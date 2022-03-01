حرب روسيا على أوكرانيا.. آخر تطورات اليوم السادس لحظة بلحظة (بث مباشر)
مع دخول الحرب يومها السادس، أعلنت روسيا سيطرتها على الأجواء الأوكرانية كاملة في وقت تكثف فيه عملياتها البرية وتقترب قواتها من العاصمة كييف، التي تلقت مزيدًا من الأسلحة الغربية وكشفت عن تشكيل فيلق دولي في محاولة لوقف التقدم الروسي.
وتجدد القصف الروسي على العاصمة الأوكرانية مساء أمس الإثنين عقب انتهاء مفاوضات وقف إطلاق النار بين الوفدين الروسي والأوكراني في بيلاروسيا، وقالت وسائل إعلام روسية إن الوفدين عادا إلى عاصمتيهما للتشاور قبل عقد جولة جديدة. ودوّت انفجارات عنيفة وصافرات الإنذار في أرجاء كييف وتسببت في اندلاع حرائق.
ولم تتوقف إعلانات الدول بفرض عقوبات إضافية على روسيا إثر عملياتها العسكرية في أوكرانيا. وفي موقف نادر، طالبت تركيا جميع الدول بعدم إرسال سفن حربية إلى مضايقها بين البحرين المتوسط والأسود بموجب معاهدة مونترو المبرمة عام 1936.
وللاطلاع على تطورات اليوم الخامس من حرب روسيا على أوكرانيا اضغط هنا.
إليكم أبرز تطورات اليوم السادس.. لحظة بلحظة:
سلطات كييف: حالة تأهب جوي في العاصمة وعلى الجميع التوجه إلى ملاجئ الدفاع المدني فورا.
رويترز عن إعلام روسي: قائد الانفصاليين في دونيتسك يقول إن هدفهم السيطرة على مرفأ ماريوبول اليوم.
الرئيس الأوكراني: المفاوضات مع الجانب الروسي لم تحقق النتائج المطلوبة.
وزارة المالية البريطانية: فرض عقوبات على سبيربنك أكبر مصرف روسي.
الرئيس الأوكراني: كييف هي أهم هدف للعدو الذي يريد أن يدمر هويتنا.
الرئيس الأوكراني: على المجتمع الدولي أن يوقف العدو وروسيا يجب ألا تكون عضوا في مجلس الأمن.
الرئيس الأوكراني: سننتصر على روسيا وسنواصل صمودنا في كل المدن الأوكرانية وقريبا سنعرف السلام مجددا.
الرئيس الأوكراني: العالم يعرف ما هي الإجراءات المطلوبة لإيقاف العدو الروسي.
الرئيس البيلاروسي: أنظمة دفاعنا الجوي في حالة تأهب لمنع ضرب القوات الروسية من الخلف.
نائب رئيس الوزراء البريطاني: لن نشارك بشكل مباشر في العمليات العسكرية ضد القوات الروسية.
الرئيس البيلاروسي: ليست لدينا خطط للمشاركة في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا.
رويترز: يوتيوب تعلن إغلاق قنوات روسيا اليوم ووكالة الأنباء الروسية سبوتنيك عبر أوربا.
دائرة الطوارئ الأوكرانية: إصابة 6 أشخاص بينهم طفل بسبب قصف روسي استهدف مبنى إدارة ولاية خاركيف.
رويترز عن عمدة ماريوبل جنوبي أوكرانيا: المدينة تحت القصف الروسي المتواصل.
وزير الخارجية الأوكراني: بوتين غير قادر على كسر بلادنا ويرتكب المزيد من جرائم الحرب بقتل المدنيين الأبرياء.
نائب رئيس الوزراء البريطاني: احتمالات نجاح الدبلوماسية في حل الأزمة الأوكرانية ضئيلة حاليا.
نائب رئيس الوزراء البريطاني: لا يمكننا تأكيد التقارير التي تفيد بأن بوتين استخدم القنابل العنقودية بأوكرانيا.
المرشد الإيراني: نعارض الحرب في أوكرانيا ولا ندعم قتل الأبرياء وتدمير البنى التحتية في أي مكان بالعالم.
المرشد الإیراني: أوكرانيا ضحية السياسة الأمريكية وواشنطن هي من أوصلت أوكرانيا لهذه المرحلة.
كاميرا مراقبة تظهر لحظة القصف الروسي لميدان في مدينة خاركيف الأوكرانية #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/hgNer5Ly3v
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 1, 2022
رويتزر عن عمدة خاركيف: صواريخ روسية تستهدف مبنى البلدية في المدينة.
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار: تخطي اتفاقية مونترو أو الإخلال بها لن يكون في مصلحة أي طرف.
وزير الاقتصاد الفرنسي: سنشن حربا اقتصادية على روسيا تؤدي إلى انهيار اقتصادها.
نائب رئيس الوزراء البريطاني: سنقوم بكل ما في وسعنا لتأخير سقوط كييف.
نائب رئيس الوزراء البريطاني: لن نفرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا.
نائب رئيس الوزراء البريطاني: سنضع حدا لآلة حرب بوتين من خلال قطع الإمدادات المالية الضرورية عنها.
نائب رئيس الوزراء البريطاني: تبين أن غزو أوكرانيا عملية أخطر بكثير مما تخيل بوتين.
الحكومة الصينية: ندعم الجهود الدبلوماسية التي تؤدي إلى تسوية سلمية لأزمة أوكرانيا.
رويترز عن الاستخبارات البريطانية: روسيا كثفت عملياتها ليلا للحد من الخسارة بعد فشل سيطرتها على أجواء أوكرانيا.
رويترز عن الاستخبارات البريطانية: روسيا فشلت حتى الآن في السيطرة على المجال الجوي الأوكراني.
رويترز عن الاستخبارات البريطانية: القوات الروسية كثفت قصفها المدفعي على شمال كييف.
وكالة النقل الجوي الروسية: نعمل على إجلاء مواطنينا من دول أغلقت مجالها الجوي أمام رحلات الطيران الروسية.
وكالة النقل الجوي الروسية: إغلاق الأجواء أمام الطائرات السويسرية على أساس المعاملة بالمثل.
وول ستريت جورنال: اتفاق بين وفدي أوكرانيا وروسيا على الاجتماع مرة أخرى على حدود بولندا بيلاروسيا.
مرتادو محطة مترو في كييف يقفون لحظة عند سماعهم شخصا يعزف النشيد الوطني#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/gXixhh5U7w
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 1, 2022
رويترز: ارتفاع سعر خام برنت إلى 99.97 دولار للبرميل الواحد.
رويترز عن مصدر دبلوماسي: مراقبو منظمة الأمن والتعاون بأوروبا سيغادرون مناطق سيطرة الانفصاليين بدونيتسك.
الداخلية الأوكرانية: تقارير عن محاولات روسية لقطع شبكات الاتصالات الهاتفية عن مدن البلاد.
فايننشال تايمز عن مسؤولين غربيين: نتوقع زيادة القتلى المدنيين لاستخدام موسكو مدفعية ثقيلة في كييف وخاركيف.
رويترز عن نائب وزير الداخلية البولندي: نحو 350 ألف شخص دخلوا أراضينا من أوكرانيا منذ الخميس.
الرئيس الروماني: نؤيد دمج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك.
رويترز: شركة فيزا تقول إنها مستعدة للامتثال لعقوبات إضافية قد تتخذ ضد روسيا.
نيويورك تايمز عن رئيس الوزراء الأوكراني: تسلمنا محطات إنترنت تعمل مع الأقمار الصناعية أرسلها إيلون ماسك.
الرئيس الشيشاني: مقتل 2 وإصابة 6 من أفراد قواتنا في أوكرانيا.
نيويورك تايمز: مركز العمليات الدفاعية للهجمات الإلكترونية في مايكروسوفت يرصد استهداف وزارات ومؤسسات أوكرانية.
بلومبرغ عن متحدث باسم شبكة نتفليكس: لن نضيف القنوات الروسية إلى خدماتنا في ضوء الأوضاع الحالية.
رئيس إدارة الدولة الإقليمية في سومي: مقتل 70 جنديا أوكرانيا باستهداف صاروخ لوحدة عسكرية في أوختيركا.
عمدة بلدية فاسيلكوف الأوكرانية: مقتل 2 وإصابة 3 في قصف صاروخي روسي دمر مباني سكنية.
عمدة خيرسون في جنوب أوكرانيا: الجيش الروسي على مشارف المدينة.
تغطية خاصة لتطورات #الحرب_الروسية_الأوكرانية#أوكرانيا_مباشر https://t.co/55L3VTB9Rr
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 28, 2022
ميرفي بعد الإحاطة السرية بالكونغرس حول أوكرانيا: روسيا ستحاول محاصرة كييف وقطعها عن محيطها في الأسابيع المقبلة.
ميرفي بعد الإحاطة السرية حول أوكرانيا: واشنطن وحلفاؤها ينسقون لتجميد ممتلكات بوتين وأركان حكمه والتحفظ عليها.
السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي بعد الإحاطة السرية حول أوكرانيا: الأوكرانيون يستعدون بسرعة لحرب شوارع.
السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي بعد الإحاطة السرية حول أوكرانيا: الحرب من أجل كييف ستكون طويلة ودموية.
ريا نوفوستي: بنك أبلسين الأوزبكستاني يعلق تحويلات الأموال من وإلى روسيا.
هيئة أركان الجيش الأوكراني: روسيا قصفت المدن الأوكرانية منذ بداية الهجوم بـ 113 صاروخا من نوع إسكندر وكاليبر.
وكالة تاس الروسية: إجلاء أكثر من 132 ألفا من سكان دونباس إلى روسيا منذ 18 فبراير.
الدفاع الأوكرانية: نفذنا غارات جوية على أرتال الدبابات والمدرعات الروسية في منطقة تشيرنيهيف وقرب بيرديانسك.
وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين: العقوبات ضد البنك المركزي الروسي تهدف إلى تحييد الدفعات النقدية.
الدفاع الأوكرانية: أسقطنا 5 مقاتلات روسية من طراز سوخوي 35 وسوخوي 30 منذ بدء الهجوم.
الجيش الأمريكي: الغزو الروسي لأوكرانيا يقوض الأمن العالمي ومتحدون مع حلفائنا لردع العدوان على الناتو.
الجيش الأمريكي: رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث الغزو الروسي مع رؤساء أركان النيتو في اجتماع عبر الفيديو.
وسائل إعلام أوكرانية: غارات جوية على فينيتسا وتشيركاسي وسط البلاد.
وسائل إعلام أمريكية: شركة جنرال موتورز الأمريكية توقف تصدير السيارات إلى روسيا.
عاجل | الرئيس الأوكراني: القصف الروسي لمدننا لن يجعلنا نرضخ للشروط التي وضعتها موسكو لإرساء هدنة #مباشر_أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/HRhAJVGRKT
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 1, 2022
الدفاع الأوكرانية: نستبعد قيام البحرية الروسية بإنزال على شواطئنا في البحر الأسود بسبب سوء الأحوال الجوية.
وزير الخارجية الأوكراني: ندعو روسيا إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة العسكرية في بلادنا.
وزير الخارجية الأوكراني: طلبنا من محكمة العدل الدولية عقد جلسة استماع بأقرب وقت ممكن.
مراسل الجزيرة: صافرات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف.
رويترز عن مصدر مطلع: أجهزة روكو للبث التلفزيوني عبر الإنترنت تحذف قناة روسيا اليوم من قائمة القنوات الأوربية.
وزير الخارجية الأوكراني لنظيره الأمريكي: نطالب بمزيد من الأسلحة وتصعيد العقوبات ضد روسيا.
بلينكن: أكدنا لوزير الخارجية الأوكراني دعم واشنطن الثابت والتزامنا بمحاسبة روسيا على غزوها الوحشي غير المبرر.
رويترز عن متحدث باسم شركة سوني لإنتاج الأفلام: الشركة توقف خططا لإنتاج أعمال فنية في روسيا.
وكالة الأنباء الأوكرانية: القوات الروسية قصفت أحد المستشفيات في العاصمة كييف.
وزارة الدفاع الأوكرانية: طائرات مسيرة أوكرانية قصفت رتلا للقوات الروسية في مدينة زابوروجيا جنوبي البلاد.
وزارة الدفاع الأوكرانية: ارتفاع عدد المقاتلات الروسية التي أسقطت في محيط كييف إلى 5 خلال الساعات الماضية.
وزارة الدفاع الأوكرانية: سلاح الجو الأوكراني أسقط مقاتلتين روسيتين فجر اليوم في محيط العاصمة كييف.
عمدة مدينة ماريوبل جنوبي أوكرانيا: المدينة أصبحت غارقة في الظلام بعد قصف روسي استهدف محطات توليد الكهرباء.
رويترز عن شركة ماستر كارد: تطبيقا للعقوبات على روسيا قررنا حظر مؤسسات مالية روسية من استخدام شبكة مدفوعاتنا.
مراسل الجزيرة: اشتباكات متقطعة في المناطق الشمالية من العاصمة الأوكرانية.
وزارة الدفاع الأوكرانية تبث صورا لما قالت إنه تدمير رتل عسكري روسي يبعد عن كييف نحو 60 كيلومترا.
مشاهد لن ينساها الأوكرانيون.. أبرز لقطات #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا https://t.co/WDZ8Q9cqcH
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 1, 2022
داليب سينغ لقناة MSNBC: إذا استخدمت روسيا الطاقة كسلاح فنحن مستعدون لذلك.
داليب سينغ لقناة MSNBC: نتباحث مع كبار منتجي ومستهلكي الطاقة بشأن مخزوناتنا الاستراتيجية لمنع ارتفاع الأسعار.
نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي لقناة MSNBC: لا يسمح لأي مؤسسة أمريكية أو أوروبية بإجراء معاملات بالروبل.
نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي لقناة MSNBC: يمكن دائما فرض مزيد من العقوبات وما زالت في جعبتنا أدوات أخرى.
وزارة الدفاع الأوكرانية: قوات روسية بدأت هجوما في خيرسون وتتقدم من جهة المطار إلى طريق نيكولاييف السريع.
الاتحاد الدولي للعبة الرغبي يقرر تعليق عضوية روسيا وبيلاروسيا في الاتحاد على خلفية حرب روسيا على أوكرانيا.
شركة ماكسار للأقمار الصناعية: صور تظهر اقتراب قافلة عسكرية روسية من شمال كييف بطول ما بين 17 إلى 40 ميلا.
سي إن إن: صور أقمار صناعية تظهر أن طول الأرتال العسكرية الروسية القريبة من العاصمة الأكرانية يمتد إلى 40 ميلا.
مراسلة الجزيرة: وزيرا الدفاع والخارجية الأمريكيان يقدمان إحاطة سرية بالكونغرس الآن بشأن حرب روسيا على أوكرانيا.
وسائل إعلام محلية أوكرانية: انفجارات ضخمة في محيط مطار مدينة خيرسون.
مراسل الجزيرة: انطلاق صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف.
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تعرض أي من المنشآت النووية الأوكرانية لحادث واحد ستكون له تداعيات خطيرة.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعقد اجتماعا طارئا اليوم الأربعاء لبحث وضع المفاعلات النووية النشطة في أوكرانيا.
الاتحاد الروسي لكرة القدم: نرفض عقوبات الفيفا والاتحاد الأوروبي وسنطعن فيها لدى محكمة التحكيم الرياضية.
الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقرران حظر الأندية والمنتخبات الروسية من المشاركة بالمنافسات حتى إشعار آخر.
الفيفا يحظر المنتخب الروسي من المنافسات الدولية مما سيؤدي إلى إخراجه من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.
الرئيس الأوكراني: المفاوضات مع روسيا لم تحقق النتائج المرجوة بالنسبة لنا.