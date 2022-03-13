حرب روسيا على أوكرانيا.. تطورات اليوم الـ18 لحظة بلحظة (بث مباشر)
مع دخول حرب روسيا على أوكرانيا يومها الـ18، تتلاحق التطورات العسكرية والدبلوماسية بينما أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تغيّر جوهري في الموقف الروسي خلال المفاوضات السياسية الرامية إلى إنهاء الحرب.
وفي حين تتواصل المساعي الدولية لخفض التصعيد، تتخذ التطورات الميدانية منحى تصعيديًا على مستوى التصريحات والعمليات العسكرية.
وقالت روسيا إن القوافل التي ستنقل السلاح إلى أوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا لقواتها، بينما بثت شركة “ماكسار” للأقمار الصناعية صورًا قالت إنها تُظهر آثار الدمار في مدينة ماريوبول المحاصَرة جنوبي أوكرانيا.
يمكنكم متابعة تطورات اليوم الـ(17) من هنا
آخر تطورات اليوم الـ18 للحرب:
وزير الخارجية التركي:
- تم إجلاء أكثر من 14 ألف من مواطنينا من أوكرانيا.
- نتواصل مع الجانبين الروسي والأوكراني بشأن تسهيل عمليات إجلاء المدنيين.
- عمليات إجلاء المدنيين من أوكرانيا صعبة بسبب القتال وهناك مناطق تشهد حرب شوارع.
- مسجد السلطان سليمان في ماريوبول لم يصب بأي أضرار والقصف الأخير كان على أطرافه.
- نتواصل مع الجانبين الروسي والأوكراني بشأن تسهيل عمليات إجلاء المدنيين.
الخارجية القطرية:
- وزير الخارجية القطري يبحث هاتفيا مع نظيره الأوكراني مستجدات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
- وزير الخارجية القطري يدعو جميع الأطراف لضبط النفس وحل الخلاف عبر الحوار والدبلوماسية.
- وزير الخارجية القطري يشدد على ضرورة عدم التصعيد وضمان سلامة المدنيين.
السفيرة البريطانية في أوكرانيا: خيرسون والقرم أوكرانيتان والاستفتاءات الكاذبة لا تغير ذلك.
الرئيس البولندي:
- إذا استخدم بوتين أسلحة دمار شامل في أوكرانيا على النيتو التفكير جديا بشأن ما يتعين فعله.
- بوتين خسر الحرب سياسيا ولا يكسبها عسكريا.
#الحرب_الروسية_الأوكرانية..التغطية مستمرة.. #شاهد آخر التطورات #مباشر_أوكرانيا
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— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 13, 2022
سلطات سومي: قواتنا تخوض معارك شوارع مع الجنود الروس في المدينة.
سلطات كييف: انطلاق صفارات الإنذار في المدينة وندعو السكان للدخول إلى الملاجئ فورا.
مكتب الرئيس الأوكراني: عمليات الإجلاء اليوم ستتم عبر 10 ممرات إنسانية من مناطق عدة.
المدعي العام الأوكراني:
- قصف روسيا منذ بدء الحرب أدى إلى تضرر 369 مؤسسة تعليمية منها 57 دمرت بالكامل.
- مقتل 85 طفلا وإصابة نحو 100 منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.
انفصاليو دونيتسك: مسلحونا يحاصرون ماريوبول بالكامل والقوات الأوكرانية انسحبت منها إلى زابوروجيا.
حرس الحدود الأوكراني: 96 ألف شخص غادروا البلاد أمس عبر الحدود الغربية معظمهم باتجاه بولندا.
رئيس الإدارة العسكرية في خاركيف:
- إسقاط طائرة حربية روسية في إيزيوم شمال شرقي أوكرانيا.
- سقوط 50 قذيفة أمس على مناطق سكانية بالمدينة وبلدات تشوغويف وإيزيوم وروغان.
- القوات الروسية تستهدف محطة معالجة الغاز في إيزيوم ومدرسة ببلدة أوسكول.
نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: وصول مساعدات إنسانية من عدة مدن إلى ماريوبول.
وزير الدفاع الأوكراني: قاعدة يافوريف العسكرية التي تعرضت لقصف روسي اليوم تضم مدربين عسكريين أجانب.
حاكم لفيف: مقتل 9 أشخاص وإصابة 57 بالقصف الروسي الذي استهدف اليوم منشأة عسكرية غربي البلاد.
الأركان الأوكرانية: تدمير 1226 مركبة قتالية و140 منظومة دفاعية و86 مروحية و60 خزان وقود و600 آلية عسكرية.
الدفاع الروسية:
- تدمير 3687 منشأة عسكرية أوكرانية منذ انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا.
- قوات دونيتسك تحاصر مدينة سيفيرودونيتسك شرقي أوكرانيا من الجانبين الشرقي والجنوبي.
- قواتنا تسيطر على بلاغوداتنوي وفلاديميروفكا وبافلوفكا ونيكولسكايا بضواحي ميكولايف.
- قوات لوغانسك تحاصر عددا من المناطق في ضواحي مدينة بوباسنيا الواقعة في دونباس.
- دمرنا 99 طائرة و128 مسيرة و1194 دبابة ومدرعة و121 قاذفة صواريخ و443 قذيفة هاون.
الدفاع البريطانية:
- القوات الروسية تحاول تطويق القوات الأوكرانية شرق البلاد خلال تقدمها من خاركيف وماريوبول.
- القوات الأوكرانية تواصل مقاومتها بشدة وتكبد روسيا ثمنا باهظا في كل محاولة تقدم.
- القوات الروسية التي تتقدم من القرم تحاول الالتفاف على ميكولايف والتحرك غربا نحو أوديسا.
إدارة لوغانسك الأوكرانية: القوات الروسية تقصف مدن سيفيرودونتسك وروبيزني وبوباسنا وليسيتشانسك.
مستشار الرئيس الأوكراني: أي مبادرات لإجراء استفتاءات في مدننا المحتلة هي عديمة الجدوى والروس سيغادرون.
سلطات سومي الأوكرانية: لن تكون هناك ممرات إنسانية في المنطقة اليوم الأحد.
صور من الأقمـار الصناعية لشركة مكسـار تظهر الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمباني في مدينة #ماريوبل#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/gTsOSbx8o7
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 12, 2022
الانفصاليون في دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف منطقة بانتيليمونوفكا بـ6 قذائف.
عمدة إيفانو فرانكيفسك: ضربات روسية على مطار المدينة.
سلطات لفيف: سقوط 8 صواريخ على مركز حفظ السلام والأمن الدولي في المدينة.
هيئة الأركان الأوكرانية:
- الجنود الروس يتنكرون بملابس مدنية والزي العسكري لقواتنا المسلحة.
- علاج عدد من الجنود الروس الذين أصيبوا خلال القتال في أوكرانيا بمؤسسات طبية في بيلاروسيا.
- قواتنا دمرت مروحيتين ومقاتلتين ومسيّرتين يوم أمس.
انفصاليو لوغانسك: الجيش الأوكراني قصف أراضي الجمهورية 3 مرات خلال يوم أمس ودمر مباني سكنية.
وكالة نوفوستي الروسية: مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين في قصف للقوات الأوكرانية على مستشفى في مدينة فولنوفاخا.
وكالة الأنباء الأوكرانية:
- نائبة رئيس الوزراء: تم إجلاء نحو 13 ألف شخص عبر الممرات الإنسانية هذا السبت.
- الجيش الأوكراني يدمر وحدة راجمات صواريخ للجيش الروسي في تشيرنيهيف.
- إطلاق صفارات الإنذار في مناطق كراماتورسك وفولين وريفني وإيفانو فرانكيفسك.
بعد 17 يوما .. تعرف على آخر تطورات #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/mSkebMNGhL
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 13, 2022
بلومبرغ عن مصدر مطلع:
- وزير الخارجية القطري سيتوجه إلى موسكو اليوم الأحد للقاء نظيره الروسي.
- من المحتمل أن يجتمع وزير الخارجية القطري مع بوتين وسيتم بحث قضايا تتعلق بإيران وأوكرانيا.
مراسل الجزيرة: إطلاق صفارات الإنذار في مدينة لفيف غربي أوكرانيا.
الرئيس الأوكراني:
- أكدت لرئيس الوزراء الإسرائيلي ضرورة وقف قمع المدنيين الأوكرانيين.
- طلبت مساعدة بينيت في إطلاق سراح رئيس بلدية ميليتوبول والشخصيات العامة المحلية.
- مجلس إدارة خيرسون اجتمع بكل أعضائه السبت وأكد أن المدينة أوكرانية وأن العدو غير مرحب به.
- نمتلك الخطط ومتأكدون أننا سنصل إلى أهدافنا بالاعتماد على قواتنا.
- المساعدات الإنسانية ستصل يوم غد إلى مدينة ماريوبول.
- نحظى الآن بدعم هو الأقوى في تاريخ أوكرانيا وتاريخ استقلالنا.
- روسيا ليست عدوا بل أكثر من ذلك هي مثل كوريا الشمالية بالنسبة إلى الولايات المتحدة.
- قوة وشجاعة شعبنا وجيشنا أذهلت العالم أجمع ونحن نحارب من أجل حياة أفضل لأطفالنا.
- المحتل الروسي لا يستطيع هزيمتنا لأنه لا يملك القوة المعنوية.
- روسيا بهجومها علينا عزلت نفسها وأصبحت بلدا لا يريد أحد العيش فيه.
- العدو يريد تكرار سيناريو دونيتسك ولوغانسك في خيرسون لإعلانها جمهورية.
#الحرب_الروسية_الأوكرانية..التغطية مستمرة.. #شاهد آخر التطورات#مباشر_أوكرانيا https://t.co/SpBzPIFoyp
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 12, 2022
وزير الخارجية الأمريكي:
- نحن وحلفاؤنا وشركاؤنا نقف مع أوكرانيا في مواجهة عدوان الكرملين.
- صدّقت على حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 200 مليون دولار لدعم أوكرانيا في مواجهة التهديدات.
- حجم المساعدات الأمنية التي قدمناها لأوكرانيا منذ تسلم إدارة بايدن مهامها تجاوز 1.2 مليار دولار.
- ملتزمون بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وسنواصل تزويدها بالدعم الذي تحتاجه.
- المجتمع الدولي موحد ومصمم على محاسبة بوتين.
- الولايات المتحدة وحلفاؤها يحثون روسيا على الاعتراف بأن القوة لن تهزم إرادة الأوكرانيين.
رويترز عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية:
- أوكرانيا أبلغتنا بعزم روسيا السيطرة على محطة زابوروجيا للطاقة النووية.
- روسيا نفت عزمها السيطرة على محطة زابوروجيا للطاقة النووية.
الداخلية الأوكرانية:
- مقتل 15 جنديا روسيا وأسر 2 خلال صد المدافعين عن ماريوبول هجوما على المدينة.
- تعرّض مبنى سكني من 5 طوابق في خاركيف لقصف روسي والمعطيات الأولية تفيد بمقتل امرأة.
بايدن: لن نسمح للطغاة بأن يحددوا للعالم مساره والدول الديمقراطية تعمل على حشد العالم لدعم الأمن والسلام.