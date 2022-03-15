حرب روسيا على أوكرانيا.. تطورات اليوم الـ20 لحظة بلحظة (بث مباشر)

تستمر المعارك مع دخول حرب روسيا على أوكرانيا يومها الـ20، في حين تتواصل المفاوضات اليوم الثلاثاء بين موسكو وكييف، وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا لم تحقق النتائج المرجوة، إنها خسرت الكثير من قواتها فضلًا عن فرض عقوبات عليها.

وصرح المستشار بالرئاسة الأوكرانية أوليكسي أريستوفيتش بأنه يرجح أن تنتهي الحرب في أوكرانيا بحلول أوائل مايو/ أيار المقبل عندما ينفد ما لدى روسيا من الموارد اللازمة لعملياتها العسكرية، لكنه أضاف أن من السيناريوهات “الجنونية تماما” أن ترسل روسيا مجندين جددا بعد شهر واحد فقط من التدريب.

من ناحيتها، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا قد تكون لديها خطط لاستخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا ردًّا على هجوم مزعوم ضد القوات الروسية -وفق تعبيرها- لكنها لم تذكر أدلة على ذلك، وأضافت أن موسكو قد تقدم “أدلة ملفقة على تخطيط أوكراني مزعوم لاستخدام مثل هذه الأسلحة”.

يمكنكم متابعة تطورات اليوم الـ(19) من هنا

آخر تطورات اليوم الـ20 للحرب:

منذ 57 دقيقة المجلس الأوربي:

الاتحاد الأوربي يقر عقوبات جديدة تتضمن منع التعامل مع مؤسسات مملوكة للدولة في روسيا.

العقوبات الأوربية تحظر الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة الروسي.

على طريقة "البلاي ستيشن".. تسجيل نشره الجيش الأوكراني بكاميرا داخل آلية يرصد معارك مع القوات الروسية في ماريوبول #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/x6D5CUAn0t — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 15, 2022

منذ ساعتين رئيس وزراء التشيك: سنقدم خلال زيارتنا إلى كييف اليوم حزمة واسعة من المساعدات لأوكرانيا ومواطنيها.

منذ ساعتين رؤساء حكومات بولندا وتشيكيا وسلوفينيا يلتقون اليوم في كييف الرئيس الأوكراني ممثلين عن المجلس الأوربي.

منذ ساعتين وزارة الخارجية الصينية: منتدى مجموعة العشرين ليس منبرا مناسبا لنقاش قضية أوكرانيا.

منذ ساعتين سلطات دونيتسك الانفصالية: 294 شخصا عالقون تحت الأرض في منجم سكوتشينسكي بعد تعرضه لقصف أوكراني.

منذ ساعتين الدفاع الروسية:

قواتنا أحكمت السيطرة بالكامل على منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا.

دمرنا 136 منشأة عسكرية أوكرانية خلال 24 ساعة الماضية.

منذ ساعتين نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: اتفقنا مع الروس على فتح 9 ممرات إنسانية في دونيتسك وكييف وسومي وخاركيف.

منذ ساعتين وكالة نوفوستي عن الخارجية الروسية: قرار عودة دونيتسك ولوهانسك إلى أوكرانيا يبقى بأيدي سكانهما.

منذ ساعتين إنترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية: القوات الروسية أحكمت سيطرتها كلّيًّا على منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا.

متظاهرة في روسيا تقتحم الاستديو في قناة روسية وهي تحمل لوحة مكتوب عليها: "لا للحرب!"

وتقول للمشاهدين: "لا تصدقوا حربنا الدعائية، إنهم يكذبون علينا"#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/xI96dptoo7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 15, 2022

منذ 3 ساعات المتحدث باسم الحكومة الفرنسية:

نقف مع الأوكرانيين ولكن لا نريد الدخول في مواجهة مع روسيا.

من المهم أن تحترم الشركات الفرنسية العقوبات المفروضة على روسيا.

منذ 3 ساعات هيئة الطوارئ الأوكرانية: قتيلان على الأقل بقصف روسي لمبنى سكني في العاصمة كييف.

منذ 3 ساعات عمدة كييف: سقوط قذائف روسية على مبنيين سكنيين في سفياتوشينسكي غربي العاصمة.

منذ 4 ساعات وزارة الدفاع البريطانية:

لم نر أي دليل يدعم اتهامات روسيا بأن أوكرانيا تعتزم استخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية.

روسيا ربما تخطط لاستخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية بعملية زائفة وتزوير أدلة ضد كييف.

خروج مظاهرات على مدى أيام عدة في مدن خيرسون وميليتوبول وبيرديانسك التي تحتلها روسيا.

روسيا قد تجري استفتاء في خيرسون باعتبارها جمهورية انفصالية على غرار دونيتسك ولوهانسك.

منذ 4 ساعات عمدة سومي الأوكرانية: تخصيص 5 ممرات إنسانية لإجلاء السكان من المدينة وبلداتها اليوم.

رسالة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الشعب الروسي#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/8Uwzb0PDAB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 15, 2022

منذ 4 ساعات مستشار عمدة ماريوبول الأوكرانية:

عدد القتلى قد يصل إلى 20 ألف شخص وندفن الموتى في الساحات والشوارع.

80% من المدينة أصبحت غير صالحة للسكن والقوات الروسية دمرت آخر متجر للبقالة.

الخدمات البلدية لا تعمل في المدينة وآخر مصدر للمياه توقف قبل أيام.

منذ 4 ساعات السلطات الأوكرانية في دونيتسك: القوات الروسية قتلت أمس 5 أشخاص من سكان المدينة.

منذ 4 ساعات نائب رئيس الوزراء الروسي: لا توجد مخاطر من نقص الغذاء في أسواقنا بسبب العقوبات الغربية.

منذ 4 ساعات هيئة الطوارئ الأوكرانية: إخماد حريق بمبنى سكني في حي بوديلسكي بكييف إثر سقوط قذيفة روسية.

منذ 4 ساعات السفارة الصينية في لندن:

مزاعم واشنطن بأن روسيا طلبت مساعدة عسكرية من بيجين هي معلومات مضللة.

الأولوية الملحّة الآن هي وقف التصعيد لمنع الأمور من الخروج عن السيطرة.

منذ 4 ساعات الانفصاليون في دونيتسك: قصف مكثف من القوات الأوكرانية على منطقة بتروفسكي.

منذ 4 ساعات وزارة الدفاع الأوكرانية:

قواتنا توجّه ضربات مدمّرة للمحتلّين وأسقطت 6 طائرات منها 4 من نوع هليكوبتر في 24 ساعة.

القوات الروسية لم تحقق تقدما كبيرا في جميع مناطق القتال.

القوات الروسية تستخدم البنية التحتية المدنية لإطلاق النار ونشر أسلحتها ومعداتها.

قواتنا قتلت 150 جنديا ودمرت 7 عربات للروس أثناء محاولة السيطرة على ماريوبول.

منذ 4 ساعات رويترز عن وسائل إعلام أوكرانية: عودة إمداد الكهرباء لمحطة تشرنوبيل النووية الأوكرانية.

منذ 4 ساعات مراسل الجزيرة: سماع صوت انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف جراء قصف روسي.

منذ 4 ساعات رويترز: اليابان تقرر تجميد أصول 17 فردا روسيا من خلال فرض ضوابط على مدفوعاتهم ومعاملاتهم المالية.

منذ 4 ساعات المتحدث باسم البنتاغون في مقابلة مع قناة سي إن إن: