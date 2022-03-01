حرب روسيا على أوكرانيا.. آخر تطورات اليوم السادس لحظة بلحظة (بث مباشر)

مع دخول الحرب يومها السادس، أعلنت روسيا سيطرتها على الأجواء الأوكرانية كاملة في وقت تكثف فيه عملياتها البرية وتقترب قواتها من العاصمة كييف، التي تلقت مزيدًا من الأسلحة الغربية وكشفت عن تشكيل فيلق دولي في محاولة لوقف التقدم الروسي.

وتجدد القصف الروسي على العاصمة الأوكرانية مساء أمس الإثنين عقب انتهاء مفاوضات وقف إطلاق النار بين الوفدين الروسي والأوكراني في بيلاروسيا، وقالت وسائل إعلام روسية إن الوفدين عادا إلى عاصمتيهما للتشاور قبل عقد جولة جديدة. ودوّت انفجارات عنيفة وصافرات الإنذار في أرجاء كييف وتسببت في اندلاع حرائق.

ولم تتوقف إعلانات الدول بفرض عقوبات إضافية على روسيا إثر عملياتها العسكرية في أوكرانيا. وفي موقف نادر، طالبت تركيا جميع الدول بعدم إرسال سفن حربية إلى مضايقها بين البحرين المتوسط والأسود بموجب معاهدة مونترو المبرمة عام 1936.

وللاطلاع على تطورات اليوم الخامس من حرب روسيا على أوكرانيا اضغط هنا.

إليكم أبرز تطورات اليوم السادس.. لحظة بلحظة:

منذ 38 ثانية سلطات كييف: حالة تأهب جوي في العاصمة وعلى الجميع التوجه إلى ملاجئ الدفاع المدني فورا.

منذ 3 دقائق رويترز عن إعلام روسي: قائد الانفصاليين في دونيتسك يقول إن هدفهم السيطرة على مرفأ ماريوبول اليوم.

منذ 4 دقائق الرئيس الأوكراني: المفاوضات مع الجانب الروسي لم تحقق النتائج المطلوبة.

منذ 6 دقائق وزارة المالية البريطانية: فرض عقوبات على سبيربنك أكبر مصرف روسي.

منذ 18 دقيقة الرئيس الأوكراني: كييف هي أهم هدف للعدو الذي يريد أن يدمر هويتنا.

منذ 18 دقيقة الرئيس الأوكراني: على المجتمع الدولي أن يوقف العدو وروسيا يجب ألا تكون عضوا في مجلس الأمن.

منذ 18 دقيقة الرئيس الأوكراني: سننتصر على روسيا وسنواصل صمودنا في كل المدن الأوكرانية وقريبا سنعرف السلام مجددا.

منذ 22 دقيقة الرئيس الأوكراني: العالم يعرف ما هي الإجراءات المطلوبة لإيقاف العدو الروسي.

منذ 21 دقيقة الرئيس البيلاروسي: أنظمة دفاعنا الجوي في حالة تأهب لمنع ضرب القوات الروسية من الخلف.

منذ 32 دقيقة نائب رئيس الوزراء البريطاني: لن نشارك بشكل مباشر في العمليات العسكرية ضد القوات الروسية.

منذ 31 دقيقة الرئيس البيلاروسي: ليست لدينا خطط للمشاركة في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا.

منذ 39 دقيقة رويترز: يوتيوب تعلن إغلاق قنوات روسيا اليوم ووكالة الأنباء الروسية سبوتنيك عبر أوربا.

منذ 38 دقيقة دائرة الطوارئ الأوكرانية: إصابة 6 أشخاص بينهم طفل بسبب قصف روسي استهدف مبنى إدارة ولاية خاركيف.

منذ 42 دقيقة رويترز عن عمدة ماريوبل جنوبي أوكرانيا: المدينة تحت القصف الروسي المتواصل.

منذ 57 دقيقة وزير الخارجية الأوكراني: بوتين غير قادر على كسر بلادنا ويرتكب المزيد من جرائم الحرب بقتل المدنيين الأبرياء.

منذ 59 دقيقة نائب رئيس الوزراء البريطاني: احتمالات نجاح الدبلوماسية في حل الأزمة الأوكرانية ضئيلة حاليا.

منذ ساعة نائب رئيس الوزراء البريطاني: لا يمكننا تأكيد التقارير التي تفيد بأن بوتين استخدم القنابل العنقودية بأوكرانيا.

منذ ساعة المرشد الإيراني: نعارض الحرب في أوكرانيا ولا ندعم قتل الأبرياء وتدمير البنى التحتية في أي مكان بالعالم.

منذ ساعة المرشد الإیراني: أوكرانيا ضحية السياسة الأمريكية وواشنطن هي من أوصلت أوكرانيا لهذه المرحلة.

كاميرا مراقبة تظهر لحظة القصف الروسي لميدان في مدينة خاركيف الأوكرانية #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/hgNer5Ly3v — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 1, 2022

منذ ساعة رويتزر عن عمدة خاركيف: صواريخ روسية تستهدف مبنى البلدية في المدينة.

منذ ساعة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار: تخطي اتفاقية مونترو أو الإخلال بها لن يكون في مصلحة أي طرف.

منذ ساعة وزير الاقتصاد الفرنسي: سنشن حربا اقتصادية على روسيا تؤدي إلى انهيار اقتصادها.

منذ ساعة نائب رئيس الوزراء البريطاني: سنقوم بكل ما في وسعنا لتأخير سقوط كييف.

منذ ساعة نائب رئيس الوزراء البريطاني: لن نفرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا.

منذ ساعة نائب رئيس الوزراء البريطاني: سنضع حدا لآلة حرب بوتين من خلال قطع الإمدادات المالية الضرورية عنها.

منذ ساعة نائب رئيس الوزراء البريطاني: تبين أن غزو أوكرانيا عملية أخطر بكثير مما تخيل بوتين.

منذ ساعة الحكومة الصينية: ندعم الجهود الدبلوماسية التي تؤدي إلى تسوية سلمية لأزمة أوكرانيا.

منذ ساعة رويترز عن الاستخبارات البريطانية: روسيا كثفت عملياتها ليلا للحد من الخسارة بعد فشل سيطرتها على أجواء أوكرانيا.

منذ ساعة رويترز عن الاستخبارات البريطانية: روسيا فشلت حتى الآن في السيطرة على المجال الجوي الأوكراني.

منذ ساعتين رويترز عن الاستخبارات البريطانية: القوات الروسية كثفت قصفها المدفعي على شمال كييف.

منذ ساعتين وكالة النقل الجوي الروسية: نعمل على إجلاء مواطنينا من دول أغلقت مجالها الجوي أمام رحلات الطيران الروسية.

منذ ساعتين وكالة النقل الجوي الروسية: إغلاق الأجواء أمام الطائرات السويسرية على أساس المعاملة بالمثل.

منذ ساعتين وول ستريت جورنال: اتفاق بين وفدي أوكرانيا وروسيا على الاجتماع مرة أخرى على حدود بولندا بيلاروسيا.

مرتادو محطة مترو في كييف يقفون لحظة عند سماعهم شخصا يعزف النشيد الوطني#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/gXixhh5U7w — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 1, 2022

منذ ساعتين رويترز: ارتفاع سعر خام برنت إلى 99.97 دولار للبرميل الواحد.

منذ ساعتين رويترز عن مصدر دبلوماسي: مراقبو منظمة الأمن والتعاون بأوروبا سيغادرون مناطق سيطرة الانفصاليين بدونيتسك.

منذ ساعتين الداخلية الأوكرانية: تقارير عن محاولات روسية لقطع شبكات الاتصالات الهاتفية عن مدن البلاد.

منذ ساعتين فايننشال تايمز عن مسؤولين غربيين: نتوقع زيادة القتلى المدنيين لاستخدام موسكو مدفعية ثقيلة في كييف وخاركيف.

منذ 3 ساعات رويترز عن نائب وزير الداخلية البولندي: نحو 350 ألف شخص دخلوا أراضينا من أوكرانيا منذ الخميس.

منذ 3 ساعات الرئيس الروماني: نؤيد دمج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك.

منذ 3 ساعات رويترز: شركة فيزا تقول إنها مستعدة للامتثال لعقوبات إضافية قد تتخذ ضد روسيا.

منذ 3 ساعات نيويورك تايمز عن رئيس الوزراء الأوكراني: تسلمنا محطات إنترنت تعمل مع الأقمار الصناعية أرسلها إيلون ماسك.

منذ 3 ساعات الرئيس الشيشاني: مقتل 2 وإصابة 6 من أفراد قواتنا في أوكرانيا.

منذ 3 ساعات نيويورك تايمز: مركز العمليات الدفاعية للهجمات الإلكترونية في مايكروسوفت يرصد استهداف وزارات ومؤسسات أوكرانية.

منذ 3 ساعات بلومبرغ عن متحدث باسم شبكة نتفليكس: لن نضيف القنوات الروسية إلى خدماتنا في ضوء الأوضاع الحالية.

منذ 3 ساعات رئيس إدارة الدولة الإقليمية في سومي: مقتل 70 جنديا أوكرانيا باستهداف صاروخ لوحدة عسكرية في أوختيركا.

منذ 3 ساعات عمدة بلدية فاسيلكوف الأوكرانية: مقتل 2 وإصابة 3 في قصف صاروخي روسي دمر مباني سكنية.

منذ 3 ساعات عمدة خيرسون في جنوب أوكرانيا: الجيش الروسي على مشارف المدينة.

منذ 3 ساعات ميرفي بعد الإحاطة السرية بالكونغرس حول أوكرانيا: روسيا ستحاول محاصرة كييف وقطعها عن محيطها في الأسابيع المقبلة.

منذ 3 ساعات ميرفي بعد الإحاطة السرية حول أوكرانيا: واشنطن وحلفاؤها ينسقون لتجميد ممتلكات بوتين وأركان حكمه والتحفظ عليها.

منذ 3 ساعات السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي بعد الإحاطة السرية حول أوكرانيا: الأوكرانيون يستعدون بسرعة لحرب شوارع.

منذ 3 ساعات السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي بعد الإحاطة السرية حول أوكرانيا: الحرب من أجل كييف ستكون طويلة ودموية.

منذ 3 ساعات ريا نوفوستي: بنك أبلسين الأوزبكستاني يعلق تحويلات الأموال من وإلى روسيا.

منذ 3 ساعات هيئة أركان الجيش الأوكراني: روسيا قصفت المدن الأوكرانية منذ بداية الهجوم بـ 113 صاروخا من نوع إسكندر وكاليبر.

منذ 3 ساعات وكالة تاس الروسية: إجلاء أكثر من 132 ألفا من سكان دونباس إلى روسيا منذ 18 فبراير.

منذ 3 ساعات الدفاع الأوكرانية: نفذنا غارات جوية على أرتال الدبابات والمدرعات الروسية في منطقة تشيرنيهيف وقرب بيرديانسك.

منذ 3 ساعات وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين: العقوبات ضد البنك المركزي الروسي تهدف إلى تحييد الدفعات النقدية.

منذ 3 ساعات الدفاع الأوكرانية: أسقطنا 5 مقاتلات روسية من طراز سوخوي 35 وسوخوي 30 منذ بدء الهجوم.

منذ 3 ساعات الجيش الأمريكي: الغزو الروسي لأوكرانيا يقوض الأمن العالمي ومتحدون مع حلفائنا لردع العدوان على الناتو.

منذ 3 ساعات الجيش الأمريكي: رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث الغزو الروسي مع رؤساء أركان النيتو في اجتماع عبر الفيديو.

منذ 3 ساعات وسائل إعلام أوكرانية: غارات جوية على فينيتسا وتشيركاسي وسط البلاد.

منذ 3 ساعات وسائل إعلام أمريكية: شركة جنرال موتورز الأمريكية توقف تصدير السيارات إلى روسيا.

عاجل | الرئيس الأوكراني: القصف الروسي لمدننا لن يجعلنا نرضخ للشروط التي وضعتها موسكو لإرساء هدنة #مباشر_أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/HRhAJVGRKT — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 1, 2022

منذ 3 ساعات الدفاع الأوكرانية: نستبعد قيام البحرية الروسية بإنزال على شواطئنا في البحر الأسود بسبب سوء الأحوال الجوية.

منذ 3 ساعات وزير الخارجية الأوكراني: ندعو روسيا إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة العسكرية في بلادنا.

منذ 3 ساعات وزير الخارجية الأوكراني: طلبنا من محكمة العدل الدولية عقد جلسة استماع بأقرب وقت ممكن.

منذ 3 ساعات مراسل الجزيرة: صافرات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 3 ساعات رويترز عن مصدر مطلع: أجهزة روكو للبث التلفزيوني عبر الإنترنت تحذف قناة روسيا اليوم من قائمة القنوات الأوربية.

منذ ساعتين وزير الخارجية الأوكراني لنظيره الأمريكي: نطالب بمزيد من الأسلحة وتصعيد العقوبات ضد روسيا.

منذ ساعتين بلينكن: أكدنا لوزير الخارجية الأوكراني دعم واشنطن الثابت والتزامنا بمحاسبة روسيا على غزوها الوحشي غير المبرر.

منذ ساعتين رويترز عن متحدث باسم شركة سوني لإنتاج الأفلام: الشركة توقف خططا لإنتاج أعمال فنية في روسيا.

منذ ساعتين وكالة الأنباء الأوكرانية: القوات الروسية قصفت أحد المستشفيات في العاصمة كييف.

منذ ساعتين وزارة الدفاع الأوكرانية: طائرات مسيرة أوكرانية قصفت رتلا للقوات الروسية في مدينة زابوروجيا جنوبي البلاد.

منذ ساعتين وزارة الدفاع الأوكرانية: ارتفاع عدد المقاتلات الروسية التي أسقطت في محيط كييف إلى 5 خلال الساعات الماضية.

منذ ساعتين وزارة الدفاع الأوكرانية: سلاح الجو الأوكراني أسقط مقاتلتين روسيتين فجر اليوم في محيط العاصمة كييف.

منذ ساعتين عمدة مدينة ماريوبل جنوبي أوكرانيا: المدينة أصبحت غارقة في الظلام بعد قصف روسي استهدف محطات توليد الكهرباء.

منذ ساعتين رويترز عن شركة ماستر كارد: تطبيقا للعقوبات على روسيا قررنا حظر مؤسسات مالية روسية من استخدام شبكة مدفوعاتنا.

منذ ساعتين مراسل الجزيرة: اشتباكات متقطعة في المناطق الشمالية من العاصمة الأوكرانية.

منذ ساعتين وزارة الدفاع الأوكرانية تبث صورا لما قالت إنه تدمير رتل عسكري روسي يبعد عن كييف نحو 60 كيلومترا.

منذ ساعتين داليب سينغ لقناة MSNBC: إذا استخدمت روسيا الطاقة كسلاح فنحن مستعدون لذلك.

منذ ساعتين داليب سينغ لقناة MSNBC: نتباحث مع كبار منتجي ومستهلكي الطاقة بشأن مخزوناتنا الاستراتيجية لمنع ارتفاع الأسعار.

منذ ساعتين نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي لقناة MSNBC: لا يسمح لأي مؤسسة أمريكية أو أوروبية بإجراء معاملات بالروبل.

منذ ساعتين نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي لقناة MSNBC: يمكن دائما فرض مزيد من العقوبات وما زالت في جعبتنا أدوات أخرى.

منذ ساعتين وزارة الدفاع الأوكرانية: قوات روسية بدأت هجوما في خيرسون وتتقدم من جهة المطار إلى طريق نيكولاييف السريع.

منذ ساعتين الاتحاد الدولي للعبة الرغبي يقرر تعليق عضوية روسيا وبيلاروسيا في الاتحاد على خلفية حرب روسيا على أوكرانيا.

منذ ساعتين شركة ماكسار للأقمار الصناعية: صور تظهر اقتراب قافلة عسكرية روسية من شمال كييف بطول ما بين 17 إلى 40 ميلا.

منذ ساعتين سي إن إن: صور أقمار صناعية تظهر أن طول الأرتال العسكرية الروسية القريبة من العاصمة الأكرانية يمتد إلى 40 ميلا.

منذ ساعتين مراسلة الجزيرة: وزيرا الدفاع والخارجية الأمريكيان يقدمان إحاطة سرية بالكونغرس الآن بشأن حرب روسيا على أوكرانيا.

منذ ساعتين وسائل إعلام محلية أوكرانية: انفجارات ضخمة في محيط مطار مدينة خيرسون.

منذ ساعتين مراسل الجزيرة: انطلاق صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ ساعتين مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تعرض أي من المنشآت النووية الأوكرانية لحادث واحد ستكون له تداعيات خطيرة.

منذ ساعتين الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعقد اجتماعا طارئا اليوم الأربعاء لبحث وضع المفاعلات النووية النشطة في أوكرانيا.

منذ ساعتين الاتحاد الروسي لكرة القدم: نرفض عقوبات الفيفا والاتحاد الأوروبي وسنطعن فيها لدى محكمة التحكيم الرياضية.

منذ ساعتين الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقرران حظر الأندية والمنتخبات الروسية من المشاركة بالمنافسات حتى إشعار آخر.

منذ ساعتين الفيفا يحظر المنتخب الروسي من المنافسات الدولية مما سيؤدي إلى إخراجه من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.