي: ضاعفنا الكلفة على موسكو وعلى كل من يشارك معها في الحرب على أوكرانيا.

منذ 7 ساعات وزير الخارجية الأمريكي: النظام العالمي المستند إلى الأمن يتعرض للتهديد من روسيا جراء عدوانها غير المبرر على أوكرانيا.

منذ 8 ساعات وكالة تاس عن نائب رئيس الوزراء الروسي: كييف رفضت مقترح فتح الممرات الإنسانية الذي قدمته موسكو.

منذ 8 ساعات ممثل أوكرانيا في محكمة العدل الدولية: يجب وقف روسيا وللمحكمة دور في هذا الصدد.

منذ 8 ساعات رويترز عن الرئيس الأوكراني: نحث العالم على مقاطعة النفط والصادرات الروسية.

منذ 8 ساعات رويترز عن الرئيس الأوكراني: أطلب من القادة الغربيين تزويدنا بالطائرات العسكرية.

منذ 8 ساعات رويترز عن الرئيس الأوكراني: مستقبل أوروبا تقرره حاليا المقاومة الأوكرانية.

منذ 8 ساعات هيئة الأركان الأوكرانية: سفينة روسية توجه ضربات لموقع للقوات الأوكرانية في منطقة أوديسا.

منذ 8 ساعات رئيس الإدارة العسكرية لمدينة خاركيف: أسرنا نائب قائد كتيبة روسية وأسقطنا 3 طائرات مقاتلة.

منذ 8 ساعات وزارة الدفاع الروسية: دمرنا 2396 منشأة عسكرية أوكرانية منذ انطلاق العملية العسكرية.

منذ 8 ساعات وزارة الدفاع الروسية: فتح 6 ممرات إنسانية من كييف وماريوبول وخاركيف وسومي باتجاه مدن أخرى.

منذ 8 ساعات نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: نطالب موسكو بتثبيت وقف إطلاق النار للتمكن من فتح الممرات الإنسانية.

منذ 9 ساعات وسائل إعلام فرنسية تنقل عن المتحدث باسم الرئاسة الفرنسية نفيه أن يكون ماكرون طلب من بوتين فتح ممرات آمنة في أوكرانيا للذهاب نحو روسيا.

منذ 9 ساعات وزارة الدفاع الروسية: أسقنا 4 مقاتلات أوكرانية مساء أمس الأحد.

منذ 9 ساعات مجلس بلدية غوستوميل: الجيش الروسي يقتل عمدة المدينة أثناء توزيعه مساعدات على المدنيين.

منذ 9 ساعات الجيش الأوكراني: مقتل أكثر من 11 ألف جندي روسي وتدمير 114 طائرة مقاتلة ومروحية و 999 آلية مدرعة و 3 سفن وقوارب روسية منذ بداية الهجوم.

منذ 9 ساعات مستشار الرئيس الأوكراني: الحوار متواصل مع روسيا بشأن عمليات إجلاء المدنيين عبر ممرات إنسانية.

منذ 9 ساعات الخارجية الإيرانية: نرفض الحروب لحل الأزمات الدولية وهذا موقف جوهري في سياستنا الخارجية.

منذ 9 ساعات الخارجية الإيرانية: ما يحدث في أوكرانيا نتيجة سياسات حلف النيتو التوسعية والأمنية في المنطقة.

منذ 9 ساعات الخارجية الإيراانية: ندعو روسيا وأوكرانيا إلى الحوار وإعلان وقف إطلاق النار.

منذ 10 ساعات سكان العاصمة الأوكرانية يغادرونها بعد إعلان القوات الروسية عن وقف مؤقت لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية.





منذ 10 ساعات وزير الخارجية الصيني: بيجين مستعدة للقيام بالوساطة اللازمة لحل الأزمة الأوكرانية.

منذ 10 ساعات وزير الخارجية الصيني: الهدف الفعلي لواشنطن تشكيل تركيبة شبيهة بالنيتو في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

منذ 10 ساعات وزير الخارجية الصيني: بيجين وواشنطن عليهما إيجاد طريقة للتعايش لكن من حقنا الدفاع عن حقوقنا المشروعة.

منذ 10 ساعات وزير الخارجية الصيني: الولايات المتحدة تحاول استفزازنا في ملفات مرتبطة بمصالحنا.

منذ 10 ساعات وكالة الأنباء الأوكرانية: الجيش الروسي سيطر على 6 مد رئيسية في مقاطعة زاباروجيا.

منذ 10 ساعات وزير الخارجية الصيني: التوتر يتزايد في أوكرانيا ونعمل على إجلاء المواطنين الصينيين.

منذ 10 ساعات وزير الخارجية الصيني: المفاوضات الأوكرانية الروسية يجب أن تستمر وحل الأزمة يتطلب هدوءا وعقلانية.

منذ 10 ساعات وزير الخارجية الصيني: يجب أن نركز على الاستقرار طويل الأمد في المنطقة.

منذ 10 ساعات وزير الخارجية الصيني: سنواصل دعمنا للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

منذ 10 ساعات وزير الخارجية الصيني: الصليب الأحمر الصيني سيساهم في تقديم الدعم الإنساني لأوكرانيا.

منذ 10 ساعات وزير الخارجية الصيني: ملتزمون بالشراكة والصداقة مع روسيا وعلاقاتنا مبنية على عدم الانحياز والمواجهة.

منذ 10 ساعات وزير الخارجية الصيني: الصين وروسيا ترفضان العودة إلى عقلية الحرب الباردة أو المواجهة.

منذ 10 ساعات وزير الخارجية الصيني: الصين وروسيا ستحافظان على شراكتهما وتطويرها رغم الضغوط الدولية.

منذ 10 ساعات فايننشال تايمز: مسؤولون أمريكيون يعقدون اجتماعات في فنزويلا للبحث عن إمدادات نفطية بديلة عن النفط الروسي.

منذ 10 ساعات الاستخبارات البريطانية: شبكة الإنترنت في أوكرانيا قد تتعطل بسبب الضربات الروسية للبنية التحتية.

منذ 10 ساعات رويترز عن الاستخبارات البريطانية: من المحتمل أن تستهدف روسيا البنية التحتية للاتصالات في أوكرانيا للحد من الوصول للأخبار والمعلومات الموثوقة.

منذ 10 ساعات وزير الدفاع الأوكراني: انخفاض مؤقت للهجمات الروسية في مناطق القتال.

منذ 10 ساعات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: عززنا التواجد العسكري في الجبهة الشرقية لدول الناتو وستحدث هذه التعزيزات فرقا.

منذ 11 ساعة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: من غير المقبول أن تفرض دولة على أخرى سياساتها وأن تملي عليها قوانينها.

منذ 11 ساعة وكالة الأنباء الروسية: شركة غازبروم تواصل ضخ شحنات الغاز عبر أوكرانيا عند مستوياتها الاعتيادية بواقع 109.5 مليون متر مكعب.

منذ 11 ساعة وكالة ريا نوفوستي عن الخارجية الروسية: محاولات بولندا مصادرة عقارات روسية في وارسو غير قانونية وسنرد بشكل مناسب إذا تم ذلك.

منذ 11 ساعة سي إن إن عن مسؤول أمني أمريكي: روسيا أطلقت 600 صاروخ منذ بداية غزوها لأوكرانيا والمقاومة القوية أبطأت تقدم قواتها.

منذ 11 ساعة بلومبيرغ: الروبل الروسي ينخفض بنسبة 10% ليسجل تراجعا قياسيا عند مستوى 136.5 روبل للدولار الواحد.





منذ 11 ساعة هيئة الطوارئ الأوكرانية: انتشال 8 جثث من تحت أنقاض مبان بمدينة خاركيف جراء القصف الروسي واندلاع 21 حريقا في أماكن مختلفة بالمدينة.

منذ 11 ساعة هيئة الأركان الأوكرانية: المحتلون الروس يقصفون المدنيين والمباني السكنية ويخالفون قواعد القانون الدولي.

منذ 11 ساعة هيئة الأركان الأوكرانية: قواتنا تواصل تنفيذ عملياتها لمنع تقدم العدو في جميع المناطق وخسائره فادحة.

منذ 11 ساعة هيئة الأركان الأوكرانية: الروس يحتجزون النساء والأطفال رهائن ويمنعون المدنيين من الخروج من منازلهم.





منذ 11 ساعة بلومبيرغ: الروبل الروسي ينخفض بنسبة 10% ليسجل تراجعا قياسيا عند مستوى 136.5 روبل للدولار الواحد.

منذ 11 ساعة رويترز: نيوزيلندا تقرر فرض عقوبات على النخبة الحاكمة في روسيا من بينها حظر دخول 100 شخص للبلاد.

منذ 11 ساعة هيئة الأركان الأوكرانية تقول إن القوات الروسية تستخدم المطارات في بيلاروسيا لشن ضرباتها الجوية.

منذ 11 ساعة نيويورك تايمز: القوات الروسية استهدفت فجر الإثنين مدينة ميكولايف الاستراتيجية الساحلية بقصف مدفعي ثقيل.

منذ 11 ساعة نيويورك تايمز عن مسؤولين: واشنطن وحلف شمال الأطلسي زودا أوكرانيا بنحو 17 ألف قطعة سلاح مضادة للدبابات في أقل من أسبوع.

منذ 11 ساعة نيويورك تايمز عن مسؤولين: واشنطن زودت الرئيس الأوكراني بمعدات اتصالات مشفرة لتأمين تنقلاته واتصالاته مع بايدن.

منذ 11 ساعة نيويورك تايمز عن مسؤولين: واشنطن أوفدت فريقا لشرق أوروبا لمواجهة الهجمات الرقمية الروسية واعتراض الاتصالات.

منذ 12 ساعة رويترز: سعر النيكل يرتفع في بورصة لندن للمعادن بنسبة تتجاوز 20% بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا.

منذ 12 ساعة السفيرة البريطانية لدى أوكرانيا: الغزو الروسي لأوكرانيا تزيد قسوته أكثر فأكثر ويتعمد الاعتداء على المدنيين.

منذ 12 ساعة الانفصاليون في لوغانسك: انفجار مستودع للنفط نتيجة قصف صاروخي من القوات الأوكرانية.

منذ 12 ساعة وزارة الدفاع الأوكرانية: روسيا تقصف الممرات الإنسانية وتحتجز النساء والأطفال رهائن.

منذ 12 ساعة وزارة الدفاع الأوكرانية: مدينة إربين شمالي كييف محرومة من الكهرباء والماء والتدفئة منذ 3 أيام.

منذ 12 ساعة دوي صافرات الإنذار في أنحاء العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 12 ساعة إنترفاكس عن الدفاع الروسية: سيتم فتح ممرات من كييف وماريوبول وخاركيف وسومي بناء على طلب الرئيس الفرنسي.