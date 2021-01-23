مصر.. انهيار مبنى سكني في المحلة والبحث عن ناجين تحت الأنقاض (فيديو)

انهارت عمارة سكنية مكونة من أربعة طوابق في منطقة أبو راضي بالمحلة الكبرى في محافظة الغربية المصرية.

وتداول نشطاء مقاطع فيديو تظهر جرافات تحاول رفع الأنقاض بعد انهيار المبنى.

وبينت مقاطع الفيديو المنتشرة عمل أهالي المنطقة على محاولة رفع الأنقاض والبحث عن مواطنين تحت الركام.

وأفادت صحيفة الأهرام المصرية أن الأجهزة الأمنية نجحت في إنقاذ مصابين اثنين من تحت الأنقاض أحدهما طفل.

أما عن حالة المصابين فكانت إحداها طفيفة بجروح سطحية وأخرى بحالة اختناق.

وقد وصل محافظ الغربية طارق رحمي إلى موقع الانهيار للاطلاع على عمليات البحث والإنقاذ، فيما لم تحدد الحصيلة النهائية لعدد الأشخاص الذين لا يزالون تحت الأنقاض.