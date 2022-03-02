أسبوع على حرب روسيا وأوكرانيا.. آخر التطورات لحظة بلحظة (بث مباشر)

مع دخول الحرب يومها السابع، كثفت القوات الروسية قصفها على أوكرانيا واشتدت المواجهات العسكرية في عدة مدن أبرزها كييف وخاركيف وخيرسون وسط مخاوف دولية، وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية تقدم الروس تجاه العاصمة فيما بدأ الأوكرانيون تنظيم مقاومة شعبية لوقف التقدم الروسي.

وتوقف بث التلفزيون الأوكراني، أمس الثلاثاء، مؤقتًا بعد قصف صاروخي روسي لبرج الاتصالات الرئيسي في كييف، وأقرّت وزارة الداخلية الأوكرانية بدخول القوات الروسية مدينة خيرسون جنوبي البلاد.

وبينما تُرتقب جولة مفاوضات جديدة، اليوم الأربعاء، بين موسكو وكييف على الحدود البيلاروسية البولندية، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن إغلاق المجال الجوي للولايات المتحدة أمام الطائرات الروسية، في وقت تتزايد فيه العقوبات على موسكو.

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إليكم أبرز تطورات سابع أيام الحرب.. لحظة بلحظة:

منذ 53 دقيقة وكالة تاس: مصرف سبيربنك الروسي قرر مغادرة السوق الأوربية بعد حظره من البنك المركزي الأوربي.

منذ 58 دقيقة الطوارئ الأوكرانية: قتيلان و16 جريحا في غارة جوية روسية استهدفت زهيتومير.

منذ 58 دقيقة هيئة الأركان الأوكرانية: القوات الروسية تحاول تطويق كييف من الشمال والشمال الغربي.

منذ ساعة مراسل الجزيرة: انطلاق صفارات الإنذار في أرجاء العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ ساعتين موقع تويتر: سنلتزم بتطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على وسائل الإعلام الروسية الحكومية عندما تدخل حيز التنفيذ.

منذ ساعتين وزارة الدفاع الأوكرانية: قوات روسية أجرت إنزالا جويا فجرا على المستشفى العسكري في خاركيف.

منذ ساعتين ارتفاع أسعار النفط من خام برنت إلى 110 دولارات للبرميل الواحد لأول مرة منذ عام 2014.

وجها لوجه والفاصل جسر أنتونوفسكي.. مواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية في مدينة #خيرسون الجنوبية#مباشر_أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/l65zNDKnzh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 1, 2022

منذ ساعتين الرئيس الأمريكي جو بايدن:

واشنطن عملت مع 30 بلدا لسحب نحو 60 مليون برميل نفط من الاحتياطيات للحيلولة دون ارتفاع الأسعار.

نحن وحلفاؤنا نفرض عقوبات شديدة على روسيا ونحول دون وصولها إلى التقنيات الحديثة.

هجوم بوتين على أوكرانيا كان متعمدا وغير مبرر وظن الرئيس الروسي أنه سيشق صفوفنا لكنه أخطأ في ذلك.

بوتين أطلق العنف والفوضى بحربه على أوكرانيا وسيدفع ثمنا باهظا ومستمرا على المدى الطويل.

نحن بصدد فصل أكبر البنوك الروسية عن النظام المالي الدولي.

اتخذت إجراءات صارمة للتأكد من أن عقوباتنا تستهدف الاقتصاد الروسي.

دول أوربا أصبحت أكثر وحدة وحزما بشأن معاقبة روسيا على حربها ضد أوكرانيا.

الولايات المتحدة ستدافع عن كل شبر من أراضي أي دولة عضو في الناتو.

قواتنا لن تنخرط في أي قتال ضد الروس لكن قواتنا تحول دون تقدم الروس غربا نحو دول أوربية أخرى.

أعلن فرض حظر على تحليق الطائرات الروسية فوق الأجواء الأمريكية لننضم بذلك لما قام به حلفاؤنا.

نحن وحلفاؤنا نفرض عقوبات شديدة على روسيا ونحول دون وصولها إلى التقنيات الحديثة.

العالم الحر والدول الأوربية وحتى بلدان أخرى مثل سويسرا بدأوا في فرض عقوبات على روسيا.

بوتين أخطأ في حساباته عندما ظن أنه يمكنه الاستيلاء على أوكرانيا بالقوة.

الشعب الأوكراني أبدى مقاومة قوية للجيش الروسي وكل أفراد الشعب تحولوا إلى جنود.

بوتين سعى قبل 6 أيام إلى زعزعة أسس الاستقرار في العالم بشن حرب على أوكرانيا.

نلتقي اليوم كأمريكيين بعزم لا يلين بأن الحرية تنتصر دائما على الطغيان.

منذ ساعة وزارة الدفاع الأوكرانية:

هجمات شنت على أوكرانيا من بيلاروسيا استهدفت منشآت عسكرية ومنصات صواريخ.

بيلاروسيا تنشر أسلحة وقوات على أراضيها استعداداً لمشاركتها في عمليات الغزو على كييف.

إنزال جوي روسي على المستشفى العسكري في خاركيف يعقبه سماع أصوات اشتباكات.

القوات الروسية تدمر أبراج الاتصالات الهاتفية والإذاعية بشكل متعمد لقطع الاتصالات.

إصابة قائد أركان اللواء 36 في الجيش الروسي في عمليات عسكرية بمنطقة زيفيرسكي.

مقتل قائد اللواء 11 هجوم جوي في الجيش الروسي في منطقة زيفيرسكي.

منذ ساعة وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعلن خلال خطاب حالة الاتحاد حظرا جويا على الطيران الروسي فوق الأجواء الأمريكية.

منذ ساعة نيويورك تايمز عن غوغل: لن نسمح بظهور مقالات وسائل الإعلام الروسية الحكومية في خانة أخبار محركنا للبحث.

منذ ساعة قائد القوات العامة الأوكرانية:

عدد قتلى القوات الروسية من 24 إلى 28 فبراير بلغ 5300.

خسائر القوات الروسية في 7 أيام تجاوزت خسائرها في حربي الشيشان.

منذ ساعة سفيرة بريطانيا في واشنطن: نعمل لإيصال الإمدادات لأوكرانيا عبر قنوات آمنة ومناطق لا نعتقد أن الروس يعملون فيها.

منذ ساعة وكالة الأنباء الأوكرانية: طائرات بيرقدار المسيّرة دمرت أكثر من 80 آلية روسية في محور سومي.

УВАГА‼️

Попадання в апаратну мовника на телевежі.

Якийсь час, канали не будуть працювати.

Найближчим часом буде включено резервне мовлення частини каналів.

Ворог може поширювати фейки з метою дестабілізації ситуації. Знайте, Україна бореться і вистоїть!#stoprussia pic.twitter.com/WE5iQAJG0z — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 1, 2022

منذ 57 دقيقة بلومبرغ:

شحنات من النفط الروسي تم شراؤها قبل الحرب الروسية على أوكرانيا قد تصل للولايات المتحدة فبراير ومارس.

شحنات من النفط الروسي قد تصل للولايات المتحدة فبراير ومارس تم شراؤها قبل الحرب الروسية على أوكرانيا.

تراجع شحنات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة مع شروع المشترين في البحث عن بدائل.

منذ 56 دقيقة رويترز: شركة إيكسون موبيل تعلن الانسحاب التدريجي من حقول نفط روسية رئيسية.

منذ 56 دقيقة وسائل إعلام أمريكية: الولايات المتحدة ستعلن غدا حظرا جويا على تحليق الطائرات الروسية في أجوائها.

منذ 56 دقيقة وزارة الطاقة الأمريكية تعلن عن عملية بيع طارئة لـ 30 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي.

منذ 56 دقيقة رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني: أحبطنا محاولة لاغتيال الرئيس زيلينسكي وقضينا على مجموعة شيشانية أرسلت لقتله.

منذ 55 دقيقة العقود الآجلة للخام الأمريكي ترتفع بأكثر من 3 دولارات ليرتفع سعر البرميل إلى 107.55 دولارا.

منذ 55 دقيقة رويترز: شركة “إيني” النفطية الإيطالية تعتزم الانسحاب من خط أنابيب غاز يربط روسيا بتركيا.

منذ 55 دقيقة المتحدث باسم الرئاسة التركية:

نبقي خطوطنا مفتوحة مع روسيا ولا نريد المشاركة في فرض عقوبات حتى لا نتأثر.

مواصلة روسيا تصعيد الهجمات لن يساعد في المفاوضات لكننا نتطلع لجولتها المقبلة.

المطالب الروسية في المفاوضات مع أوكرانيا سياسية ومبالغ فيها.