مسؤول استخباراتي إسرائيلي يكشف النقاب عن دور تل أبيب في اغتيال قاسم سليمان.. إليك التفاصيل

كشف مسؤول عسكري إسرائيلي سابق، اليوم الإثنين، النقاب للمرة الأولى عن مشاركة تل أبيب في اغتيال قائد “فيلق القدس” الإيراني قاسم سليماني، مطلع عام 2020، في العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت هيئة البث العبرية (رسمية) عن تامير هايمان الذي كان يرأس هيئة الاستخبارات بالجيش الإسرائيلي آنذاك، قوله إن “جهاز الموساد الإسرائيلي (ينشط خارج إسرائيل) لعب دورا في اغتيال سليماني”، دون توضيح ذلك الدور.





وأشارت الهيئة إلى أن هايمان كشف النقاب للمرة الأولى عن لعب إسرائيل دورًا في اغتيال سليماني خلال مقابلة مع مجلة مركز التراث الاستخباراتي الإسرائيلية “مابات مالام”.





وقال هايمان إن فترة توليه منصبه “شهدت عمليتي تصفية هامّتين، قُتل في إحداها القائد الإيراني، وفي الأخرى القيادي بحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بهاء أبو العطا الذي تم اغتياله في نوفمبر/تشرين الثاني 2019” في غزة.

إسرائيل لعبت دورا بتصفية الجنرال قاسم سليماني https://t.co/XK6RVhzHZk — مكان الأخبار (@News_Makan) December 20, 2021

وأضاف “الاستخبارات الإسرائيلية قامت بإحباط مخططات عديدة وعرقلت عمليات نقل أموال ووسائل قتالية لإيران، في مسعى لمنع التموضع الإيراني في سوريا، وتمت هذه العمليات بنجاح باهر”.

وكان الجيش الأمريكي قد اغتال سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في 3 يناير/كانون الثاني 2020، ولم يسبق لإسرائيل أن أعلنت عن دور لها في هذه العملية.