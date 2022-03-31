نواب تونسيون للجزيرة مباشر: قرار سعيد حلّ البرلمان غير دستوري واستمرار لنهج الانقلاب والاستبداد (فيديو)

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة بلقاسم حسن، إن “حل الرئيس لمجلس نواب الشعب هو مواصلة السير في نهج الانقلاب والاستبداد وضرب الشرعية”.

وأضاف في تصريح لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر، أن جلسة مجلس نواب الشعب التي عقدت عبر الإنترنت كانت في نطاق احترام النظام الداخلي للمجلس.

نائب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة بلقاسم حسن: الرئيس التونسي اتخذ القرار الخاطئ ونسف التجربة الديمقراطية#تونس pic.twitter.com/6OYMYnVtGV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 30, 2022

وأوضح أن الجلسة مقررة على أنها جلسة عامة قبل إجراءات 25 يوليو/تموز في ظل الوضع الوبائي الذي كانت تعيشه تونس.

وشدد حسن على أن الشعب التونسي يعلم أن “ما أقدم عليه المجلس ليس عنفًا ولا إرهابا ولا ضربًا للدولة”، مضيفا “بل إننا تمسكنا بمؤسسات الدولة ودافعنا عن الدستور والشرعية”.

وتابع: “لكن الاستبداد كما في كل الديكتاتوريات بإمكانه تأويل ذلك في فساد وضرب للشرعية ووحدة الدولة”.

نائب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة بلقاسم حسن: حل الرئيس لمجلس نواب الشعب هو مواصلة السير في نهج الانقلاب #تونس pic.twitter.com/LWsikKmezE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 30, 2022

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، حلّ مجلس الشعب في اجتماع لمجلس الأمن القومي.

وقال مساعد رئيس مجلس نواب الشعب في تونس ماهر مذيوب، إن حل البرلمان غير قانوني ولا دستوري وإن الفصل 80 من الدستور لا يسمح للرئيس بحل مجلس نواب الشعب.

واعتبر في حوار مع المسائية على الجزيرة مباشر، أن الرئيس “يناقض نفسه”، لأنه صرح في اجتماع قبل يومين أنه لا يمكنه حل مجلس نواب الشعب، وهو ما يُظهر “حالة الاضطراب والتناقض وعدم احترام دستور البلاد”.

وأوضح مذيوب أن القانون يسمح لسعيد بتفعيل الفصل 80 من الدستور؛ والذي يمنعه من حل مجلس نواب الشعب وأن يكون الأخير في حالة انعقاد دائم.

ورأى ضيف المسائية أن عرض البرلمان التونسي المجمدة أعماله في جلسة عن بعد مشروع قانون يلغي التدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيد، هو “انتصار للقانون والدستور” على حد تعبيره.

مساعد رئيس مجلس نواب الشعب في #تونس ماهر مذيوب: حل البرلمان غير قانوني ولا دستوري والفصل 80 من الدستور لا يسمح للرئيس بحل مجلس نواب الشعب pic.twitter.com/sjfUeoSXno — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 30, 2022

وأضاف مذيوب أن حضور 121 نائبًا وتصويتهم لصالح إلغاء الإجراءات الاستثنائية يوضح سبب غضب الرئيس الشديد.

ودعا نواب تونسيون من كتل سياسية مختلفة إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية.

وذهب بعضهم إلى أن تونس وصلت إلى “منعرج خطير جدًا”، وأنهم بتصويتهم على إلغاء الإجراءات الاستثنائية يعيدون البلد إلى الطريق الديمقراطية.

ولوّح الاتحاد التونسي للشغل باللجوء إلى الإضراب العام رفضا لحزمة الإصلاحات الاقتصادية المقدمة من الحكومة.

وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد أمام حشد عمالي في بنزرت إن الاتحاد سيدافع عن الفقراء والمهمشين.

وأضاف أن الهيئة الإدارية، وهي أعلى سلطة قرار في الاتحاد، ستجتمع قريبا لاتخاذ قرار بشأن مبادئ الإضراب، مشيرًا إلى أن اقتراحات الحكومة بتجميد الأجور وخصخصة بعض الشركات الحكومية وإلغاء الدعم في السنوات المقبلة “غير مقبولة”.

وعرفت مواقع التواصل الاجتماعي انقساما حول قرار الرئيس حلّ مجلس النواب بعد ساعات من تصويته على مشروع قانون إلغاء قراراته.

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غضب في #تونس عقب قرار #قيس_سعيد حل البرلمان إثر عقده جلسة افتراضية أقرت إنهاء العمل بجميع الأوامر الرئاسية الصادرة منذ 25 يوليو البث المباشر: https://t.co/XckOb8HhP6 https://t.co/RVkjMZkAp0 — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) March 30, 2022

وقال الناشط رضوان المصمودي في تغريدة على تويتر “إذا تمّ فعلاً حلّ البرلمان، فالدستور واضح جدًّا في هذه الحالة: يجب أن يواصل البرلمان عمله في هذه الفترة الانتقاليَة، ويجب تنظيم انتخابات مبكّرة في ظرف 90 يومًا”.

وتابع “الدستور واضح، وعلى الجميع احترام القانون والدستور وخاصَة رئيس الجمهوريّة الذي أقسم على ذلك”.

إذا تمّ فعلاً "حلّ" البرلمان، فالدستور واضح جدًّا في هذه الحالة:

١. يجب ان يواصل البرلمان عمله في هذه الفترة الانتقاليَة،

٢. يجب تنظيم انتخابات مبكّرة في ظرف تسعين يومًا.

الدستور واضح، و على الجميع إحترام القانون و الدستور و خاصَة رئيس الجمهوريّة الذي أقسم على ذلك. — Radwan Masmoudi (@radwan_masmoudi) March 30, 2022

وقال الأستاذ في القانون الدستوري خالد شبلي “منذ أيّام صرّح الرئيس التونسي قيس سعيد أنه لن يقم بحلّ البرلمان لأنه يحترم الدستور الذي لا يجيز له ذلك”.

واستطرد “منذ لحظات يصرّح أنّه قرّر حلّ البرلمان، هذا عيّنة تثبت بصفة قاطعة أن الحاكم العربي لا يؤمن بضرورة احترام الدستور و أنّه يطوّعه كما تقتضي مصلحته ومصلحة حكمه الفردي”.