الرئاسة الأفغانية تكذّب تصريحات ملفقة من قناة العربية ضد قطر

قال صديق صديقي المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية، إن قناة "العربية" وصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية لفقتا له تصريحًا بشأن وقوف قطر وراء استهداف حركة طالبان للشعب الأفغاني.
https://twitter.com/SediqSediqqi/status/1170968916212035585?ref_src=twsrc%5Etfw
المتحدث باسم الرئاسة في جمهورية أفغانستان الإسلامية يكشف زيف التصريحات التي لفقتها ونسبتها له بعض وسائل الاعلام في دول الحصار. ستظل دولة قطر دائما وسيطاً موثوقا لإنهاء الحرب في أفغانستان وداعماً لأفغانستان وشعبها الشقيق. https://t.co/VWyEHObfJo
— لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) September 9, 2019
صديقي: تكرر حكومة أفغانستان موقفها من إجراء الانتخابات الرئاسية في 28 سبتمبر/أيلول للتأكد من إقامة حكومة شرعية من خلال صندوق الاقتراع والمضي قدمًا بعملية السلام الجارية بحكمة ودقة كاملة.
The Spokersperson for the President of the Islamic Republic of Afghanistan exposes the Propaganda media platforms backed by countries currently blockading Qatar. Qatar remains an impartial mediator in the US-Taliban talks and a friend to the Republic and People of Afghanistan. https://t.co/BrNkngIGgW
— لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) September 9, 2019
المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية صديق صديقي: طالبان تقتل شعبنا بأوامر من #قطر ووجود قادتها في الدوحة "شهر عسل" https://t.co/w8UhxUZO0w #العربية
— ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) September 8, 2019