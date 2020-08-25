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سياسة|مصر

مبشرا بسجن جديد.. برلماني مصري يهنئ أهالي دائرته بأحد إنجازاته (صور)

ارتفعت عدد السجون التي تم إنشاؤها في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى 27 سجنا
ارتفعت عدد السجون التي تم إنشاؤها في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى 27 سجنا
25/8/2020

ليرتفع بذلك عدد السجون التي تم إنشاؤها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى 27 سجنا من أصل 69 سجنا في عموم البلاد.

وعلاوة على هذه السجون، فهناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافة إلى السجون السرية في المعسكرات، وذلك وفقا لتقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من المنشور، معتبرين احتفاء النائب ببناء سجن جديد غير مفهوم وأنه بدلا من إنشاء مدرسة أو مستشفى خدمية، يبشرهم النائب بالسجن.

وقال نشطاء إن هذا السجن ضمن عدد من السجون الجديدة التي -تم إنشاؤها منذ الانقلاب العسكري في مصر في يوليو/ تموز 2013- جزء من المنظومة الأمنية القمعية التي يجري ترسيخها في مصر.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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