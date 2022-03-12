حرب روسيا على أوكرانيا.. تطورات اليوم الـ17 لحظة بلحظة (بث مباشر)

تحتدم الاشتباكات بين القوات الروسية والأوكرانية في محيط العاصمة كييف، وتقول موسكو إن سلاحها الجوي دمر عشرات المنشآت العسكرية الأوكرانية، في حين تقول كييف إن تقدم القوات الروسية توقّف، محذّرة من هجوم روسي كبير شرقي العاصمة.

من ناحيته، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتجنب مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا، قائلًا إن الولايات المتحدة لن تخوض حربًا عالمية ثالثة في أوكرانيا، لكنه فرض قيودًا تجارية جديدة على موسكو.

في المقابل تتصاعد المواجهة الدبلوماسية في مجلس الأمن؛ إذ اتهمت روسيا الولايات المتحدة باستخدام الأراضي الأوكرانية لإجراء أبحاث في مجال الأسلحة البيولوجية وصفتها بأنها خطيرة، فنفت واشنطن تلك الاتهامات.

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آخر تطورات اليوم الـ17 للحرب:

منذ 17 دقيقة رويترز عن مستشار الرئيس الأوكراني: نتوقع موجة جديدة من الهجمات الروسية على دونباس وخاركيف ومناطق أخرى.

منذ 17 دقيقة الخارجية الروسية:

العقوبات الغربية ضد روسيا تشكل ضربة للاقتصاد العالمي والأنظمة اللوجستية.

ردنا على العقوبات الغربية لن يكون بالضرورة بالمثل.

روسيا تدرس حاليا الرد على عقوبات الاتحاد الأوربي عليها.

العلاقات بين روسيا والناتو وصلت إلى نقطة الصفر.

الاتحاد الأوربي يضع نفسه في زاوية عبر فرض العقوبات علينا وسيكون من الصعب خروجه منها.

بفرضه عقوبات علينا يحد الغرب من فرصه للخروج من الركود الذي سببته جائحة كورونا.

لا يمكن الحديث عن أي حوار مع الناتو في ظل استمراره في تزويد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة.

موسكو مستعدة لمواجهة قوية مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة إذا لزم الأمر.

منذ 15 دقيقة رئيس المخابرات الأوكرانية:

قواتنا أفقدت 31 كتيبة تكتيكية روسية القدرة القتالية خلال أسبوعين.

الروس تكبدوا خسائر فادحة لم يتعرضوا لها من قبل وأحلامهم باحتلال بلدنا تحطمت بسرعة.

القيادات العسكرية الروسية تعارض استمرار الحرب ولم يعد يؤيدها إلا بوتين وشويغو.

منذ 14 دقيقة إنترفاكس عن الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمواجهة قوية مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة إذا لزم الأمر.

منذ 41 دقيقة حرس الحدود الأوكرانية: أكثر من 94 ألف شخص خرجوا من البلاد أمس عبر الحدود الغربية معظمهم باتجاه بولندا.

منذ ساعة انفصاليو دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت غورلوفكا ومباني العيادات الخارجية لمستشفى المدينة.

منذ ساعة نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: إعادة فتح الممرات الإنسانية اليوم في عدة مناطق والحافلات تتجه نحو ماريوبول.

منذ ساعة رئيس مجلس الدوما: “ميتا” انزلقت إلى دعاية التطرف والإرهاب وشجعت الهجمات على الروس.

منذ ساعة وكالة الفضاء الروسية:

طلبنا من الشركاء في محطة الفضاء الدولية رفع العقوبات عن الشركات الروسية في قطاع الفضاء.

على الغرب أن يعي مخاطر تدمير محطة الفضاء الدولية والتعاون الفضائي بسبب عقوباته.

منذ ساعة وسائل إعلام أوكرانية: قافلة مساعدات تغادر زابوروجيا برفقة الصليب الأحمر نحو ماريوبول المحاصرة جنوبي البلاد.

منذ ساعتين رئيس إدارة تشيرنيهيف: سكان المدينة يعيشون بلا كهرباء ولا ماء ولا تدفئة بسبب القصف الروسي.

السحب السوداء غطت السماء.. تجدد اشتعال النيران في مستودعات نفطية قرب العاصمة كييف عقب غارة روسية#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/yKNvnW25Zk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 12, 2022

منذ ساعتين الدفاع البريطانية:

استمرار القتال مع القوات الروسية شمال غربي كييف على بعد نحو 25 كلم من قلب المدينة.

مدن خاركيف وتشيرنيهيف وسومي وماريوبول لا تزال محاصرة وتتعرض لقصف روسي.

منذ ساعتين هيئة الطوارئ الأوكرانية: انتشال 5 جثث بينهم أطفال جراء قصف روسي استهدف أمس مناطق سكنية في خاركيف.

منذ ساعتين وسائل إعلام أوكرانية: تجدد اشتعال النيران في مستودعات نفطية بمنطقة فسلكيف قرب كييف عقب غارات روسية.

منذ 3 ساعات واشنطن بوست عن مسؤولين: معلومات استخبارية تحذر من هجوم كيميائي روسي محتمل لاتهام كييف أو حكومات غربية بتنفيذه.

منذ 3 ساعات السفير الروسي في واشنطن: الادعاءات الأميركية بإمكانية استخدامنا أسلحة كيميائية هي محاولة لشيطنة موسكو.

منذ 3 ساعات وزارة الدفاع الروسية:

قوات دونيتسك تتقدم 8 كيلومترات نحو بلدات نوفواندريفكا وكيريلوفكا وسد بلاغوداتنو.

قواتنا واصلت هجومها وتقدمت 11 كلم ووصلت إلى نوفودونتسكوي ونوفومايورسكوي وإيجوروفكا.

عطلنا 3346 من مكونات البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا.

كييف تشكل تهديدا بهجمات إرهابية على الطائرات المدنية من خلال توزيع غير منضبط للصواريخ المحمولة.

سيواصل الجنود الروس البحث عن منظومات الدفاع الجوي المحمولة التي تخلت عنها القوات الأوكرانية.

دمرنا المركز الرئيسي لاستخبارات الإشارة الأوكرانية في بروفاري والمطار العسكري في فاسيلكيف.

الجيش الروسي يدمر 3491 من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بدء العملية الخاصة.

منذ 3 ساعات مراسل الجزيرة: الدفاعات الأوكرانية تعترض صاروخين في سماء دينبرو وصافرات الإنذار تدوي بلا توقف منذ الصباح.

منذ 3 ساعات هيئة الأركان الأوكرانية:

قواتنا تقوم بصد وعرقلة هجوم العدو في جميع الاتجاهات وأسرنا عددا من الجنود الروس.

31 كتيبة تكتيكية تابعة للعدو فقدت قدرتها القتالية في الأراضي الأوكرانية.

منذ 3 ساعات رويترز عن خبراء أمميين: قانون الإعلام الروسي الجديد يرقى إلى مستوى التعتيم الكامل للمعلومات بشأن الحرب.

منذ 3 ساعات د.ب.أ عن البرلمان الأوكراني: مركز الأبحاث النووية في خاركيف الذي تعرض لقصف روسي للمرة الثانية لا يزال آمنا.

منذ 3 ساعات أ ف ب عن الجيش الأوكراني:

القوات الروسية ركزت هجماتها بالصواريخ والقنابل يوم الجمعة على كييف وشرقي أوكرانيا.

جهود القوات الروسية تتركز في كييف وماريوبول وكريفي ريغ وكريمنتشوغ وزابوروجيا.

روسيا تواصل هجماتها بالصواريخ والقنابل على مدن دنيبرو ولوتسك وإيفانو فرانكيفسك.

منذ 3 ساعات د ب أ عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية:

تمت إعادة خطوط التيار الكهربائي بشكل جزئي إلى محطة تشيرنوبل.

8 من مفاعلات أوكرانيا الـ15 لا تزال تعمل ومستويات الإشعاع طبيعية.

النقل التلقائي للبيانات من محطة زابوروجيا إلى مقرنا بفيينا عاد للعمل.

منذ 3 ساعات مصادر لـWSJ:

صناديق التحوط الأمريكية تتلقى توجيهات بتجميد أصول الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.

التوجيهات قد توقف جهود أبراموفيتش الأخيرة لبيع مصالحه في عدد كبير من صناديق التحوط الأمريكية.

إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية تمنع دخول بحارة روس وأوكرانيين لموانئ أمريكية.

إدارة الجمارك وحماية الحدود تخشى من تجنب البحارة العودة إلى بلديهما والبقاء بالولايات المتحدة.

منذ 3 ساعات مراسل الجزيرة: انطلاق صافرات الإنذار في مدينة لفيف بغرب أوكرانيا.

منذ 3 ساعات بلينكن:

سنعمل عن كثب مع الكونغرس لحرمان روسيا من مزايا عضويتها في منظمة التجارة العالمية.

سنعمل لضمان عدم حصول الواردات الروسية على معاملة الدولة الأكثر تفضيلا في الاقتصاد الأمريكي.

فرضنا عقوبات على 4 من أعضاء مجلس إدارة مصرف “نوفيكومبانك” الروسي بمن فيهم رئيسة مجلس الإدارة.

منذ 3 ساعات رويترز عن الدفاع البريطانية:

القوات الجوية والصاروخية الروسية قصفت مدينتي لوتسك وإيفانو فرانكيفسك الأوكرانيتين.

الطائرات الروسية التي تدعم تقدم القوات البرية تعتمد أساسا على ذخائر غبية غير موجهة.

منذ 3 ساعات نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي لـ MSNBC:

نحن بصدد إخراج روسيا من النظام الاقتصادي العالمي.

روسيا تتجه بشكل متسارع نحو مستويات المعيشة في ثمانينيات القرن الماضي.

الخوف من تعطل سلاسل الإمدادات دفع الأسواق العالمية إلى رفع أسعار النفط والغاز.

استراتيجيتنا تقوم على تعزيز الإمدادات العالمية عبر دفع كبار المنتجين إلى استخدام الاحتياطيات.

الدول المستهلكة الرئيسية لديها 1.5 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية وعليهم أن يطلقوها.

منذ 3 ساعات رويترز عن الرئيس الأوكراني:

تم إجلاء 7144 أوكرانيا من 4 مدن عبر ممرات إنسانية يوم الجمعة.

روسيا رفضت السماح للمدنيين بالخروج من مدينة ماريوبول المحاصرة.

السلطات ستحاول مرة أخرى توصيل الطعام والأدوية إلى مدينة ماريوبول المحاصرة.

منذ 3 ساعات شركة ماكسار:

صور الأقمار الصناعية تظهر استمرار وحدات عسكرية روسية في الانتشار قرب كييف.

الصور تظهر إطلاق الوحدات العسكرية الروسية نيران المدفعية بكثافة صوب مناطق سكنية.

الصور تظهر اندلاع النيران في عدد من المنازل والمباني في أنحاء بلدة تقع شمال غربي كييف.

منذ 3 ساعات رويترز: منصة إنستغرام تقول إن حجب روسيا لخدماتها سيؤثر على 80 مليون مستخدم.

منذ 3 ساعات نيويورك تايمز عن مصادر:

واشنطن تدقق في ملكية يخت فاخر بقيمة 700 مليون دولار يرسو على شاطئ بلدة إيطالية.

المسؤولون الأمريكيون يعتقدون أنه قد يكون لليخت صلة بالرئيس الروسي.

منذ 3 ساعات وزيرة الطاقة الأمريكية: