نتنياهو: اتفاقات التطبيع "تغير خارطة" الشرق الأوسط

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس السبت في تصريح متلفز بالعبرية "نحن نغيّر خارطة الشرق الأوسط"، مستعينا برسوم بيانية تظهر مسار الرحلات الجوية، التي قال إن هذه الاتفاقات ستقصر مدتها وتخفض كلفتها.

وأضاف نتنياهو أن الرحلات الجوية عبر أجواء السعودية والبحرين والإمارات ستوفّر على الركاب المتّجهين إلى الهند ووجهات آسيوية أخرى "ساعات وبالطبع الكثير من المال".

وصار السودان ثالث دولة عربية تعلن منذ أغسطس/ آب تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بعد الإمارات والبحرين. وكان نتنياهو قد التقى مطلع العام رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان في أوغندا.

وأكد نتنياهو أن بلدانا أخرى ستطبّع العلاقات مع إسرائيل.

ولا تقيم السعودية علاقات رسمية مع الدولة العبرية لكنّها باتت تسمح للرحلات الآتية منها بعبور أجواء المملكة.

وقال نتنياهو إن التقارب مع السودان سيكون مفيدا للإسرائيليين الراغبين بعبور الأطلسي.

وتابع "يمكننا الطيران غربا فوق السودان وفق اتفاقات أبرمناها قبل الإعلان عن التطبيع، (و) فوق التشاد التي أقمنا معها علاقات إلى البرازيل وأمريكا اللاتينية".

وأضاف نتنياهو "كانت إسرائيل معزولة تماما… إسرائيل اليوم على تواصل مع العالم بأسره"

تطبيع

والجمعة، أعلن وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، أن الحكومة الانتقالية وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وبذلك أصبح السودان الدولة العربية الخامسة التي توافق على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، بعد مصر (1979)، والأردن (1994)، والإمارات والبحرين (2020).

فيما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، أمس السبت، بأنّ إسرائيل وسلطنة عمان قريبتان من توقيع اتفاقية تطبيع بينهما.