حرب روسيا على أوكرانيا.. تطورات اليوم الـ17 لحظة بلحظة (بث مباشر)
تحتدم الاشتباكات بين القوات الروسية والأوكرانية في محيط العاصمة كييف، وتقول موسكو إن سلاحها الجوي دمر عشرات المنشآت العسكرية الأوكرانية، في حين تقول كييف إن تقدم القوات الروسية توقّف، محذّرة من هجوم روسي كبير شرقي العاصمة.
من ناحيته، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتجنب مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا، قائلًا إن الولايات المتحدة لن تخوض حربًا عالمية ثالثة في أوكرانيا، لكنه فرض قيودًا تجارية جديدة على موسكو.
في المقابل تتصاعد المواجهة الدبلوماسية في مجلس الأمن؛ إذ اتهمت روسيا الولايات المتحدة باستخدام الأراضي الأوكرانية لإجراء أبحاث في مجال الأسلحة البيولوجية وصفتها بأنها خطيرة، فنفت واشنطن تلك الاتهامات.
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آخر تطورات اليوم الـ17 للحرب:
رويترز عن مستشار الرئيس الأوكراني: نتوقع موجة جديدة من الهجمات الروسية على دونباس وخاركيف ومناطق أخرى.
الخارجية الروسية:
- العقوبات الغربية ضد روسيا تشكل ضربة للاقتصاد العالمي والأنظمة اللوجستية.
- ردنا على العقوبات الغربية لن يكون بالضرورة بالمثل.
- روسيا تدرس حاليا الرد على عقوبات الاتحاد الأوربي عليها.
- العلاقات بين روسيا والناتو وصلت إلى نقطة الصفر.
- الاتحاد الأوربي يضع نفسه في زاوية عبر فرض العقوبات علينا وسيكون من الصعب خروجه منها.
- بفرضه عقوبات علينا يحد الغرب من فرصه للخروج من الركود الذي سببته جائحة كورونا.
- لا يمكن الحديث عن أي حوار مع الناتو في ظل استمراره في تزويد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة.
- موسكو مستعدة لمواجهة قوية مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة إذا لزم الأمر.
#الحرب_الروسية_الأوكرانية .. آخر التطورات لحظة بلحظة https://t.co/tha7BpYZ6C
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 12, 2022
رئيس المخابرات الأوكرانية:
- قواتنا أفقدت 31 كتيبة تكتيكية روسية القدرة القتالية خلال أسبوعين.
- الروس تكبدوا خسائر فادحة لم يتعرضوا لها من قبل وأحلامهم باحتلال بلدنا تحطمت بسرعة.
- القيادات العسكرية الروسية تعارض استمرار الحرب ولم يعد يؤيدها إلا بوتين وشويغو.
إنترفاكس عن الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمواجهة قوية مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة إذا لزم الأمر.
حرس الحدود الأوكرانية: أكثر من 94 ألف شخص خرجوا من البلاد أمس عبر الحدود الغربية معظمهم باتجاه بولندا.
انفصاليو دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت غورلوفكا ومباني العيادات الخارجية لمستشفى المدينة.
نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: إعادة فتح الممرات الإنسانية اليوم في عدة مناطق والحافلات تتجه نحو ماريوبول.
رئيس مجلس الدوما: “ميتا” انزلقت إلى دعاية التطرف والإرهاب وشجعت الهجمات على الروس.
وكالة الفضاء الروسية:
- طلبنا من الشركاء في محطة الفضاء الدولية رفع العقوبات عن الشركات الروسية في قطاع الفضاء.
- على الغرب أن يعي مخاطر تدمير محطة الفضاء الدولية والتعاون الفضائي بسبب عقوباته.
وسائل إعلام أوكرانية: قافلة مساعدات تغادر زابوروجيا برفقة الصليب الأحمر نحو ماريوبول المحاصرة جنوبي البلاد.
رئيس إدارة تشيرنيهيف: سكان المدينة يعيشون بلا كهرباء ولا ماء ولا تدفئة بسبب القصف الروسي.
السحب السوداء غطت السماء.. تجدد اشتعال النيران في مستودعات نفطية قرب العاصمة كييف عقب غارة روسية#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/yKNvnW25Zk
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 12, 2022
الدفاع البريطانية:
- استمرار القتال مع القوات الروسية شمال غربي كييف على بعد نحو 25 كلم من قلب المدينة.
- مدن خاركيف وتشيرنيهيف وسومي وماريوبول لا تزال محاصرة وتتعرض لقصف روسي.
هيئة الطوارئ الأوكرانية: انتشال 5 جثث بينهم أطفال جراء قصف روسي استهدف أمس مناطق سكنية في خاركيف.
وسائل إعلام أوكرانية: تجدد اشتعال النيران في مستودعات نفطية بمنطقة فسلكيف قرب كييف عقب غارات روسية.
واشنطن بوست عن مسؤولين: معلومات استخبارية تحذر من هجوم كيميائي روسي محتمل لاتهام كييف أو حكومات غربية بتنفيذه.
السفير الروسي في واشنطن: الادعاءات الأميركية بإمكانية استخدامنا أسلحة كيميائية هي محاولة لشيطنة موسكو.
وزارة الدفاع الروسية:
- قوات دونيتسك تتقدم 8 كيلومترات نحو بلدات نوفواندريفكا وكيريلوفكا وسد بلاغوداتنو.
- قواتنا واصلت هجومها وتقدمت 11 كلم ووصلت إلى نوفودونتسكوي ونوفومايورسكوي وإيجوروفكا.
- عطلنا 3346 من مكونات البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا.
- كييف تشكل تهديدا بهجمات إرهابية على الطائرات المدنية من خلال توزيع غير منضبط للصواريخ المحمولة.
- سيواصل الجنود الروس البحث عن منظومات الدفاع الجوي المحمولة التي تخلت عنها القوات الأوكرانية.
- دمرنا المركز الرئيسي لاستخبارات الإشارة الأوكرانية في بروفاري والمطار العسكري في فاسيلكيف.
- الجيش الروسي يدمر 3491 من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بدء العملية الخاصة.
مراسل الجزيرة: الدفاعات الأوكرانية تعترض صاروخين في سماء دينبرو وصافرات الإنذار تدوي بلا توقف منذ الصباح.
هيئة الأركان الأوكرانية:
- قواتنا تقوم بصد وعرقلة هجوم العدو في جميع الاتجاهات وأسرنا عددا من الجنود الروس.
- 31 كتيبة تكتيكية تابعة للعدو فقدت قدرتها القتالية في الأراضي الأوكرانية.
"قصف مدينة #دنيبرو للمرة الأولى".. تعرف على أبرز التطورات العسكرية في #الحرب_الروسية_الأوكرانية#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/a5ybyWvIOH
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 11, 2022
رويترز عن خبراء أمميين: قانون الإعلام الروسي الجديد يرقى إلى مستوى التعتيم الكامل للمعلومات بشأن الحرب.
د.ب.أ عن البرلمان الأوكراني: مركز الأبحاث النووية في خاركيف الذي تعرض لقصف روسي للمرة الثانية لا يزال آمنا.
أ ف ب عن الجيش الأوكراني:
- القوات الروسية ركزت هجماتها بالصواريخ والقنابل يوم الجمعة على كييف وشرقي أوكرانيا.
- جهود القوات الروسية تتركز في كييف وماريوبول وكريفي ريغ وكريمنتشوغ وزابوروجيا.
- روسيا تواصل هجماتها بالصواريخ والقنابل على مدن دنيبرو ولوتسك وإيفانو فرانكيفسك.
د ب أ عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية:
- تمت إعادة خطوط التيار الكهربائي بشكل جزئي إلى محطة تشيرنوبل.
- 8 من مفاعلات أوكرانيا الـ15 لا تزال تعمل ومستويات الإشعاع طبيعية.
- النقل التلقائي للبيانات من محطة زابوروجيا إلى مقرنا بفيينا عاد للعمل.
مصادر لـWSJ:
- صناديق التحوط الأمريكية تتلقى توجيهات بتجميد أصول الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.
- التوجيهات قد توقف جهود أبراموفيتش الأخيرة لبيع مصالحه في عدد كبير من صناديق التحوط الأمريكية.
- إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية تمنع دخول بحارة روس وأوكرانيين لموانئ أمريكية.
- إدارة الجمارك وحماية الحدود تخشى من تجنب البحارة العودة إلى بلديهما والبقاء بالولايات المتحدة.
مراسل الجزيرة: انطلاق صافرات الإنذار في مدينة لفيف بغرب أوكرانيا.
تحذير #روسي من وجود "برنامج أسلحة بيولوجية" في #أوكرانيا
ومدونون "هذا الفيلم شاهدناه في #سوريا " pic.twitter.com/RVlRy7Xcn8
— برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) March 11, 2022
بلينكن:
- سنعمل عن كثب مع الكونغرس لحرمان روسيا من مزايا عضويتها في منظمة التجارة العالمية.
- سنعمل لضمان عدم حصول الواردات الروسية على معاملة الدولة الأكثر تفضيلا في الاقتصاد الأمريكي.
- فرضنا عقوبات على 4 من أعضاء مجلس إدارة مصرف “نوفيكومبانك” الروسي بمن فيهم رئيسة مجلس الإدارة.
رويترز عن الدفاع البريطانية:
- القوات الجوية والصاروخية الروسية قصفت مدينتي لوتسك وإيفانو فرانكيفسك الأوكرانيتين.
- الطائرات الروسية التي تدعم تقدم القوات البرية تعتمد أساسا على ذخائر غبية غير موجهة.
نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي لـ MSNBC:
- نحن بصدد إخراج روسيا من النظام الاقتصادي العالمي.
- روسيا تتجه بشكل متسارع نحو مستويات المعيشة في ثمانينيات القرن الماضي.
- الخوف من تعطل سلاسل الإمدادات دفع الأسواق العالمية إلى رفع أسعار النفط والغاز.
- استراتيجيتنا تقوم على تعزيز الإمدادات العالمية عبر دفع كبار المنتجين إلى استخدام الاحتياطيات.
- الدول المستهلكة الرئيسية لديها 1.5 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية وعليهم أن يطلقوها.
رويترز عن الرئيس الأوكراني:
- تم إجلاء 7144 أوكرانيا من 4 مدن عبر ممرات إنسانية يوم الجمعة.
- روسيا رفضت السماح للمدنيين بالخروج من مدينة ماريوبول المحاصرة.
- السلطات ستحاول مرة أخرى توصيل الطعام والأدوية إلى مدينة ماريوبول المحاصرة.
"متطوعون" سوريون على جبهات القتال إلى جانب #روسيا .. و #زيلنسكي يصفهم بـ"المرتزقة" pic.twitter.com/8srUrGBY9Q
— برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) March 11, 2022
شركة ماكسار:
- صور الأقمار الصناعية تظهر استمرار وحدات عسكرية روسية في الانتشار قرب كييف.
- الصور تظهر إطلاق الوحدات العسكرية الروسية نيران المدفعية بكثافة صوب مناطق سكنية.
- الصور تظهر اندلاع النيران في عدد من المنازل والمباني في أنحاء بلدة تقع شمال غربي كييف.
رويترز: منصة إنستغرام تقول إن حجب روسيا لخدماتها سيؤثر على 80 مليون مستخدم.
نيويورك تايمز عن مصادر:
- واشنطن تدقق في ملكية يخت فاخر بقيمة 700 مليون دولار يرسو على شاطئ بلدة إيطالية.
- المسؤولون الأمريكيون يعتقدون أنه قد يكون لليخت صلة بالرئيس الروسي.
وزيرة الطاقة الأمريكية:
- نواصل مراقبة الوضع بأوكرانيا وقلقون من انتهاكات روسيا لمبادئ السلامة النووية.
- أجهزة مراقبة الإشعاعات ما زالت تعمل في معظم أنحاء أوكرانيا.
- لم تظهر أي علامات على تسرب إشعاعي في أوكرانيا.
- لا يمكننا تأكيد المزاعم حول إعادة الكهرباء إلى مفاعل تشيرنوبل.
- قلقون بشأن عمل الموظفين في مفاعل تشيرنوبل ومحطة زابوروجيا بالإكراه ومن دون راحة.
- انتهاك روسيا لمبادئ السلامة النووية غير مقبول.
- يجب وقف الهجمات التي تهدد السلامة النووية في أوكرانيا وخارجها.