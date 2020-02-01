السيسي يعفو عن ضابطي شرطة عذبا مواطنا حتى الموت

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بالعفو عن ضابطي شرطة بمحافظة سوهاج اتهما بتعذيب سائق "توك توك" حتى الموت بمركز شرطة طهطا في محافظة سوهاج، أثناء استجوابه.

والضابطان المفرج عنهم هما الرائد المزمل نافع، الرئيس السابق لمباحث مركز طهطا، والنقيب عمر أحمد سعد أبو عقرب، معاون المباحث السابق بنفس المركز ونجل نائب برلماني سابق عن الحزب الوطني المنحل الحاكم سابقا.

وأعلنت الداخلية المصرية، أمس الجمعة، الإفراج عن 135 من المحكوم عليهم في قضايا جنائية متنوعة، بينهم العشرات من المعتقلين في الأحداث التي أعقبت الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013.

وتضمنت قائمة العفو أسماء عدد من ضباط الشرطة المحكوم عليهم في قضايا جنائية.

وبحسب صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية فإن "الفرحة" عمت قرية المصالحة التابعة لمركز ومدينة نجع حمادي، حيث استقبل عائلة وأهالي القرية الضابط المزمل بالرقص والتحطيب على المزمار البلدي، وحملوه على الأعناق وجابوا به شوارع القرية، احتفالا بالعفو الرئاسي وعودته إلى عمله.

وكانت محكمة جنايات سوهاج (جنوب مصر) أصدرت في فبراير/شباط 2019 حكما بالسجن المشدد 3 سنوات بحق ثلاثة ضباط، لإدانتهم بتعذيب سائق "توك توك" حتى الموت ليعترف بجريمة قتل "عمدة" إحدى القرى.

كما عاقبت المحكمة مفتش صحة طهطا بالسجن لمدة عام وعزله من وظيفته لمدة عامين.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2016 عندما ورد بلاغ عن اكتشاف وفاة عمدة قرية الشيخ زين الدين المدعو عبد الناصر وشهرته ناظم، 50 عاما، داخل منزله بالقرية.

تبين من فحص الجثة أن بها إصابات في الرأس وهناك شبهة جنائية في الوفاة، وألقت الشرطة القبض على عدد من المشتبه فيهم، من بينهم سائق توك توك يدعي محمد صالح، 23 عاما، إذ تبين من التحريات أنه دائم التردد على منزل العمدة لقضاء احتياجاته وهناك اتصالات متكررة بينهما.

الضابط المزمل نافع (مواقع التواصل)

وأثناء التحقيق مع المتهم داخل وحدة مباحث مركز طهطا توفي وتم نقل الجثة للمستشفى العام. وقدم أقاربه بلاغا للنيابة العامة يتهمون ضباط المباحث بالتسبب في وفاته عقب تعذيبه.

وتبين من تحقيقات النيابة والكشف الطبي بمعرفة الطب الشرعي أن ضباط المباحث وهم كل من النقيب المزمل نافع، رئيس مباحث مركز طهطا والنقيب عمر أحمد، معاون المباحث والعقيد عمر خطاب، رئيس فرع بحث الشمال، تسببوا في وفاة المجني عليه عقب تعذيبه لحمله على الاعتراف بقتل العمدة.

وتم إحالتهم للمحكمة الجنائية، كما تم إحالة مفتش الصحة للمحكمة الجنائية، بعد أن أصدر تقريرا طبيا مزورا يفيد بأن الوفاة إثر أزمة قلبية لإبعاد تهمة القتل عن ضباط المباحث.

تواصل الانتهاكات

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه انتهاكات عناصر الشرطة، حيث ذكرت تقارير إخبارية أن ضابط شرطة في محافظة سوهاج جنوب مصر اعتدى بالضرب على معلم إثر مشاهدة داخل قسم شرطة.

من ناحية أخرى، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بقصة مهندس شاب يقضي فترة التجنيد الإجبارية بوزارة الداخلية المصرية، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل معسكر التدريب إثر الاعتداء بالضرب عليه.