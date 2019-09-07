مدير مكتبه: البشير كان الوحيد الذي يحمل مفتاح "غرفة الملايين"

قال آخر مدير لمكتب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمام المحكمة إن البشير كان الشخص الوحيد الذي يحمل مفتاح غرفة في القصر الرئاسي تحتوي على ملايين اليوروهات.

التفاصيل:

اللواء ياسر بشير المدير التنفيذي لمكتب البشير قال في شهادته أمام محاكمة البشير إن الرئيس السابق أعطاه أكثر من عشرة ملايين يورو (نحو11 مليون دولار) نقدا في الشهور الأخيرة من حكمه لتسليمها إلى أطراف مختلفة.

بشير قال إنه "سلم 5 ملايين يورو لقوات الدعم السريع" لعبد الرحيم حمدان دقلو نائب قائد قوات الدعم السريع.

بشير قال إن الأموال سلمت في حضور شقيق عبد الرحيم وهو محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع وعضو مجلس السيادة، الذي تشكل في اتفاق تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين.

دقلو، المعروف باسم حميدتي، كان نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السلطة عقب إطاحة البشير.

بشير أضاف أنه سلم أيضا "4 ملايين يورو لوزارة الدفاع، ومليون يورو للتصنيع الحربي، للقيام بمهمة خاصة".

ياسر بشير قال إن من بين الأطراف الأخرى التي تلقت الأموال عسكريين ومدنيين للعلاج الطبي، موضحا أنه لم يكن يعلم بمصدر الأموال وأنه كان ينفذ الأوامر فقط.

ياسر بشير، عمل مع البشير من سبتمبر/ أيلول 2018، وكان يتحدث كشاهد دفاع خلال الجلسة الرابعة لمحاكمة البشير بتهمة الفساد وحيازة عملات أجنبية بشكل غير قانوني.

كما استمعت المحكمة لإفادة شاهد الدفاع عبد المنعم محمد الخضر، وهو مدير مالي بجامعة أفريقيا العالمية.

الخضر قال إنه "تسلم مبلغ 4 ملايين يورو من نائب مدير الجامعة، حاتم عثمان محمد خير، وأودعها في حسابات الجامعة في عدد من البنوك".

الخضر أوضح أن المبلغ المسجل لديه هو دعم من رئيس الجمهورية لجامعة أفريقيا العالمية، وهي جامعة خاصة يشكل فيها الطلاب الأجانب الأغلبية.

رغم أنه لم يتحدث خلال جلسة المحكمة السبت، فإن عمر البشير أنكر التهم حين وجهت إليه رسميا قبل أسبوع.

نائب رئيس المجلس السيادي في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)

تصريحات البشير

في أول حديث علني له منذ عزله، قال البشير إنه حصل على 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومن مصادر أخرى لكنه لم يحصل على أموال أو يستخدمها لمصلحته الشخصية.

البشير قال إنه استخدم "المبلغ في تبرعات لجهات مختلفة منها السلاح الطبي وجامعة أفريقيا العالمية وقناة طيبة التي تنشر الدعوة الإسلامية في أفريقيا وسلمت جزءا منها للدعم السريع لجلب مواد بترولية".

البشير قال أثناء استجوابه إنه رفض إيداع المبالغ المالية في بنك السودان حتى لا يفشي اسم ولي العهد السعودي ويظهر إلى العلن.

محاكمة البشير