السيسي للمصريين: لم أعدكم بالسمن والعسل.. هل وعدتكم؟!

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه سيقف يوم القيامة أمام الله ليسأل المصريين ويحاسبهم مثلما يحاسبونه الآن، على حد قوله.

أبرز تصريحات السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة "يوم الشهيد"

لم أعد بالسمن والعسل، وإنما قلت إننا سنكون معا لمواجهة التحديات، هل وعدتكم فأخلفتكم؟

قلت للإسلاميين عندما كنت رئيسا للمخابرات إن حجم التحديات في مصر لا يمكن مواجهته من خلال جماعة.

المدن الجديدة لا يتم إنشاؤها من موازنة الدولة.

سأقف أمام الله أسألكم كما تسألونني وأحاسبكم كما تحاسبوني.

الاحتياطي المصري الذي تشكل في 20 سنة ذهب الجزء الأكبر منه في سنة ونصف السنة.

هل يجوز أن يتعاطي أحد ستروكس ويقود القطار؟

سأمنح مرفق النقل واحدا من أفضل ضباط الجيش.

كامل الوزير سيتولى أمر مرفق النقل وسترون مرفقا جديدا للنقل في 30 من يونيو/حزيران 2020.

التأخر في تعيين وزير جديد للنقل بسبب إجازة البرلمان.

في الوقت الذي وقعت فيه أحداث محمد محمود (نوفمبر 2011)، أنا كنت مسؤولا عن المخابرات العسكرية والحربية وعن الأجهزة الأمنية في هذا الوقت، وأستطيع أن أقول ذلك بجلاء وثقة وأمانة وشرف، إننا لم نمس أي مصري واحد خلال تلك الفترة، ولكن عندما دخلت تلك العناصر المندسة في اتجاه وزارة الداخلية، كان القتلى يتساقطون يوميا، لمدة 6 أيام متواصلة، لقي خلالها العشرات مصرعهم.

أقسم بالله، أنا تحدثت منذ 3 سنوات، وأمرت بعمل لجنة لدراسة كل الأحداث التي تمت في 2011 و2012 و2013 حتى يتم وضعها بين أيادي الشعب المصري بكل أمانة وشرف، حتى تعلموا كيف تدمر الدول، وتضيع البلاد.

أتذكر في هذا اليوم، أننا أخبرنا رئيس الهيئة الهندسية، بأنه إذا لم يتم عمل فاصل بين ميدان التحرير، وبين شارع محمد محمود، البلد ستضيع، وانتظرنا 5 أيام حتى شيدت كتل خرسانية بمثابة حائط، لغلق الشارع، ووقتها انتهى القتل، ولكن الصورة التي تم تصديرها وقتها أن المجلس العسكري هو من قام بتلك العملية، مثلما حدث من قبل في ماسبيرو، وأحداث بورسعيد، وكما صدرت في البداية أن وزارة الداخلية قامت في ثورة 25 يناير بقتل المتظاهرين، وأنا لا أشوه التاريخ ، فهناك أخطاء لاشك، ولكن في ذلك الوقت تم تنفيذ عملية شديدة الإحكام لقتل المواطنين حتى تسقط الدولة وتشوه الصورة.

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