مبشرا بسجن جديد.. برلماني مصري يهنئ أهالي دائرته بأحد إنجازاته (صور)

ليرتفع بذلك عدد السجون التي تم إنشاؤها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى 27 سجنا من أصل 69 سجنا في عموم البلاد.

وعلاوة على هذه السجون، فهناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافة إلى السجون السرية في المعسكرات، وذلك وفقا لتقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من المنشور، معتبرين احتفاء النائب ببناء سجن جديد غير مفهوم وأنه بدلا من إنشاء مدرسة أو مستشفى خدمية، يبشرهم النائب بالسجن.

وقال نشطاء إن هذا السجن ضمن عدد من السجون الجديدة التي -تم إنشاؤها منذ الانقلاب العسكري في مصر في يوليو/ تموز 2013- جزء من المنظومة الأمنية القمعية التي يجري ترسيخها في مصر.

فيه عضو برلمان حالي ومرشح للبرلمان القادم اهم عمل له وفقا لصفحته علي فيس بوك انه بني سجن مركزي في محافظته وان ده هيوفر علي الناس مشقه الانتقال لزياره ذويهم المحبوسين.وكم ذا بمصر من المضحكات 🙂https://t.co/9i1OPiefs4 — Negad El Borai (@negadelborai) August 24, 2020