تعرف على الوزراء.. أول حكومة وحدة وطنية في ليبيا تؤدي اليمين الدستورية (فيديو)

أدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة اليمين الدستورية في مدينة طبرق (شرق)، اليوم الإثنين، بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، الأربعاء الماضي، في محاولة لإنهاء نزاع قائم منذ سنوات في البلد الغني بالنفط.

وتتألف الحكومة من 35 وزيرا هم رئيسها ونائبان له و26 وزيرا بحقيبة و6 وزراء دولة (بلا حقائب)، وتضم 5 وزيرات، وستقود الحكومة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

والحكومة الجديدة مكلفة بتوحيد البلاد بعد سنوات من العنف والانقسام والإشراف على الاستعداد لإجراء انتخابات عامة.

وتعتبر الحكومة، التي تشكلت عبر عملية حوار نظمتها الأمم المتحدة وصدق عليها البرلمان الأسبوع الماضي في مدينة سرت، أفضل أمل منذ سنوات لوضع حد لعقد من الفوضى في ليبيا منذ أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي بمعمر القذافي من الحكم.

وقال رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وهو يؤدي اليمين أمام نواب البرلمان “أقسم بالله العظيم أن أودي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص”.

وتحل حكومة الدبيبة محل حكومة الوفاق الوطني التي كان معترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس وشمال غرب ليبيا وأيضا محل إدارة منافسة لها كانت تعمل من شرق البلاد.

كان من بين الحضور وقت أداء الحكومة لليمين دبلوماسيون من دول غربية ومن تركيا، التي دعمت حكومة الوفاق الوطني، ومن مصر التي دعمت اللواء المتقاعد خليفة حفتر خصم حكومة الوفاق في الحرب قائد قوات شرق ليبيا.

ولم ترسل روسيا ولا الإمارات دبلوماسيين لحضور أداء اليمين لكنهما رحبتا علنا بتعيين الحكومة الجديدة. وساندت الدولتان ميليشيا اللواء المتقاعد حفتر.

لكن على الرغم من الدعم الرسمي من طرفي الصراع الرئيسيين لحكومة الوحدة ولإجراء انتخابات، لا تزال هناك عقبات كبرى، إذ ظل مرتزقة أجانب وقوات وجماعات مسلحة في مواقعهم في شقي البلاد كما أن بعض المناطق وبعض مؤسسات الدولة لا تزال واقعة تحت هيمنة الكثير من الفصائل المسلحة.

عبد الحميد الدبيبة رئيس الوزراء

يحمل درجة الماجستير في التخطيط وتقنيات البناء من جامعة تورونتو بكندا وشغل منصب مدير المشروعات والدراسات في جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبان النظام السابق بقيادة معمر القذافي (1969- 2011).

وهو رجل أعمال من مدينة مصراتة (غرب) وشخصية مستقلة تحظى بقبول جيد في الأوساط السياسية الليبية.

وشغل لفترة رئاسة نادي الاتحاد أحد أقوى الأندية الرياضية الليبية بعد ثورة فبراير/شباط 2011، التي أطاحت بنظام القذافي.

نائبا رئيس الحكومة

حسين عطية القطراني نائب رئيس الحكومة

هو مرشح عقيلة صالح رئيس البرلمان عن إقليم برقة (شرق) وشغل منصب أمين الشعبية العامة للمالية (بمثابة وزارة إبان حكم القذافي) في شعبية (محافظة) الحزام الأخضر شرقي ليبيا سنة 2006.

رمضان أحمد أبوجناح نائب رئيس الحكومة

مرشح عن إقليم فزان (جنوب) وشغل منصب أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم في شعبية الشاطئ إبان نظام القذافي.

وزير الدفاع

منصب وزير الدفاع ما يزال شاغرا وسيتولى رئيس الحكومة مهامه إلى أن يتم تسمية وزير بالتشاور بين “الدبيبة” ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي (يتولى مهامه الثلاثاء).

نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية

أول امرأة تتولى وزارة الخارجية في ليبيا وعملت في المجلس الانتقالي السابق إبان اندلاع ثورة 2011.

حاصلة على درجة الدكتوراه في مجال إدارة الصراع والسلم من جامعة “جورج مايسون” الأمريكية، وولدت وعاشت في مدينة بنغازي (شرق)، بينما تنحدر أصولها من مصراتة.

خالد التيجاني مازن وزير الداخلية

أحد ضباط جهاز الأمن الداخلي إبان فترة النظام السابق وشغل منصب وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة.

حليمة البوسيفي وزيرة العدل

عملت قاضية في محكمة مدينة العزيزية على بعد 50 كلم جنوب العاصمة طرابلس (غرب) في عهد النظام السابق.

وتنحدر أصولها من منطقة “أولاد بوسيف” جنوب طرابلس وهي من سكان العزيزية.

خالد المبروك عبد الله وزير المالية

يحمل درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال وشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة مصرف الجمهورية وهو من مدينة مرزق (جنوب).

محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة

يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من إحدى الجامعات الأمريكية وشغل منصب أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية إبان حكم القذفي ثم عمل مستشارا اقتصاديا لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

فاخر مفتاح بوفرنة وزير التخطيط

من مدينة سلوق (شرق)، ويحمل درجة الدكتوراه في التمويل والمصارف من جامعة ليفربول الإنجليزية.

وشغل عضوية مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار وعمل عميد لكلية الاقتصاد في جامعة بنغازي.

الوزراء

محمد أحمد عون وزير النفط والغاز

إبراهيم العربي منير وزير البيئة

محمد سالم الشهوبي وزير المواصلات

بدر الدين الصادق التومي وزير الحكم المحلي

طارق عبد السلام أبو فليقة وزير الموارد المائية

أبوبكر محمد الغاوي وزير الإسكان والتعمير

علي محمد الزناتي وزير الصحة

علي العابد الرضا وزير العمل والتأهيل

أحمد علي محمد عمر وزير الصناعة والمعادن

موسى محمد المقريف وزير التربية والتعليم

عمران محمد القيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي

حمد عبد الرزاق المريمي وزير الزراعة والثروة الحيوانية

يخلف سعيد السيفاو وزير التعليم التقني

فتح الله عبد اللطيف الزني وزير الشباب

عبد الشفيع حسين الجويفي وزير الرياضة

وفاء أبوبكر الكيلاني وزيرة الشؤون الاجتماعية

مبروكة توفي عثمان أوكي وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية

عبد الفتاح صالح الخوجة وزير الخدمة المدنية

عبد السلام عبد الله تكي وزير السياحة والصناعة التقليدية

وزراء الدولة