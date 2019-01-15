أمير قطر يخصص 50 مليون دولار دعما للاجئين والنازحين السوريين

وجه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتخصيص 50 مليون دولار دعما للاجئين والنازحين السوريين الذين يعانون أوضاعا إنسانية صعبة جراء النزوح وبرد الشتاء القارس.

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تجاوب استثنائي مع حملة أغيثوا عرسال

حلويات العكر | مبيعات يوم الثلاثاء مركز الحياة الطبي | مبيعات يوم الخميس كوفي شوب تريدرس | أسبوع كامل من تاريخ 15/1 #أغيثوا_عرسال #قطر_الخيرية #مرسال_قطر pic.twitter.com/EBMhtZJ2QH

فرقنا الإغاثية تسابق الزمن لتقوم بتوزيع المساعدات العاجلة في مخيم #عرسال

قبل العاصفة المتوقعة يوم الأربعاء المقبل

عطاؤكم يوفر احتياجاتهم الأساسية من وقود للتدفئة وسلات غذائية و ملابس وبطانيات

هم في أمس الحاجة لدعمكم – ساهموا معنا الآن#أغيثوا_عرسالhttps://t.co/ecKFfzVf8D pic.twitter.com/k3tEZ1Y7Yh

— Qatar Charity | قطر الخيرية (@qcharity) January 14, 2019