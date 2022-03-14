حرب روسيا على أوكرانيا.. تطورات اليوم الـ19 لحظة بلحظة (بث مباشر)

دانت واشنطن الهجوم الصاروخي الروسي على قاعدة أوكرانية قرب حدود بولندا أمس الأحد، وجدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مطالبته حلف شمال الأطلسي (ناتو) بفرض منطقة حظر طيران فوق بلاده “قبل أن تسقط الصواريخ الروسية على أراضي الحلف”، في حين دخلت الحرب يومها الـ19.

وجاء نداء زيلينسكي بعد مقتل وإصابة العشرات إثر هجوم صاروخي على تلك القاعدة التي تقع في يافوريف بالقرب من حدود أوكرانيا مع بولندا العضو في الناتو، وبعد أن أكد مسؤولون في الكرملين والرئاسة الأوكرانية أن المفاوضات بين موسكو وكييف ستُستأنف اليوم الاثنين.

من ناحية أخرى، نقلت نيويورك تايمز وواشنطن بوست وفايننشال تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن روسيا طلبت من الصين عتادًا عسكريًّا ومعونات اقتصادية لمساعدتها على تجاوز العقوبات الغربية، لكن متحدثًا باسم السفارة الصينية في واشنطن قال لوسائل إعلام إنه لم يسمع بذلك مطلقًا.

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آخر تطورات اليوم الـ19 للحرب:

منذ 24 دقيقة رويترز عن مصادر: طائرة رجل الأعمال الروسي أبراموفيتش في إسرائيل وتغادر اليوم بعد أقل من 24 ساعة من وصولها.

منذ 26 دقيقة متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية: أكثر من 146 ألف لاجئ من أوكرانيا وصلوا إلى ألمانيا حتى الآن.

منذ 26 دقيقة رئيس الوزراء الأوكراني: نطالب بوقف الحرب فورا ومصير أوربا يعتمد على قوة أوكرانيا.

منذ 29 دقيقة وتاس: وزارة المالية الروسية توافق على إجراء مؤقت لسداد التزامات الدين العام بالعملة الأجنبية.

منذ 29 دقيقة أ ف ب عن مفاوض أوكراني: بدء جلسة المفاوضات الجديدة بين الروس والأوكرانيين.

منذ ساعة الحكومة البولندية: أكثر من مليون و758 ألف أوكراني عبروا الحدود منذ بدء العدوان الروسي على بلادهم.

منذ ساعة انفصاليو دونيتسك: ارتفاع عدد قتلى القصف الأوكراني على المدينة إلى 23 بينهم أطفال.

منذ ساعة رويترز عن مدير وكالة الطاقة الدولية: نحث منتجي النفط على زيادة الإنتاج.

عاجل | وزارة الدفاع الروسية: طيار روسي يتمكن من الهبوط بطائرة (إس يو 25) بعد إصابتها بـ #صاروخ أوكراني #مباشر_أوكرانيا #الحرب_الروسية_الاوكرانية pic.twitter.com/Iv4bpLO4Jt — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 14, 2022

منذ ساعتين وزير الخارجية القطري:

أتطلع لمناقشة مسارات المفاوضات في أوكرانيا ونتمنى اللجوء للحلول السلمية في أسرع وقت ممكن.

نؤمن بالدبلوماسية ولا ندخر أي جهد لدعم الجهود الدولية لإيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا.

العالم يمر بمرحلة حرجة وتصعيد لم نشهده منذ زمن.

نتابع في قطر مستجدات الأزمة وتداعياتها على الأوضاع الإنسانية.

نرى ضرورة تضافر الجهود الدولية للوصول إلى حل سلمي للأزمة وضمان سلامة المدنيين.

أكدت على أهمية الحوار للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الراهنة.

أكدت لنظيري الروسي أهمية وقف التصعيد وحل الأزمة عبر الحوار البناء.

ناقشنا بعض التطورات في ملفات إقليمية منها مفاوضات فيينا والتطورات في أفغانستان.

نتابع بقلق بالغ مستجدات الأزمة في أوكرانيا.

نؤمن بالحلول الدبلوماسية لحل كل المشكلات.

منذ ساعتين وزير الخارجية الروسي:

هذه الزيارة جاءت في وقت مناسب لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الدولية.

سعداء بالتطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين روسيا وقطر.

تناولت الوضع في أوكرانيا خلال المحادثات مع نظيري القطري.

نقدر اهتمام دولة قطر بشأن الوضع الراهن ونشكرها على جهودها للمساعدة في حل الأزمة.

ناقشت مع نظيري القطري العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم مصالحنا المشتركة.

من الضروري ألا يكون هناك أي عنصرية أو تهديد للثقافة واللغة الروسيتين في أوكرانيا.

منذ 26 دقيقة وزير الخارجية الإسرائيلي: لن تكون إسرائيل ممرا لتجاوز العقوبات الغربية على روسيا.

منذ 3 ساعات مراسل الجزيرة: قتلى وجرحى إثر سقوط صاروخ وسط مدينة دونيتسك في إقليم دونباس.

منذ 3 ساعات مستشار الرئيس الأوكراني:

جولة المحادثات مع روسيا تتركز على السلام ووقف إطلاق النار وانسحاب قواتها والضمانات الأمنية.

مواقع قواتنا لم تتغير.

المحادثات مع روسيا صعبة رغم أن موسكو تدرك عدم جدوى أعمالها العدائية.

المحادثات مع روسيا صعبة لكنها مستمرة.

الدفاع المدني الأوكراني ينشر مقطع فيديو لإنقاذ سكان مبنى سكني بالقرب من محطة مترو كييف بعد اشتعال النيران فيه جراء القصف الروسي#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/qRRUKbDl5s — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 14, 2022

منذ 3 ساعات وكالة الأنباء الأوكرانية: تخصيص 10 ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من بروفاري وغوتوميل وسلافيانسك.

منذ 3 ساعات مراسل الجزيرة: تحليق مكثف للطيران الروسي فوق منطقة دونيتسك.

منذ 3 ساعات وزير الخارجية الأوكراني:

نطالب بتزويدنا بجميع الأسلحة اللازمة وفرض المزيد من العقوبات على روسيا.

نطالب بمساعدتنا على إفشال خطة بوتين وعزل روسيا بالكامل وتجنب حرب أكبر.

منذ 3 ساعات المتحدث باسم الخارجية الصينية: هناك 30 مختبرا بيولوجيا أمريكيا في أوكرانيا وتم تدميرها وفقا للتقارير الروسية.

منذ 4 ساعات وزير الصحة البريطاني:

وزير العدل البريطاني سيتوجه إلى لاهاي اليوم للاجتماع مع المدعي العام.

الاجتماع مع المدعي العام لتقديم المساعدة في جمع أدلة على جرائم الحرب بأوكرانيا.

منذ 4 ساعات السفيرة البريطانية في أوكرانيا: ندعو للإفراج الفوري عن المسؤولين الأوكرانيين الذين اختطفتهم القوات الروسية.

منذ 4 ساعات انفصاليو دونيتسك: 4 جرحى وتدمير 22 منزلا جراء قصف القوات الأوكرانية لمناطق الجمهورية يوم أمس.

منذ 4 ساعات شركة غازبروم الروسية: استمرار توريد الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا.

وزارة الدفاع الروسية تنشر صورا تقول إنها لتدمير مستودع ذخيرة أوكراني باستخدام طائرة هجومية #مباشر_أوكرانيا #الحرب_الروسية_الاوكرانية pic.twitter.com/KfT9X4lp1a — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 14, 2022

منذ 4 ساعات الدفاع الروسية:

دمرنا 3920 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بدء عمليتنا العسكرية.

قواتنا وصلت إلى مناطق فاديانويه وسلادكويه وستيبنويه وتارامتشوك وسلافنويه.

قواتنا تواصل عملياتها في أوكرانيا وتتقدم 11 كيلومترا في العمق الأوكراني.

الدفاع الروسية: السلاح الجوي الروسي يدمر 187 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليلة الماضية.

منذ 4 ساعات سلطات كييف: مقتل شخصين وإصابة 7 بقصف القوات الروسية لمصنع أنتونوف بالعاصمة.

منذ 4 ساعات هيئة الطوارئ الأوكرانية: قتيلان على الأقل و12 مصابا في القصف الروسي على مبنى سكني في العاصمة كييف.

منذ 4 ساعات نوفوستي عن الخارجية الروسية:

التقدم في تسوية الأوضاع في أوكرانيا سيعتمد على رغبة كييف في السعي لتسوية.

نؤيد نقل مقر الأمم المتحدة من أمريكا لدولة محايدة ما يجعل عمل المنظمة أقل تسييسا.

منذ 5 ساعات الخارجية الروسية لسبوتنيك: لا نستبعد أن تتطلب اتفاقية التسوية المحتملة مع أوكرانيا دعما بقرار من مجلس الأمن.

منذ 5 ساعات الخارجية الروسية: إرسال قوات لحفظ السلام إلى أوكرانيا ليس على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي أو أي منصات دولية.

منذ 5 ساعات رويترز عن وسائل إعلام روسية: الخارجية الروسية تقول إنه لا يوجد سبب لإرسال قوات حفظ السلام إلى أوكرانيا.

الرئيس الأوكراني: نخوض الاختبار الأكثر رعبًا في حياتنا وتاريخنا وسنحمي أغلى ما نملك، يجب أن نقاتل وأن نظل متماسكين وسوف ننتصر#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/k2N7eXI9Yo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 14, 2022

منذ 5 ساعات وزارة الدفاع البريطانية:

القصف الروسي العشوائي والهجمات الجوية تسببت في دمار واسع النطاق في أوكرانيا.

هجوم الرئيس بوتين على أوكرانيا أجبر أكثر من 2.5 مليون أوكراني على ترك منازلهم.

منذ 5 ساعات سلطات ريفني الأوكرانية: غارة جوية روسية تضرب برج التلفزيون في ريفني شمالي البلاد.

منذ 5 ساعات رويترز عن التلفزيون الأوكراني: قتيل على الأقل و3 إصابات في قصف روسي على مبنى سكني في كييف.

منذ 5 ساعات هيئة الطوارئ الأوكرانية: إصابة 4 أشخاص وتدمير 7 مبان سكنية بهجوم صاروخي روسي على زيتومير غربي كييف.

منذ 5 ساعات هيئة الأركان الأوكرانية:

قواتنا الجوية أصابت 4 طائرات و3 مروحيات ومسيرات روسية.

وجهنا ضربات مدمرة للبنية التحتية الروسية داخل أراضينا المحتلة لتعطيل الدعم اللوجستي.

منذ 4 ساعات اللجنة الدولية للصليب الأحمر:

نحذر من أسوأ سيناريو قد يتعرض له المدنيون المحاصرون في ماريوبول.

ندعو إلى إعطاء الأولوية للوضع الإنساني في أوكرانيا وضمان مرور الأغذية والأدوية.

منذ 5 ساعات الخارجية الأمريكية: بلينكن اتصل بنظيره الأوكراني لتقديم الدعم المستمر وإدانة هجمات روسيا المستمرة.

منذ 5 ساعات البيت الأبيض: بايدن وماكرون أكدا التزامهما بمحاسبة روسيا على أفعالها ودعم الحكومة والشعب الأوكرانيين.

منذ 5 ساعات الإليزيه:

الرئيس الفرنسي تحدث هاتفيا مع نظيريه الأمريكي والأوكراني واتفقوا على تشديد العقوبات على روسيا.

الرئيس الفرنسي اتفق مع نظيره الأمريكي على تعزيز العقوبات المفروضة على روسيا.

ماكرون اتفق مع بايدن على دعم أوكرانيا والتشاور بشأن كل المبادرات التي تقود إلى وقف المعارك.

ماكرون أوضح لزيلنسكي تفاصيل المساعدات الإضافية التي قرر الاتحاد الأوروبي تقديمها لكييف خلال قمة فرساي.

منذ 5 ساعات نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي: روسيا طلبت من الصين مساعدات اقتصادية لمواجهة تداعيات العقوبات عليها.

منذ 5 ساعات واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين: روسيا لجأت إلى الصين للحصول على معدات عسكرية ومساعدات بعد غزو أوكرانيا.