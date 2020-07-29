بعد مقتل مصريين في السعودية.. وزيرة الهجرة: "حادث فردي"

وأضافت الوزيرة أن "المجتمع السعودي يعامل المصريين كإخوة أشقاء"، وناشدت المواطنين بعدم الانسياق وراء أي أخبار غير مدقّقة على مواقع التواصل، مؤكدة متابعتها الفورية لكل حادث يتعرض له المصريون في الخارج.

وسقط مصريان، أمس الثلاثاء، برصاص سعودي إثر نشوب خلاف "بسيط" بين صاحب العمل السعودي ومصريين من مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا (جنوبي مصر)، ما دفع السعودي إلى إطلاق ثلاث رصاصات بظهر عز الدين محمد عبد الشافي (مواليد 1967)، وعادل عبد الإمام حسين (مواليد 1983)؛ فأرداهما قتيلين.

وفي السياق، قالت الجالية المصرية بالسعودية في منشور عبر صفحتها على موقع فيسبوك إن صاحب العمل المذكور "أحضر سلاحه وضرب الاثنين غدرًا من الخلف"، وأصاب "كل واحد منهما بـثلاث طلقات في الظهر".

وأكدت الجالية أن المجني عليهما كانا يعملان في أعمال التشطيب لدى الجاني، وعندما طلب منهما المواطن السعودي إصلاح ماسورة خزان مصب مياه كان من المفترض أن يكون عليها غطاء، رفضا طلبه، قائلين: "إحنا نجارين ومش شغلنا، وإنه عادي بعد الخرسانة تتظبط، لكن ده شغل سباكة".

وأضافت الجالية على فيسبوك أن الجاني "تركهما لاستكمال أعمالهما، ثم عاد بعد فترة وجيزة، حاملًا بندقية آلية، وأطلق عليهما الرصاص، حتى وافتهما المنية".

وسادت حالة من الغضب على مواقع التواصل، وعبّر مغردون عن أن كرامة الموطن في الخارج تمثل انعكاسًا مباشرًا لكرامة المصريين في الداخل.

وقارن مغردون بين هذا الحادث وحادث الاعتداء على مصري في الكويت، الخميس الماضي، إذ اعتدى كويتي على مصري صفعًا على الوجه ثلاث مرات.

#مصر

بعد أيام من ضرب الكاشير وليد في الكويت. وقبله قتل عامل مصري في مزرعة كويتية من لصوص أسيويين.

سعودي يطلق الرصاص على عاملين مصريين فيقتلهما. وهما عادل عبد الإمام حسين (مواليد 1983)، وعز الدين محمد عبد الشافي (مواليد 1967) من نجع حمادي. وزيرة الهجرة تقول: حادث فردي. pic.twitter.com/8mvM5s2woR — سي سلامة عبد الحميد (@salamah) July 28, 2020

بعد الاعتداء علي مصري في الكويت

اليوم في السعوديه عز الدين وعادل من أبناء قرية البطحة بنجع حمادي

حصل خلاف بينهم وبين صاحب الشغل راح ضربهم بالنار

فلازم يكون لينا موقف ونصعد الموضوع عشان حق الشهداء دول يرجع

هيكون لينا هااش وهنعلن عن معاده في وقت لاحق pic.twitter.com/KPZIc8Ckol — Roga EL Sawy🏹🇦🇹 (@Elsawy_Zsc1911) July 27, 2020

بعد الاعتداء علي مواطن مصري امس في الكويت …!

اليوم في السعودية.. عز الدين وعادل من أبناء قرية البطحة بنجع حمادي.. تركا البلد للعمل في السعودية لكسب لقمة العيش.. خلاف بسيط على العمل بينهم وبين صاحب الشغل.. راح ضربهم بالنار وربنا يرحمهم ويغفر لهم

نتمني حق شهيدي نجع حمادي يرجع — JOOO (@GoooeYoussef) July 28, 2020

🔴#عاجــل| بـ ثلاثة طلقات نارية لكلآ منهم ســعودي متهور قاتل يتسبب في مقتل أثنين من محافظة قنا وهـم

📌الشـــهيد عز الدين محمد عبدالشافي

📌الشـــهيد عادل عبدالاله حسـين

وقـع الحادث بــ مدينة حريملاء بالرياض وسـبب الحادث الاختلاف علي شغـل خزان ماء ليخرج الجاني ســلاح ويطلق pic.twitter.com/cStn1EkwkZ — أبوهدير ♠️ (@4444_hadeer) July 28, 2020

وقالت وزيرة الهجرة المصرية لوسائل إعلام مصرية "تواصلنا مع القنصلية المصرية بالكويت، وتابعنا القضية حتى قبضت الشرطة الكويتية على المواطن الكويتي".

وأضافت "أحيي وليد (الشاب المصري المعتدَى عليه) لثباته الانفعالي لأنه احترم المكان الذي يعمل به، ما أوقع المواطن الكويتي في الخطأ أكثر"، محذرة من أن البعض قد يستغل الأمر للوقيعة بين الشعبين والحكومتين المصرية والكويتية.

وأكدت أن مثل هذه الحوادث فردية ولا ينبغي أن تمثل مشكلة بين الشعبين، وطالبت بحذف الفيديو من على مواقع التواصل حفاظا على كرامة المصريين بالخارج.

اقرأ أيضًا:

3 طلقات في الظهر.. سعودي يقتل مصريين اثنين إثر "خلاف بسيط"

صفعه 3 مرات.. كويتي يعتدي على عامل مصري بأحد المتاجر (فيديو)