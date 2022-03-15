حرب روسيا على أوكرانيا.. تطورات اليوم الـ20 لحظة بلحظة (بث مباشر)
تستمر المعارك مع دخول حرب روسيا على أوكرانيا يومها الـ20، في حين تتواصل المفاوضات اليوم الثلاثاء بين موسكو وكييف، وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا لم تحقق النتائج المرجوة، إنها خسرت الكثير من قواتها فضلًا عن فرض عقوبات عليها.
وصرح المستشار بالرئاسة الأوكرانية أوليكسي أريستوفيتش بأنه يرجح أن تنتهي الحرب في أوكرانيا بحلول أوائل مايو/ أيار المقبل عندما ينفد ما لدى روسيا من الموارد اللازمة لعملياتها العسكرية، لكنه أضاف أن من السيناريوهات “الجنونية تماما” أن ترسل روسيا مجندين جددا بعد شهر واحد فقط من التدريب.
من ناحيتها، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا قد تكون لديها خطط لاستخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا ردًّا على هجوم مزعوم ضد القوات الروسية -وفق تعبيرها- لكنها لم تذكر أدلة على ذلك، وأضافت أن موسكو قد تقدم “أدلة ملفقة على تخطيط أوكراني مزعوم لاستخدام مثل هذه الأسلحة”.
يمكنكم متابعة تطورات اليوم الـ(19) من هنا
آخر تطورات اليوم الـ20 للحرب:
المجلس الأوربي:
- الاتحاد الأوربي يقر عقوبات جديدة تتضمن منع التعامل مع مؤسسات مملوكة للدولة في روسيا.
- العقوبات الأوربية تحظر الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة الروسي.
على طريقة "البلاي ستيشن".. تسجيل نشره الجيش الأوكراني بكاميرا داخل آلية يرصد معارك مع القوات الروسية في ماريوبول #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/x6D5CUAn0t
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 15, 2022
رئيس وزراء التشيك: سنقدم خلال زيارتنا إلى كييف اليوم حزمة واسعة من المساعدات لأوكرانيا ومواطنيها.
رؤساء حكومات بولندا وتشيكيا وسلوفينيا يلتقون اليوم في كييف الرئيس الأوكراني ممثلين عن المجلس الأوربي.
وزارة الخارجية الصينية: منتدى مجموعة العشرين ليس منبرا مناسبا لنقاش قضية أوكرانيا.
سلطات دونيتسك الانفصالية: 294 شخصا عالقون تحت الأرض في منجم سكوتشينسكي بعد تعرضه لقصف أوكراني.
الدفاع الروسية:
- قواتنا أحكمت السيطرة بالكامل على منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا.
- دمرنا 136 منشأة عسكرية أوكرانية خلال 24 ساعة الماضية.
نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: اتفقنا مع الروس على فتح 9 ممرات إنسانية في دونيتسك وكييف وسومي وخاركيف.
وكالة نوفوستي عن الخارجية الروسية: قرار عودة دونيتسك ولوهانسك إلى أوكرانيا يبقى بأيدي سكانهما.
إنترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية: القوات الروسية أحكمت سيطرتها كلّيًّا على منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا.
متظاهرة في روسيا تقتحم الاستديو في قناة روسية وهي تحمل لوحة مكتوب عليها: "لا للحرب!"
وتقول للمشاهدين: "لا تصدقوا حربنا الدعائية، إنهم يكذبون علينا"#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/xI96dptoo7
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 15, 2022
المتحدث باسم الحكومة الفرنسية:
- نقف مع الأوكرانيين ولكن لا نريد الدخول في مواجهة مع روسيا.
- من المهم أن تحترم الشركات الفرنسية العقوبات المفروضة على روسيا.
هيئة الطوارئ الأوكرانية: قتيلان على الأقل بقصف روسي لمبنى سكني في العاصمة كييف.
عمدة كييف: سقوط قذائف روسية على مبنيين سكنيين في سفياتوشينسكي غربي العاصمة.
وزارة الدفاع البريطانية:
- لم نر أي دليل يدعم اتهامات روسيا بأن أوكرانيا تعتزم استخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية.
- روسيا ربما تخطط لاستخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية بعملية زائفة وتزوير أدلة ضد كييف.
- خروج مظاهرات على مدى أيام عدة في مدن خيرسون وميليتوبول وبيرديانسك التي تحتلها روسيا.
- روسيا قد تجري استفتاء في خيرسون باعتبارها جمهورية انفصالية على غرار دونيتسك ولوهانسك.
عمدة سومي الأوكرانية: تخصيص 5 ممرات إنسانية لإجلاء السكان من المدينة وبلداتها اليوم.
رسالة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الشعب الروسي#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/8Uwzb0PDAB
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 15, 2022
مستشار عمدة ماريوبول الأوكرانية:
- عدد القتلى قد يصل إلى 20 ألف شخص وندفن الموتى في الساحات والشوارع.
- 80% من المدينة أصبحت غير صالحة للسكن والقوات الروسية دمرت آخر متجر للبقالة.
- الخدمات البلدية لا تعمل في المدينة وآخر مصدر للمياه توقف قبل أيام.
السلطات الأوكرانية في دونيتسك: القوات الروسية قتلت أمس 5 أشخاص من سكان المدينة.
نائب رئيس الوزراء الروسي: لا توجد مخاطر من نقص الغذاء في أسواقنا بسبب العقوبات الغربية.
هيئة الطوارئ الأوكرانية: إخماد حريق بمبنى سكني في حي بوديلسكي بكييف إثر سقوط قذيفة روسية.
السفارة الصينية في لندن:
- مزاعم واشنطن بأن روسيا طلبت مساعدة عسكرية من بيجين هي معلومات مضللة.
- الأولوية الملحّة الآن هي وقف التصعيد لمنع الأمور من الخروج عن السيطرة.
الانفصاليون في دونيتسك: قصف مكثف من القوات الأوكرانية على منطقة بتروفسكي.
تطورات #الحرب_الروسية_الأوكرانية في يومها الـ 20 #مباشر_أوكرانيا https://t.co/qm5XW2dmZn
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 15, 2022
وزارة الدفاع الأوكرانية:
- قواتنا توجّه ضربات مدمّرة للمحتلّين وأسقطت 6 طائرات منها 4 من نوع هليكوبتر في 24 ساعة.
- القوات الروسية لم تحقق تقدما كبيرا في جميع مناطق القتال.
- القوات الروسية تستخدم البنية التحتية المدنية لإطلاق النار ونشر أسلحتها ومعداتها.
- قواتنا قتلت 150 جنديا ودمرت 7 عربات للروس أثناء محاولة السيطرة على ماريوبول.
رويترز عن وسائل إعلام أوكرانية: عودة إمداد الكهرباء لمحطة تشرنوبيل النووية الأوكرانية.
مراسل الجزيرة: سماع صوت انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف جراء قصف روسي.
رويترز: اليابان تقرر تجميد أصول 17 فردا روسيا من خلال فرض ضوابط على مدفوعاتهم ومعاملاتهم المالية.
المتحدث باسم البنتاغون في مقابلة مع قناة سي إن إن:
- نراقب عن كثب الأجواء البولندية على الحدود مع أوكرانيا.
- مستعدون لاستخدام قنوات تفادي الاشتباك مع روسيا عند الضرورة.
- نفضل عدم إرسال طائرات أمريكية لأوكرانيا لأن بوتين قد يرى ذلك خطوة تصعيدية.
- واشنطن لن تقف في وجه أي دولة تسعى لإرسال طائرات أو أي أنظمة إلى أوكرانيا.