مجهولون يعتدون على مركز إسلامي بولاية أريزونا الأمريكية ويشتبكون مع الحارس (فيديو)

شجب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) الاعتداء على المركز الإسلامي في مدينة توسان بولاية أريزونا الأمريكية الذي نفذه مجهولون، صباح السبت الماضي.

وأوضح المجلس في تغريدة على تويتر أنه “تبعا لعملية الاعتداء على مواطنين أمريكيين خارج المركز الاسلامي بالمدينة، فإنه بات من الضروري حماية الأشخاص أثناء تأدية شعائرهم الدينية وتأمين المساجد ومحتوياتها”.

Following an assault on 2 worshippers outside the Islamic Center of Tucson, our #Arizona chapter is calling for stepped up security measures at mosques statewide. pic.twitter.com/snw5T2QTV7

