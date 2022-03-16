حرب روسيا على أوكرانيا.. تطورات اليوم الـ21 لحظة بلحظة (بث مباشر)

تتزايد وتيرة القصف الروسي على المدن والبلدات الأوكرانية مع دخول حرب روسيا على أوكرانيا يومها الحادي والعشرين، بينما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن محادثات السلام تبدو أكثر واقعية.

وقتلت ضربات جوية روسية خمسة أشخاص في العاصمة كييف ووصل عدد اللاجئين جراء غزو موسكو إلى ثلاثة ملايين.

ولم تسيطر موسكو على أي من المدن العشر الأكبر في أوكرانيا بعد توغلها الذي بدأ في 24 فبراير/شباط، وهو أكبر هجوم على دولة أوربية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

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آخر تطورات اليوم الـ21 للحرب:

منذ ساعة هيئة الأركان الأوكرانية: القوات الروسية تواصل شن هجمات بالقذائف والقنابل على البنية التحتية والمناطق السكنية.

منذ ساعة هيئة الأركان الأوكرانية: طائراتنا شنت 9 ضربات جوية استهدفت طوابير من العتاد العسكري للقوات الروسية.

منذ ساعة السفارة الروسية في واشنطن: الهجمات الأمريكية بفرض عقوبات جديدة لن تمر دون رد.

منذ ساعة السفارة الروسية في واشنطن: العقوبات الأمريكية الجديدة تدفع العلاقات الثنائية إلى طريق مسدود.

منذ ساعة السلطات الأوكرانية في مدينة زابوروجيا: قصف روسي على محطة قطار في منطقة زابوريزهيا.

منذ ساعة هيئة الأركان الأوكرانية: تدمير 3 مقاتلات روسية من طراز “سو 34” وإسقاط مروحية و3 مسيرات واعتراض صاروخين.

منذ ساعة هيئة الأركان الأوكرانية: قواتنا المسلحة شنت ضربات ساحقة على مجموعة من القوات الروسية في مناطق مختلفة.

منذ ساعة CNN عن بلينكن: قلقون من احتمال قيام الصين بتقديم دعم مادي لروسيا أو تقويض العقوبات المفروضة على موسكو.

منذ ساعة CNN عن وزير الخارجية الأمريكي: ستكون هناك دولة أوكرانية مستقلة لفترة أطول بكثير من فترة وجود بوتين نفسه.