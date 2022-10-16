طفولة محرومة.. أطفال سوريون نازحون يجمعون الحطب استعدادًا للشتاء (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر الأوضاع المأساوية التي يعيشها الأطفال النازحون في ريف إدلب شمالي سوريا.

ولجأ أطفال إلى جمع الحطب لتخزينها استعدادًا لليالي الشتاء الباردة، في ظل نقص حاد في وسائل التدفئة في مخيمات النازحين.

كما يبيع الأطفال كميات من الحطب التي يجمعونها من أجل الحصول على أموال يواجهون بها نفقات الحياة.

وحرمت ظروف الحرب والنزوح أعدادًا كبيرة من الأطفال السوريين من الذهاب إلى المدارس وممارسة حقهم في اللهو واللعب وعيش حياتهم الطبيعية كأطفال.

وحذرت رولا أمين المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من عواقب وخيمة لنقص المساعدات اللازمة للنازحين واللاجئين السوريين استعدادًا لفصل الشتاء المقبل.

وقالت المسؤولة الأممية في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر إن نقص الأغطية والخيام ووسائل التدفئة لدى النازحين واللاجئين يعني زيادة الأمراض بينهم، خاصة الأطفال، مما يعني حرمانهم من التعليم، وإن نقص المساعدات المادية يعني عدم قدرة العائلات على توفير العلاج المناسب لهم، مما يعني زيادة أعداد الوفيات.

ودعت المسؤولة الأممية دول المنطقة والأفراد إلى تقديم المساعدات العينية والنقدية للنازحين واللاجئين من أجل مواجهة الظروف الصعبة في فصل الشتاء المقبل.