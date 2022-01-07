“وصفوه بالتهجير”.. غضب شعبي في مصر رفضا لقرار إزالة الحي السادس بمدينة نصر

انتشرت، الخميس، حالة من القلق والغضب بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر في أعقاب الكشف عن خطة تسعى بموجبها الحكومة المصرية إلى إزالة (الحي السادس والسابع) في مدينة نصر شرقي العاصمة المصرية القاهرة، لإعادة تخطيط المنطقة بالكامل بهدف التطوير وإزالة المباني العشوائية.

ورفض المواطنون التصريحات التي أدلى بها نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إبراهيم صابر، الذي قال إنه “عقد اجتماعًا، الثلاثاء، مع أهالى المنطقة لسماع مطالبهم وآرائهم، وعرض القرار عليهم ومعرفة مشاكلهم في تنفيذ آليات التطوير”.

الحكومة بنت وباعت للناس شققا في الحي السادس ، المنطقة احلوت ، وأسعار الأرض ولعت ، العسكر طمعوا في الأرض ، قرروا طرد السكان ، وإعادة بناء المنطقة ، وتقدير ثمن الشقة 60 ألف جنيه ، والشقق الجديدة ستكون باثنين مليون أو أكثر ، قادر تدفع الفرق أو نعطيك شقة في حي السلام الشعبي ؟! مافيا — جمال سلطان (@GamalSultan1) January 6, 2022

وأوضح المسؤول الحكومي أن خطة إزالة الحي السادس تأتي ضمن رؤى الدولة المصرية لتطوير المنطقة وفتح طرق ومحاور جديدة تقضي على التكدسات المرورية، حسبما نقلت صحيفة (الشروق) المصرية (خاصة).

وأضاف أنه من المقرر إزالة العقارات الموجودة في الحي لبناء أبراج سكنية جديدة على غرار (مثلث ماسبيرو) في حي بولاق أبو العلا.

🔴 إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية لـ"#الشروق": عقارات منطقة الحي السادس بمدينة نصر تشكل خطورة على قاطنيها.. وسيتم إزالتها لتطويرها على غرار ماسبيرو.. ولن يُظلم أحد في بيته أو محله. pic.twitter.com/zDPVqkg7VD — Shorouk News (@Shorouk_News) January 6, 2022

وتابع “عقارات المنطقة مضى على إنشائها 70 عامًا، وتشكل خطورة على قاطنيها، وسيتم إزالتها لتطويرها على غرار ماسبيرو، وسيتم إعادة إنشائها” لافتًا إلى أن من يرغب في العودة إلى الحي بعد تطويره “سيحصل على مبلغ مالي (قيمة الإيجار) لحين الانتهاء من مرحلة التطوير”.

الناس بتوع الحي السادس دول اللي بالصدفة اعرف اسرتين منهم راحوا سكنوا هناك اما كانت صحراء، كنت تشوف طريق النصر من الشباك عادي. النهاردة دي ناس معظمها علي المعاش .. يالا بقي نطلعهم من بيوتهم ونشحططهم ونوديهم مساكن دار السلام .. ده في شرع مين ده يا جماعة !! — Ju (@TheOnlyJuu) January 6, 2022

واستقبل المواطنون المصريون على مواقع التواصل هذه التصريحات بسخط شديد، ووصفوا ما تخطط له الحكومة بأنه “تهجير” ونزع لملكية المواطنين.

وتنامي الغضب عندما ألمح المسؤول المصري إلى أن خطة تطوير المنطقة ستشمل أيضًا الحي السابع، وهو أحد أشهر أحياء غربي مدينة نصر.

وفي هذا الشأن، كشف صابر في تصريحات صحفية لموقع (اليوم السابع) المصري (خاص) أنه تجري أيضًا دراسة إعادة تطوير مناطق الحي السابع مع الحرص على التعويض العادل للسكان وفق رغباتهم، موضحًا أنه سيتم إعادة تخطيط المنطقة، وتوفير وحدات للسكان في المكان نفسه.

وأضاف أن هناك بدائل عدة للتعويض، منها التعويض المادي بسعر المتر وفقًا للمنطقة، أو التعويض بوحدات بديلة في المكان نفسه بعد تطويره، مع صرف بدل إيجار شهري للسكان حسب الإيجار في المنطقة طول مدة تنفيذ المشروع، أو الحصول على وحدة بديلة بمشروع آخر يسمى (جاردينيا) مع دفع فرق التكلفة، أو الحصول على وحدة سكنية في مشروع أهالينا أو المحروسة.

تصريح مدام #ميرفت حول ازالة الحي السادس بمدينة نصر بالكامل سيكون مقبولا إذا كان التعويض للمتضررين بشقق وعقارات على الطراز الحديث في العاصمة الإدارية 👌#مصر pic.twitter.com/2tz0AfirpN — Bakr Khallaf | أبوبكر خلاف (@bakr_khallaf) January 6, 2022

بيد أن مواطنين وناشطين على مواقع التواصل رفضوا هذه البدائل مؤكدين أن القانون يمنع ما يحدث.

وتساءل معلقون عن مدى قانونية هذا الإجراء لاسيما أن الغرض استثماري وغير ضروري.

انا مش فاهم ليه عماير الحي السادس و السابع تتشال ،،. هيا عمارات مخططه مش عشوائية و شوارعها واسعة و فيها جناين يعني محتاجة تطوير فقط بالكتير

مش فاهم مين بيدي الحق لحد انه يقرر انها حته حلوة يطلع فيها أبراج تجيب فلوس احسن

ملهاش تفسير غير إنها مستكثرينها على سكانها — A. Salama (@Ahmed0design) January 5, 2022

وقال الصحفي في جريدة الجمهورية هشام بسيوني، “البعض كان بيطبل ويؤيد قرارات هدم مساكن الغلابة في ترسا والوراق ونزلة السمان بحجة أنها أماكن عشوائية طب دلوقتي (الآن) الحي السادس والسابع أماكن عشوائية بردو؟ محدش بيقول الحق إلا لما ينكوي بنار الظلم”.

البعض كان بيطبل ويؤيد قرارات هدم مساكن الغلابة فى ترسا والوراق ونزلة السمان بحجة أنها اماكن عشوائية طب الوقتي الحي السادس والسابع اماكن عشوائية بردو ؟ محدش بيقول الحق الا لما ينطوي بنار الظلم — Hesham Albasuoni (@Heshambasuoni) January 6, 2022

ويرى إيهاب شيحا القرار تأكيدًا على أن ما يحدث “مسلسل تخريب لا شأن له بالتطوير”.

وفي المقابل، أشار آخرون إلى أن المباني “قد تكون بحاجة لإصلاحات حقيقية تخوفًا من أخطار الزلازل”.

تطوير العشوائيات هام جداً إنسانيا ومجتمعيا واقتصاديا

لكن الحي السادس والسابع حيث أحياء سكنية مستقرة بخدماتها وبنيتها التحتية في دولة يعيش سكانها على أقل من 10% من مساحتها يؤكد أنه مسلسل تخريب مهما ادعوا التطوير — Ehab Sheha (@ihabshiha) January 6, 2022

منطقة قريبة من أب تاون والتجمع ينفع تبقى تعاونيات ومساكن شعبية؟ إنت عارف حتة الأرض دي لو اتبنى عليها أبراج زي ماسبيرو تجيب كام؟ https://t.co/5iMFqXtMpV — Ahmed Al-ish (@AhmdAlish) January 6, 2022

تخيل في يوم وليلة تبقى مطرود من بيتك الي تعبت وشقيت عشان تجيبه وربيت فيه عيالك وفيه كل ذكرياتك والمفروض آنك عايش في واحد من افضل احياء القاهرة وفي منطقة تعتبر راقية مش عشوائيات خالص ومنطقة مخططة من السبعينات (سواء متفق او مختلف مع تخطيطها) عشان رجال اعمال عايزين مشروع هنا https://t.co/ymF231O8Dj — Mahmooz (@Mahmod_AWahab) January 6, 2022

هيهد الحى السادس والسابع كلة في مدينة نصر ؟!!!

سكتو علي اتهدو بيوتهم في سينا وفكرتوها بعيدة عنكو لحد ما اللودر بقي تحت بيتكو — MR _تيـتو (@TetoTm00) January 5, 2022