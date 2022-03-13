حرب روسيا على أوكرانيا.. تطورات اليوم الـ18 لحظة بلحظة (بث مباشر)

مع دخول حرب روسيا على أوكرانيا يومها الـ18، تتلاحق التطورات العسكرية والدبلوماسية بينما أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تغيّر جوهري في الموقف الروسي خلال المفاوضات السياسية الرامية إلى إنهاء الحرب.

وفي حين تتواصل المساعي الدولية لخفض التصعيد، تتخذ التطورات الميدانية منحى تصعيديًا على مستوى التصريحات والعمليات العسكرية.

وقالت روسيا إن القوافل التي ستنقل السلاح إلى أوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا لقواتها، بينما بثت شركة “ماكسار” للأقمار الصناعية صورًا قالت إنها تُظهر آثار الدمار في مدينة ماريوبول المحاصَرة جنوبي أوكرانيا.

يمكنكم متابعة تطورات اليوم الـ(17) من هنا

آخر تطورات اليوم الـ18 للحرب:

منذ 28 دقيقة وزير الخارجية التركي:

تم إجلاء أكثر من 14 ألف من مواطنينا من أوكرانيا.

نتواصل مع الجانبين الروسي والأوكراني بشأن تسهيل عمليات إجلاء المدنيين.

عمليات إجلاء المدنيين من أوكرانيا صعبة بسبب القتال وهناك مناطق تشهد حرب شوارع.

مسجد السلطان سليمان في ماريوبول لم يصب بأي أضرار والقصف الأخير كان على أطرافه.

نتواصل مع الجانبين الروسي والأوكراني بشأن تسهيل عمليات إجلاء المدنيين.

منذ 41 دقيقة الخارجية القطرية:

وزير الخارجية القطري يبحث هاتفيا مع نظيره الأوكراني مستجدات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وزير الخارجية القطري يدعو جميع الأطراف لضبط النفس وحل الخلاف عبر الحوار والدبلوماسية.

وزير الخارجية القطري يشدد على ضرورة عدم التصعيد وضمان سلامة المدنيين.

منذ 41 دقيقة السفيرة البريطانية في أوكرانيا: خيرسون والقرم أوكرانيتان والاستفتاءات الكاذبة لا تغير ذلك.

منذ 42 دقيقة الرئيس البولندي:

إذا استخدم بوتين أسلحة دمار شامل في أوكرانيا على النيتو التفكير جديا بشأن ما يتعين فعله.

بوتين خسر الحرب سياسيا ولا يكسبها عسكريا.

منذ ساعتين سلطات سومي: قواتنا تخوض معارك شوارع مع الجنود الروس في المدينة.

منذ ساعتين سلطات كييف: انطلاق صفارات الإنذار في المدينة وندعو السكان للدخول إلى الملاجئ فورا.

منذ ساعتين مكتب الرئيس الأوكراني: عمليات الإجلاء اليوم ستتم عبر 10 ممرات إنسانية من مناطق عدة.

منذ ساعتين المدعي العام الأوكراني:

قصف روسيا منذ بدء الحرب أدى إلى تضرر 369 مؤسسة تعليمية منها 57 دمرت بالكامل.

مقتل 85 طفلا وإصابة نحو 100 منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.

منذ ساعتين انفصاليو دونيتسك: مسلحونا يحاصرون ماريوبول بالكامل والقوات الأوكرانية انسحبت منها إلى زابوروجيا.

منذ ساعتين حرس الحدود الأوكراني: 96 ألف شخص غادروا البلاد أمس عبر الحدود الغربية معظمهم باتجاه بولندا.

منذ ساعتين رئيس الإدارة العسكرية في خاركيف:

إسقاط طائرة حربية روسية في إيزيوم شمال شرقي أوكرانيا.

سقوط 50 قذيفة أمس على مناطق سكانية بالمدينة وبلدات تشوغويف وإيزيوم وروغان.

القوات الروسية تستهدف محطة معالجة الغاز في إيزيوم ومدرسة ببلدة أوسكول.

منذ ساعتين نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: وصول مساعدات إنسانية من عدة مدن إلى ماريوبول.

منذ ساعتين وزير الدفاع الأوكراني: قاعدة يافوريف العسكرية التي تعرضت لقصف روسي اليوم تضم مدربين عسكريين أجانب.

منذ ساعتين حاكم لفيف: مقتل 9 أشخاص وإصابة 57 بالقصف الروسي الذي استهدف اليوم منشأة عسكرية غربي البلاد.

منذ ساعتين الأركان الأوكرانية: تدمير 1226 مركبة قتالية و140 منظومة دفاعية و86 مروحية و60 خزان وقود و600 آلية عسكرية.

منذ 4 ساعات الدفاع الروسية:

تدمير 3687 منشأة عسكرية أوكرانية منذ انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا.

قوات دونيتسك تحاصر مدينة سيفيرودونيتسك شرقي أوكرانيا من الجانبين الشرقي والجنوبي.

قواتنا تسيطر على بلاغوداتنوي وفلاديميروفكا وبافلوفكا ونيكولسكايا بضواحي ميكولايف.

قوات لوغانسك تحاصر عددا من المناطق في ضواحي مدينة بوباسنيا الواقعة في دونباس.

دمرنا 99 طائرة و128 مسيرة و1194 دبابة ومدرعة و121 قاذفة صواريخ و443 قذيفة هاون.

منذ 4 ساعات الدفاع البريطانية:

القوات الروسية تحاول تطويق القوات الأوكرانية شرق البلاد خلال تقدمها من خاركيف وماريوبول.

القوات الأوكرانية تواصل مقاومتها بشدة وتكبد روسيا ثمنا باهظا في كل محاولة تقدم.

القوات الروسية التي تتقدم من القرم تحاول الالتفاف على ميكولايف والتحرك غربا نحو أوديسا.

منذ 4 ساعات إدارة لوغانسك الأوكرانية: القوات الروسية تقصف مدن سيفيرودونتسك وروبيزني وبوباسنا وليسيتشانسك.

منذ 4 ساعات مستشار الرئيس الأوكراني: أي مبادرات لإجراء استفتاءات في مدننا المحتلة هي عديمة الجدوى والروس سيغادرون.

منذ 4 ساعات سلطات سومي الأوكرانية: لن تكون هناك ممرات إنسانية في المنطقة اليوم الأحد.

صور من الأقمـار الصناعية لشركة مكسـار تظهر الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمباني في مدينة #ماريوبل#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/gTsOSbx8o7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 12, 2022

منذ 5 ساعات الانفصاليون في دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف منطقة بانتيليمونوفكا بـ6 قذائف.

منذ 5 ساعات عمدة إيفانو فرانكيفسك: ضربات روسية على مطار المدينة.

منذ 5 ساعات سلطات لفيف: سقوط 8 صواريخ على مركز حفظ السلام والأمن الدولي في المدينة.

منذ 5 ساعات هيئة الأركان الأوكرانية:

الجنود الروس يتنكرون بملابس مدنية والزي العسكري لقواتنا المسلحة.

علاج عدد من الجنود الروس الذين أصيبوا خلال القتال في أوكرانيا بمؤسسات طبية في بيلاروسيا.

قواتنا دمرت مروحيتين ومقاتلتين ومسيّرتين يوم أمس.

منذ 5 ساعات انفصاليو لوغانسك: الجيش الأوكراني قصف أراضي الجمهورية 3 مرات خلال يوم أمس ودمر مباني سكنية.

منذ 5 ساعات وكالة نوفوستي الروسية: مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين في قصف للقوات الأوكرانية على مستشفى في مدينة فولنوفاخا.

منذ 5 ساعات وكالة الأنباء الأوكرانية:

نائبة رئيس الوزراء: تم إجلاء نحو 13 ألف شخص عبر الممرات الإنسانية هذا السبت.

الجيش الأوكراني يدمر وحدة راجمات صواريخ للجيش الروسي في تشيرنيهيف.

إطلاق صفارات الإنذار في مناطق كراماتورسك وفولين وريفني وإيفانو فرانكيفسك.

منذ 5 ساعات بلومبرغ عن مصدر مطلع:

وزير الخارجية القطري سيتوجه إلى موسكو اليوم الأحد للقاء نظيره الروسي.

من المحتمل أن يجتمع وزير الخارجية القطري مع بوتين وسيتم بحث قضايا تتعلق بإيران وأوكرانيا.

منذ 5 ساعات مراسل الجزيرة: إطلاق صفارات الإنذار في مدينة لفيف غربي أوكرانيا.

منذ 5 ساعات الرئيس الأوكراني:

أكدت لرئيس الوزراء الإسرائيلي ضرورة وقف قمع المدنيين الأوكرانيين.

طلبت مساعدة بينيت في إطلاق سراح رئيس بلدية ميليتوبول والشخصيات العامة المحلية.

مجلس إدارة خيرسون اجتمع بكل أعضائه السبت وأكد أن المدينة أوكرانية وأن العدو غير مرحب به.

نمتلك الخطط ومتأكدون أننا سنصل إلى أهدافنا بالاعتماد على قواتنا.

المساعدات الإنسانية ستصل يوم غد إلى مدينة ماريوبول.

نحظى الآن بدعم هو الأقوى في تاريخ أوكرانيا وتاريخ استقلالنا.

روسيا ليست عدوا بل أكثر من ذلك هي مثل كوريا الشمالية بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

قوة وشجاعة شعبنا وجيشنا أذهلت العالم أجمع ونحن نحارب من أجل حياة أفضل لأطفالنا.

المحتل الروسي لا يستطيع هزيمتنا لأنه لا يملك القوة المعنوية.

روسيا بهجومها علينا عزلت نفسها وأصبحت بلدا لا يريد أحد العيش فيه.

العدو يريد تكرار سيناريو دونيتسك ولوغانسك في خيرسون لإعلانها جمهورية.

منذ 5 ساعات وزير الخارجية الأمريكي:

نحن وحلفاؤنا وشركاؤنا نقف مع أوكرانيا في مواجهة عدوان الكرملين.

صدّقت على حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 200 مليون دولار لدعم أوكرانيا في مواجهة التهديدات.

حجم المساعدات الأمنية التي قدمناها لأوكرانيا منذ تسلم إدارة بايدن مهامها تجاوز 1.2 مليار دولار.

ملتزمون بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وسنواصل تزويدها بالدعم الذي تحتاجه.

المجتمع الدولي موحد ومصمم على محاسبة بوتين.

الولايات المتحدة وحلفاؤها يحثون روسيا على الاعتراف بأن القوة لن تهزم إرادة الأوكرانيين.

منذ 5 ساعات رويترز عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية:

أوكرانيا أبلغتنا بعزم روسيا السيطرة على محطة زابوروجيا للطاقة النووية.

روسيا نفت عزمها السيطرة على محطة زابوروجيا للطاقة النووية.

منذ 5 ساعات الداخلية الأوكرانية:

مقتل 15 جنديا روسيا وأسر 2 خلال صد المدافعين عن ماريوبول هجوما على المدينة.

تعرّض مبنى سكني من 5 طوابق في خاركيف لقصف روسي والمعطيات الأولية تفيد بمقتل امرأة.