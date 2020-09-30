معزوفة إسرائيلية بألحان الإماراتي حسين الجسمي تثير الغضب (فيديو)

ونشرت الأوركسترا الإسرائيلية "فرقة النور" عبر يوتيوب، في 15 سبتمبر/أيلول الجاري، أغنية بعنوان "أحبك" للمخرج رونين بيليد حداد، قالت إنها تكريم لاتفاقية السلام الملهمة للأمل، وتكريم لدولة الإمارات العربية المتحدة.

أغنية إسرائيلية بألحان الفنان الإماراتي حسين الجسمي تثير غضب منصات التواصل

وكتبت وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية نورة بنت محمد الكعبي: "فرقة النور الإسرائيلية، تقدم معزوفة جميلة من ألحان الفنان الإماراتي حسين الجسمي، بمناسبة معاهدة السلام"، مضيفةً بالعبرية: "سأحبك".

فرقة النور الإسرائيلية @AlnoorFirqat

تقدم معزوفة جميلة من الحان الفنان الإماراتي @7sainaljassmi بمناسبة معاهدة السلام 🇦🇪 🇮🇱 פירקת אלנור – אחיבכhttps://t.co/8wKTTryPiz — نورة بنت محمد الكعبي (@NouraAlKaabi) September 24, 2020

وتداول مغردون الأغنية الإسرائيلية، المكتوب عليها أنها من ألحان الجسمي، معتبرين بأنها خطوة تطبيعيّة في الفن، وأنها إمعان في التعاون المرفوض والمدان مع تل أبيب.

وقال ناشطون فلسطينيون، إن الأغنية -التي لحنها الجسمي- جرى تصويرها على أراضي قرى الفلسطينيين المهجّرة في يافا المحتلة، التي ابتلعتها المدينة الإسرائيلية الحديثة "تل أبيب"، وقالت تغريدات: "ليس للخيانة قاع".

ذنب الكلب ما بيعتدل

جماعة ظلمتوا الجسمي بالتنمر عليه وينهم ؟؟#حسين_الجسمي، يشارك في تلحين أغنية إسرائيلية جديدة تبدأ برسالة شكر للإمارات من الرئيس الإسرائيلي وصورت في #تل_أبيب على أنقاض قرانا الفلسطينية التي مسحت عن وجه الأرض! pic.twitter.com/he1Asnnnmz — أركــــــــــــــــان (@ar2aan) September 29, 2020

ووقعت الإمارات اتفاقية تطبيع كامل للعلاقات مع إسرائيل، الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر الجاري، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في 13 أغسطس/آب المنقضي، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

أغنية للنابح المشؤوم الصهيوني حسين الجسمي @7sainaljassmi وتوزيع أربيل كوهين .. تم تصويرها على أراضي قرى الفلسطينيين المهجرة في #يافا المحتلة التي ابتلعتها المدينة الاسرائيلية الحديثة "تل أبيب"

ليس للخيانة قاع !#فلسطين #الإمارات pic.twitter.com/FY6rRuJKGv — Alyateema (@AlaqsaLion) September 30, 2020

وقوبل التطبيع الإماراتي البحريني لعلاقاتهما مع إسرائيل بتنديد فلسطيني واسع، واعتبرته القيادة والفصائل الفلسطينية "خيانة" من الإمارات والبحرين وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

#حسين_الجسمي يلحن و يشارك في انتاج اغنية اسرائيلية، الفنان في زمننا هذا لم تعد رسالته تقتصر على الحب و الفن بل هو الان اداة في ايدي الخونة يباع و يشترى مقابل النفوذ و الشهرة و الثروة، "طبطبة صهيونية" #التطبيع_خيانة pic.twitter.com/CkrtnqcXWD — Mado (@Mado30237488) September 30, 2020

وفي السياق، قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، إنه من الأفضل للحكومة الإسرائيلية جذب استثمارات البنية التحتية من الإمارات العربية المتحدة بدلًا من جذب الاستثمارات من الصين.

مزيداً من الأنحدار نحو مستنقع التطبيع القذر..حسين الجسمي يشارك في تلحين اغنية إسرائيلية تبدأ برساله شكر للأمارات من الرئيس الأسرائيلي في تل ابيب على أنقاض قرانا الفلسطينية التي مسحت عن وجه الارض…خسئتم انتم عار علينا.. والعروبة والدين بريئةٌ من امثالكم #التطبيع_خيانة_عظمى pic.twitter.com/1pdoGqkZSH — #شاعرة_فلسطينية#رناطبيلة🖋 (@Ret9Retag) September 29, 2020

وقال فريدمان، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ قبل ساعات من توقيع اتفاق تاريخي بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء إن رأسمال المال الإماراتي "رأسمال أفضل وأكثر أمنا".

https://twitter.com/EmanMohammedAw3/status/1310985835995688961?ref_src=twsrc%5Etfw

ويطالب الفلسطينيون الحكامَ العرب بالالتزام بمبادرة السلام العربية، وهي تقترح إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، في حال انسحابها من الأراضي العربية المحتلة منذ حرب 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

#حسين_الجسمي يشارك في تلحين أغنية إسرائيلية جديدة تبدأ برسالة شكر للإمارات من الرئيس الإسرائيلي وصورت في #تل_أبيب على أنقاض أرضنا الفلسطينية التي مسحت عن وجه الأرض!

حسين الجسمي بحب أغنيلك الله ياخذك منا ومنهم ع هيك خبر. pic.twitter.com/0PZdAPiO6W — أزهار الوحيدي🇵🇸 (@azharalwhidi) September 29, 2020

لكن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة رفضت المبادرة السعودية المنبثقة عن القمة العربية ببيروت عام 2002، إذ ترفض إسرائيل مبدأ "الأرض مقابل السلام"، وتريد "السلام مقابل السلام".

للخيانة عنوان

بعد أن شارك المطرب الإماراتي #حسين_الجسمي في الترويج للإنقلاب العسكري الصهيوني في مصر بأغنية بشرة خير

هاهو يشارك بمعزوفة صهيونية بألحانه للترويج للتطبيع. — أحمد عبد الجواد (@Ahmed_abdgwad) September 30, 2020

ويرى الفلسطينيون في تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل "خيانة" لقضيتهم في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم، بينما تعتبره أبو ظبي والمنامة "قرارًا سياديًا".

https://twitter.com/qstreetjournal/status/1311611761817157635?ref_src=twsrc%5Etfw

وانضمت الإمارات والبحرين إلى مصر والأردن، اللتين ترتبطان بمعاهدتي سلام مع إسرائيل منذ عامي 1979 و1994 على الترتيب.

كنت زعلانة على #حسين_الجسمي من كتر التنمر، بس بعد مباركته #التطبيع بالمشاركة بأغنية صهيونية يلا ناخد راحتنا بوجه النحس، مبروك عالاحتلال هانت كلها كم أغنية وتتحرر فلسطين 😂😂 — EnasBinSaeed🇯🇴 #مع_المعلم (@EnasMusallam) October 1, 2020

وخلافًا للحال بالنسبة للبلدين الخليجيين، تمتلك مصر والأردن حدودًا مشتركة مع إسرائيل، وسبق وأن احتلت الأخيرة أراضٍ من الدولتين، بينما لم تحتل أراضٍ إماراتية ولا بحرينية.

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